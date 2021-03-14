　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

彩券行拚手氣偷走1萬元刮刮樂　高雄男辯：以為是自己買的

記者陳豐德／新北報導

高雄一名陳姓男子春節期間北上到永和跟父親過年，並到永和一家彩券行玩刮刮樂試手氣，卻趁店員不注意之時，將店內5張2千元彩券給偷走，店家事後點數量時發現短少，調閱監視影像後向警方報案。陳男近日到案向警方辯稱，當天是因為急著要去吃飯，才會不小心帶走桌上彩券，警方訊後依照竊盜罪嫌送辦。

▲▼男子偷走彩券行價值一萬元的刮刮樂。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲男子偷走彩券行價值一萬元的刮刮樂。（圖／記者陳豐德翻攝）

據了解，48歲的陳男2月15日到永和區福和路上一家彩券行購買刮刮樂，多次中獎並持續拚手氣，向店家兌換新的刮刮樂，卻在11時許購買1張2千元的刮刮樂後，趁店家忙於招呼其他客人，將店員放在桌上其餘的2千元彩卷拿走，在店內刮完後直接騎車離開店家。

警方獲報後調閱監視器，以車追人，鎖定陳男通知他前來製作筆錄，事前還要父親先幫忙拿還給店家一萬元，他向警方辯稱當天因為花很多錢購買刮刮樂，不知道桌上那幾張不是自己買的，且當天急著要跟朋友吃飯，才會將刮完的彩券放在包包內帶走，全案訊後依照竊盜罪嫌送辦。

連我阿嬤用了都會發光

【更多新聞】

案發現場／狠奪夫妻雙命竟扯乾爹不倫戀！起底蛇蠍女「大學一次交8男友」

案發現場／角頭設局狙殺！天道盟蝗蟲兄弟遭「M16步槍掃射」慘死摩鐵

案發現場／恐怖情人戀髮姐…共持榔頭敲破情敵頭！她遭囚1年產嬰脫困

ET快訊
怪手怎麼上去屋頂？網歪樓「搬上去組裝的」　內行解答真相
「艋舺戶田惠梨香」穿情趣衣辣舞！高衩挖洞　邪惡視角曝：好晃
42歲演員「膽固醇休克」猝死！醫：沒這種病　5種人要小心

