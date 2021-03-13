　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

罷免吳思瑤連署達一階門檻　瑤滾總部定調「先刪Q、再瑤滾」

▲▼立委吳思瑤。（圖／記者李毓康攝）

▲民進黨立委吳思瑤。（圖／記者李毓康攝）

記者林銘翰／台北報導

台灣基進黨立委陳柏惟罷免案第一階連署門檻達標，目前已進入第二階段，連署書需蒐集2.9萬份。「瑤滾總部」執行長楊植斗日前宣布，民進黨立委吳思瑤的罷免連署書已正式突破5千份，但為了避免民進黨混淆公投與刪Q焦點，總部決定「先刪Q再瑤滾、先公投再罷瑤」，罷瑤連署書決定在8月28日公投後再送出。

萊豬今年元旦起開放進口，國民黨革實院長羅智強喊出「割萊委」行動，並將首波名單瞄準吳思瑤及陳柏惟。瑤滾總部表示，最近吳思瑤面對瑤滾行動，不但抹黑成「報復性罷免」，民進黨的萊豬立委們更是一鼻子出氣，全黨發起「愛瑤令」，並且開始抹黑公投。

瑤滾總部說明，為了避免民進黨混淆公投與刪Q焦點，決定採三行動反制。第一，「先删Q，再瑤滾」，民進黨掌握國家機器，在野發聲管道與力量均有限，為了避免民進黨轉移刪Q焦點，在陳柏惟罷免投票前，先保留吳思瑤第一階段罷免連署書暫不送出。

第二，「先公投，再罷瑤」，不管是反萊豬公投或割萊委罷免，最重要的是把萊豬從台灣趕出去，「公投為主，罷免為輔」、對事而非對人，一直是瑤滾總部的主要原則，為了避免反萊豬公投被民進黨操作失焦，因此決定將罷免吳思瑤連署書在8月28日公投後再送出。

第三，「持續進行第一階段連署」，雖然罷瑤第一階段連署書將於今年8月28日後再伺機送出，但第一階段的罷瑤連署仍不會停止，將拉長半年的連署期，蒐集更多的連署書、強化民意正當性，打一場反萊豬、割萊委的長期抗戰。

瑤滾總部說，未來仍會在街頭、市場繼續收集連署書，歡迎各位士林北投的選民前往支持。同時，也敬告吳思瑤，這5000份連署書已超過第一階段罷免門檻。

瑤滾總部強調，雖然決定「先公投、再罷瑤」、「先刪Q、再瑤滾」，但也不排除隨時啟動罷免程序，請吳思瑤停止抹黑罷免，也別再護航萊豬，否則民意的反噬，會比吳思瑤想像中來得快。

其他人也看了這些新聞...

► ET民調／38.3%擔心副作用不想打疫苗　為了出國竟有35.7%改變心意
► ET民調／鳳梨被擋　49.9%擔心對岸擴大管制台灣農產品進口

相關新聞...

► ET民調／46.7%支持台灣跟進澳洲立法　要求google、臉書為新聞付費
► ET民調／主席大戰！國民黨支持者最愛韓國瑜30.8%　趙少康排第三
► ET民調／62.5%支持「珍愛藻礁」公投　高漲聲浪碾壓反對意見

振興一下我們的美麗

ET快訊
佛洛伊德遭警壓頸致死　家屬獲7.6億元和解
館長遭員工集體惡整！變臉說重話　妻突現身他差點哭了
小夫妻同時得肝癌！狂磕「這種水果」釀病　醫曝3食物毀身體
婚禮小三女主持「求饒對話」曝光！　二度強調：我從沒想要越界

