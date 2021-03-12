爸媽逛完好市多她崩潰：別再買烤雞了！　曝「3隱藏美食」超推坑

▲好市多有很多隱藏美食。（示意圖／記者蕭筠攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

許多人到好市多（Costco），除了添購生活用品，更難以抗拒美食的誘惑，但就有一位女網友在《Dcard》發文「別再買烤雞了！好市多的隱藏美食討論」，說爸媽每次去好市多，不是買烤雞就是買貝果，偶然看到美食YouTuber介紹，忍不住發起討論「大家還有什麼私心推薦的隱藏版美食嗎？」

這位女網友文中表示，她因為假日排班，都沒辦法一起去好市多，結果爸媽每次都只買烤雞或貝果回家，「每次都只能一直吃同樣的（小膩....」，並貼出影片連結，說她看到美食YouTuber推薦，發現好市多明明有不少隱藏版美食。

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只見美食YouTuber濃濃推薦了幾樣好市多美食，讓原PO很心動，包括「巧克力乳酪塔」，「平均一個只要 $30+，切開來還有熔岩！少女心大爆發，看起來層次感就很豐富（可以當作早餐或下午茶）」；還有好市多版本的「義美小泡芙」，「才知道 Costco 的內餡有特別增加 20% 的牛奶或巧克力！」

▲▼濃濃大推巧克力乳酪塔，以及必回購的好市多義美小泡芙。（圖／翻攝自YouTube／黃濃濃。濃Bagel）

另外，讓原PO很心動的還有「泡菜起司炒飯」，「6包只要微波就可以了（完全可以當作6頓午餐），泡菜都是小塊，而且還有勾芡！」

▲滿滿起司的泡菜炒飯也讓原PO超心動。（圖／翻攝自YouTube／黃濃濃。濃Bagel）

看到貼文後，其他網友也紛紛留言，分享心目中的好市多必買美食，「我覺得小可頌淋煉乳拿去烤超好吃的」、「喜歡烤雞、生魚片、泰式涼拌、柚子雞胸肉、希臘優格」、「好市多的沙拉是真理」、「固定回購的只有炒飯、叻沙、各種沙拉」、「爆米花脆片讚！而且糖也滿低的。再推綜合壽司的鮭魚壽司跟鮭魚卵壽司，還有牛排，回去自己亂煎也好吃」、「推推小籠包跟蝦子麵。」