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

人妻遭水泥車爆頭…夫見屍掩面痛哭！他瞎扯「視線死角」下場曝光

彩券行拚手氣偷走1萬元刮刮樂　高雄男辯：以為是自己買的

黑幫棄刀槍改做話術生意！日進百萬爽住villa　賓士只是代步車

新北刑大天花板藏槍毒真相曝！10年前無主證物　刑警忘了它存在

快訊／新竹關西情殺命案！夫殺死妻後再自戕　送醫搶救中

失蹤5天家人急放鞭炮「嚇魔神仔」！鳳梨阿嬤找到了…現況曝光

電信帳單催繳變綁票犯！新竹婦接一通電話　2千萬棺材本全飛了

獨／「古亭站殺人」狂徒起底！爬蟲類當寵物　最愛看蛇「吞食秀」

女大生陳屍租屋處…8號房慘成「凶宅」房東崩潰！父母、男友慘了

姊弟戀10多年...高雄女傳訊「你不要後悔」上吊亡　他淚曝分手原因

「我歧視黑人」《聲林2》韋喆遭辱　網傻眼「挑釁男穿Kevin Durant球衣」

腳踏車嬤見「有車開來」繼續騎　下秒擦撞...目擊者：不是有回頭

捷運站驚見武裝部隊持槍狂奔！　陸軍21天505公里模擬戰術行軍

遊樂園餐車阿伯叫賣活力滿點！　上班敬業載歌載舞：緊來呷滷味

陳芳語升降台唱《逆光》唱完跪倒　KKBOX風雲榜將唱新歌《Kow Tow》

美國視訊開庭她不安狂左顧右看　檢察官識破家暴男在旁緊盯施壓

老翁載妻「一路逆向」騎上中投公路　警鳴笛狂按喇叭...飆10KM攔阻！

曳引車橫向駛出！小客車嚇壞左切　撞爆5車+檳榔攤...網罵爆：開太快

眾人騙他施展魔法假裝「消失不見」 萌娃急到哭：我找不到你們！

砸50萬元改裝愛車！2年還改不好　車牌被A走...無辜車主收罰單怒告

人妻遭水泥車爆頭…夫見屍掩面痛哭！他瞎扯「視線死角」下場曝光

彩券行拚手氣偷走1萬元刮刮樂　高雄男辯：以為是自己買的

黑幫棄刀槍改做話術生意！日進百萬爽住villa　賓士只是代步車

新北刑大天花板藏槍毒真相曝！10年前無主證物　刑警忘了它存在

快訊／新竹關西情殺命案！夫殺死妻後再自戕　送醫搶救中

失蹤5天家人急放鞭炮「嚇魔神仔」！鳳梨阿嬤找到了…現況曝光

電信帳單催繳變綁票犯！新竹婦接一通電話　2千萬棺材本全飛了

獨／「古亭站殺人」狂徒起底！爬蟲類當寵物　最愛看蛇「吞食秀」

女大生陳屍租屋處…8號房慘成「凶宅」房東崩潰！父母、男友慘了

姊弟戀10多年...高雄女傳訊「你不要後悔」上吊亡　他淚曝分手原因

出道1854天奪一位　「奇蹟女團」Brave Girls爆哭：差點解散

多患1病害死亡速度加快3.5倍！50歲癌男救不回...肚皮有2徵兆危險了

安心亞開球破兄弟連亞魔咒　名字無故遭殃...爆料被李佳穎封鎖

滅絕20年再現！「殭屍魚」有望繁殖成功　還原生態平衡

愛國者治港「進度超前」　港媒：預計五月完成法律修訂

住透天不用怕噪音？網曝「1陷阱設計」不如買大樓：等於假透天

超多人都在犯的畫眉4大誤區！眉鋒太粗小心有「男子氣」

機車前輪胎改裝「手推車小輪子」…甚至沒煞車線！車主動機曝光

防軍事用途！緬甸首顆「人造衛星」遭日本扣留　緬方負責人失聯中

怕再被當「小藍」！臨時取消與馬英九同台　柯文哲：另找時間拜訪

6小時不斷電性愛！ 土城9男「無奈」被2阿姨榨乾

社會熱門新聞

高雄女上吊身亡！男友見屍崩潰報警

42歲再現劇團黃民安死因出爐！

即／新北刑大天花板竟搜出槍毒

死綠鬣蜥「放水流掛樹頭」　網紅籲自律遭酸賺點閱

18歲賓士富少遭爆　無照撞女騎士命危還玩IG

最後傳訊：你不要後悔　高雄女上吊亡

撞見男友性侵妹妹　她挺孕肚毀掉姊妹情

高雄女陳屍男友租屋處！哥哥接消息崩潰

快訊／台南女清晨墜樓亡　晨運民眾嚇報警

學霸男求愛遭拒！竟散布女大生裸照

刑警每天只上班6小時　彈鋼琴還能領加班費！同事怒炸

桃園少女被爸性侵36次：習慣了　還帶去摩鐵

女大生陳屍！租屋處慘成「凶宅」房東崩潰提告

即／新竹情殺命案　夫殺妻後自殺…搶救中

更多熱門

相關新聞

轉職潮持續！　調查：平均需花87天才能找到好工作

轉職潮持續！　調查：平均需花87天才能找到好工作

每逢年轉職潮，不僅上班族忙著投履歷，企業也會積極找人材，根據人力銀行調查顯示，年後跳槽族自評大概需要花87天左右才能找到理想工作，而企業端則平均要篩選18.8封履歷才能找到合適的人來面試。

騷擾彩券行姊姊狂要錢　他11度大鬧西門町

騷擾彩券行姊姊狂要錢　他11度大鬧西門町

偷竊他人機車上外套警方傳喚到案

偷竊他人機車上外套警方傳喚到案

第一張彩券中70萬大獎　18歲少女嗨爆

第一張彩券中70萬大獎　18歲少女嗨爆

幫外勞買彩券中頭獎！雇主想私吞

幫外勞買彩券中頭獎！雇主想私吞

關鍵字：

刮刮樂彩券永和過年春節竊盜

讀者迴響

熱門新聞

上課聽到怪聲音　她一決定立大功

熱依娜寫新歌《愛你》酸爆陳芳語！藏頭詩嗆：傻B閉嘴滾

揹122萬學貸！25歲OL放假兼差賣淫

業界瘋傳「福原愛超慘下場」！

以為在表演！劇團演員黃民安驟逝

高雄女上吊身亡！男友見屍崩潰報警

國一妹淪提款機！不堪校園霸凌投江溺亡

50歲錢薇娟病痛纏身　「上廁所像蜘蛛人」蹲都蹲不下去

捕獲大魚請全村　吃完一秒掉地獄

《少林足球》18歲星女郎「20年後淒涼近況曝光」！

42歲再現劇團黃民安死因出爐！

遭熱依娜diss反嗆　陳芳語：我看不太懂簡體字

即／新北刑大天花板竟搜出槍毒

小蠻懷孕5個月「孕肚神隱」！

竹科工程師離職：要完成偉大夢想

更多

最夯影音

更多
「我歧視黑人」《聲林2》韋喆遭辱　網傻眼「挑釁男穿Kevin Durant球衣」

「我歧視黑人」《聲林2》韋喆遭辱　網傻眼「挑釁男穿Kevin Durant球衣」
腳踏車嬤見「有車開來」繼續騎　下秒擦撞...目擊者：不是有回頭

腳踏車嬤見「有車開來」繼續騎　下秒擦撞...目擊者：不是有回頭

捷運站驚見武裝部隊持槍狂奔！　陸軍21天505公里模擬戰術行軍

捷運站驚見武裝部隊持槍狂奔！　陸軍21天505公里模擬戰術行軍

遊樂園餐車阿伯叫賣活力滿點！　上班敬業載歌載舞：緊來呷滷味

遊樂園餐車阿伯叫賣活力滿點！　上班敬業載歌載舞：緊來呷滷味

陳芳語升降台唱《逆光》唱完跪倒　KKBOX風雲榜將唱新歌《Kow Tow》

陳芳語升降台唱《逆光》唱完跪倒　KKBOX風雲榜將唱新歌《Kow Tow》

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲毛毛商城換季5折區

寵物雲毛毛商城換季5折區

【出清5折】寵物雲毛毛商城全面換季出清中

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面