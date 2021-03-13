買好市多料理干貝驚見「迷你海星」　網笑讚：加料不加價

▲黏在干貝上的迷你海星形狀仍相當完整。（圖／翻攝自fb／Costco好市多 商品經驗老實說）



實習記者陳妙津／綜合報導

不少人常到價格實惠的知名美式賣場好市多（Costco）挖寶撿便宜，有時也會意外發現一些小驚喜。一名女網友日前到好市多買了一包「料理干貝」，沒想到蒸好後才發現，其中一顆干貝後面竟黏了一顆迷你海星，不禁嘖嘖稱奇，還將影片PO到臉書《 Costco好市多 商品經驗老實說 》中分享，讓其他網友看了都笑稱，「加料不加價！」

原PO表示，把好市多買的干貝蒸好後，夾起其中一顆正準備下肚時，才發現背面有顆小海星牢牢吸住。從影片中可見，海星大約只有大拇指的指甲大小，形狀完好無缺，已經被蒸成了白色，牢牢附在干貝左下角。

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原PO笑說，她一直以來都很喜歡吃這款干貝，未來也會繼續購買，不過咬到沙沙口感或硬物的機率真的不低，因此提供給各位網友斟酌，順便展示一下這顆海星。

文章貼出後，立刻引來網友熱議，紛紛搞笑留言「加料不加價」、「這樣可以補充鈣質」、「希望下次會黏到珍珠」、「黏了一顆小行星」、「多了一個禮物的感覺」、「根本賺到，野生海星不便宜欸」、「真的是海味十足」、「派大星移情別戀了」、「海星也知道嘗鮮」。

也有網友留言建議，幫忙解決口感有沙的問題，「聽說用牙刷刷洗，沙子就會掉了」、「放在開放式冷凍區的干貝，就完全不會有沙」。