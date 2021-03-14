彩券行拚手氣偷走1萬元刮刮樂　高雄男辯：以為是自己買的

記者陳豐德／新北報導

高雄一名陳姓男子春節期間北上到永和跟父親過年，並到永和一家彩券行玩刮刮樂試手氣，卻趁店員不注意之時，將店內5張2千元彩券給偷走，店家事後點數量時發現短少，調閱監視影像後向警方報案。陳男近日到案向警方辯稱，當天是因為急著要去吃飯，才會不小心帶走桌上彩券，警方訊後依照竊盜罪嫌送辦。

▲男子偷走彩券行價值一萬元的刮刮樂。（圖／記者陳豐德翻攝）



據了解，48歲的陳男2月15日到永和區福和路上一家彩券行購買刮刮樂，多次中獎並持續拚手氣，向店家兌換新的刮刮樂，卻在11時許購買1張2千元的刮刮樂後，趁店家忙於招呼其他客人，將店員放在桌上其餘的2千元彩卷拿走，在店內刮完後直接騎車離開店家。

警方獲報後調閱監視器，以車追人，鎖定陳男通知他前來製作筆錄，事前還要父親先幫忙拿還給店家一萬元，他向警方辯稱當天因為花很多錢購買刮刮樂，不知道桌上那幾張不是自己買的，且當天急著要跟朋友吃飯，才會將刮完的彩券放在包包內帶走，全案訊後依照竊盜罪嫌送辦。

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