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

王定宇、顏若芳事件掀內鬥陰謀論　綠高層拆彈「冷處理燒不起來」

罷免吳思瑤連署達一階門檻　瑤滾總部定調「先刪Q、再瑤滾」

重啟核四？　侯友宜：先處理核廢料！到底要在新北放多久

「蘇巧慧要什麼有什麼」　藍發言人喊羨慕：怎沒有當院長的爸爸？

快訊／前國策顧問邱垂亮辭世　蔡英文聞訊深感不捨與哀悼

僅18.1%雙薪家庭可領「1年育嬰津貼」　萬美玲提案修法

槓藻礁團體挨轟民進黨老鼠屎　王浩宇暖喊：請大家不要攻擊王世堅

「缺電、藻礁皆無解」　馬英九：重啟核四是最好方法

「民進黨把藻礁和核四扯一起」　孫大千怒轟：不入流！

「趙江」黨魁換總統初選提名？　他批：國民黨對趙少康先褒後棄

林俊傑曝光「4億豪宅」超大客廳！　王嘉爾嚇傻：去你家會迷路吧ＸＤ

謝忻「蹣跚地爬回來」大方提阿翔　曝愷樂近況：她是平靜的

搭Uber拒戴口罩！白目女辱種族　朝司機臉「狂咳3下」竟還搶手機

KID當攝影師超爽：沒接過這麼開心的工作　「前前男友的責任」祝福許維恩

張柏芝「忘詞+跳不好」害團隊成最低分　她非常自責...楊丞琳嚴厲「確實拖後腿！」

扯！新北女貪圖方便騎車上騎樓 6歲童想跑進商店...當場被撞飛

男友顧打手遊她拿雷射筆「瞄蛋蛋」　下秒橘貓神準飛撲...網笑：好痛！

刺青爸沉迷手遊！被兒拔毛嚇歪 下秒罵：XX娘...遭「巴臉教訓XD」

快遲到！客運司機趕載學生亂蛇行　走右轉引道急左切衝路肩超危險

黃子佼放閃孟耿如：愛要讓全世界知道　侯佩岑媽很認同「你跟我理念一樣」

王定宇、顏若芳事件掀內鬥陰謀論　綠高層拆彈「冷處理燒不起來」

罷免吳思瑤連署達一階門檻　瑤滾總部定調「先刪Q、再瑤滾」

重啟核四？　侯友宜：先處理核廢料！到底要在新北放多久

「蘇巧慧要什麼有什麼」　藍發言人喊羨慕：怎沒有當院長的爸爸？

快訊／前國策顧問邱垂亮辭世　蔡英文聞訊深感不捨與哀悼

僅18.1%雙薪家庭可領「1年育嬰津貼」　萬美玲提案修法

槓藻礁團體挨轟民進黨老鼠屎　王浩宇暖喊：請大家不要攻擊王世堅

「缺電、藻礁皆無解」　馬英九：重啟核四是最好方法

「民進黨把藻礁和核四扯一起」　孫大千怒轟：不入流！

「趙江」黨魁換總統初選提名？　他批：國民黨對趙少康先褒後棄

王定宇、顏若芳事件掀內鬥陰謀論　綠高層拆彈「冷處理燒不起來」

韓女星否認霸凌：踹共啊！發文者2天就道歉「我記錯了」…網：爽快

Honda全新喜美Civic捨棄1.0升渦輪？新車申報資料透露新資訊

罷免吳思瑤連署達一階門檻　瑤滾總部定調「先刪Q、再瑤滾」

佛洛伊德家屬「7.6億台幣」和解！白人警壓頸致死　最高判刑65年

連6女控紐約州長性騷擾！　「民主黨也不挺」參院領袖籲下台

26歲憨弟彩券行下注輸光倒欠9萬5　姊男友撂7人上門理論變互告

網友最愛10大夯卡出爐！　最高回饋10%

有人揪抽「社交煙」沒事吧？醫曝「健康破壞程度」：跟老煙槍沒兩樣

梨形身材必學！8款居家下半身伸展運動　拉長腿部肌肉還能瘦屁股

最強奶媽操場「跳繩7秒」釋放波動 震翻30萬網友：害我浪費2小時...

