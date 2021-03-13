罷免吳思瑤連署達一階門檻　瑤滾總部定調「先刪Q、再瑤滾」

▲民進黨立委吳思瑤。（圖／記者李毓康攝）



記者林銘翰／台北報導

台灣基進黨立委陳柏惟罷免案第一階連署門檻達標，目前已進入第二階段，連署書需蒐集2.9萬份。「瑤滾總部」執行長楊植斗日前宣布，民進黨立委吳思瑤的罷免連署書已正式突破5千份，但為了避免民進黨混淆公投與刪Q焦點，總部決定「先刪Q再瑤滾、先公投再罷瑤」，罷瑤連署書決定在8月28日公投後再送出。

萊豬今年元旦起開放進口，國民黨革實院長羅智強喊出「割萊委」行動，並將首波名單瞄準吳思瑤及陳柏惟。瑤滾總部表示，最近吳思瑤面對瑤滾行動，不但抹黑成「報復性罷免」，民進黨的萊豬立委們更是一鼻子出氣，全黨發起「愛瑤令」，並且開始抹黑公投。

瑤滾總部說明，為了避免民進黨混淆公投與刪Q焦點，決定採三行動反制。第一，「先删Q，再瑤滾」，民進黨掌握國家機器，在野發聲管道與力量均有限，為了避免民進黨轉移刪Q焦點，在陳柏惟罷免投票前，先保留吳思瑤第一階段罷免連署書暫不送出。

第二，「先公投，再罷瑤」，不管是反萊豬公投或割萊委罷免，最重要的是把萊豬從台灣趕出去，「公投為主，罷免為輔」、對事而非對人，一直是瑤滾總部的主要原則，為了避免反萊豬公投被民進黨操作失焦，因此決定將罷免吳思瑤連署書在8月28日公投後再送出。

第三，「持續進行第一階段連署」，雖然罷瑤第一階段連署書將於今年8月28日後再伺機送出，但第一階段的罷瑤連署仍不會停止，將拉長半年的連署期，蒐集更多的連署書、強化民意正當性，打一場反萊豬、割萊委的長期抗戰。

瑤滾總部說，未來仍會在街頭、市場繼續收集連署書，歡迎各位士林北投的選民前往支持。同時，也敬告吳思瑤，這5000份連署書已超過第一階段罷免門檻。

瑤滾總部強調，雖然決定「先公投、再罷瑤」、「先刪Q、再瑤滾」，但也不排除隨時啟動罷免程序，請吳思瑤停止抹黑罷免，也別再護航萊豬，否則民意的反噬，會比吳思瑤想像中來得快。

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