政治熱門新聞

「喜歡射氣球來當警察」　張競痛批警政署

人前送妻鮮花浪漫慶生　王定宇當晚卻在美女家過夜

國民黨：王定宇是「假訊息大戶」

王定宇爆緋聞　基層反應冷「罵高嘉瑜還比較多」

北京改革香港選制！　民進黨說話了

民眾黨盼陳時中背書AZ疫苗安全性

QDR做白工？　張競勸：乾脆廢了

少子化衝擊國安　未來役男可能只剩8萬人

王定宇批韓國瑜鳳梨影片：我真的看到鬼

台灣防疫運氣好到不可思議　柯P：眾神保佑

「深入一點...立刻拔出」青年日報副刊遭疑太露骨　國防部長道歉了

民進黨問江啟臣能源政策　國民黨：想知道我們如何執政？

昨批香港「一國兩制」已死　馬英九：跟九二共識是兩回事

更多熱門

相關新聞

張亞中批：國民黨對趙少康先褒後棄

張亞中批：國民黨對趙少康先褒後棄

國民黨主席選舉1年條款成為中廣董事長趙少康無法參選原因，秘書長李乾龍日前稱此事「沒那麼複雜」，以致中常會沒人敢提出修改意見再招「因人設事」罵名，事後又傳出黨主席江啟臣以支持2024總統提名，勸退趙少康爭取黨主席選舉資格的「交換說」。對此，孫文學校校長、國民黨中評委張亞中批評，國民黨對趙少康是「先褒後棄」。

2022年選舉前哨戰！

2022年選舉前哨戰！

國民黨：王定宇是「假訊息大戶」

國民黨：王定宇是「假訊息大戶」

難道「政黨」會是吃素的嗎？

難道「政黨」會是吃素的嗎？

國民黨隱匿數千筆檔案　促轉會：速通報

國民黨隱匿數千筆檔案　促轉會：速通報

關鍵字：

吳思瑤陳柏惟罷免國民黨瑤滾總部

讀者迴響

熱門新聞

手機有安裝「這10款App」快刪　恐盜你銀行帳號

楊丞琳說張柏芝「拖後腿」　網讚爆：情商高

捷運站前出現武裝部隊　陸軍：戰術行軍

外送員國考通過！網一看狂勸：會後悔

婚禮女主持搶人夫！　美妝師：謝謝我花6年時間

福原愛「奧運球拍」送給婆婆！

捕獲大魚請全村　吃完一秒掉地獄

林月雲瞞侯佩岑私下見女婿！「說我愛你」6親密互動曝

快訊／罔腰道歉了！300字改口揭假孕真相

保全爸一天只吃一餐　遭2子女丟包8年

快訊／震驚英國！「莎拉失蹤」遺體找到了　

罔腰跨坐男友按摩　網狂盯腹部「凸肚大消風」

黑狗受傷「自己進獸醫院求救」

狂中21張發票被約談！男子討拍遭轟

吳宗憲穿小鬼品牌衣！合體連千毅直播

更多

最夯影音

更多
林俊傑曝光「4億豪宅」超大客廳！　王嘉爾嚇傻：去你家會迷路吧ＸＤ

林俊傑曝光「4億豪宅」超大客廳！　王嘉爾嚇傻：去你家會迷路吧ＸＤ
謝忻「蹣跚地爬回來」大方提阿翔　曝愷樂近況：她是平靜的

謝忻「蹣跚地爬回來」大方提阿翔　曝愷樂近況：她是平靜的

搭Uber拒戴口罩！白目女辱種族　朝司機臉「狂咳3下」竟還搶手機

搭Uber拒戴口罩！白目女辱種族　朝司機臉「狂咳3下」竟還搶手機

KID當攝影師超爽：沒接過這麼開心的工作　「前前男友的責任」祝福許維恩

KID當攝影師超爽：沒接過這麼開心的工作　「前前男友的責任」祝福許維恩

張柏芝「忘詞+跳不好」害團隊成最低分　她非常自責...楊丞琳嚴厲「確實拖後腿！」

張柏芝「忘詞+跳不好」害團隊成最低分　她非常自責...楊丞琳嚴厲「確實拖後腿！」

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲毛毛商城換季5折區

寵物雲毛毛商城換季5折區

【出清5折】寵物雲毛毛商城全面換季出清中

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面