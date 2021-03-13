青島海星大入侵吃光蛤蜊！養殖戶雇人下海「日撈2公噸」也沒用

▲漁民每天從海中撈出上萬噸的海星。（圖／翻攝齊魯晚報）



記者蔡紹堅／綜合報導

青島膠州灣近期正值蛤蜊收穫與放苗的季節，但卻傳出被大批以貝類為食的海星入侵，導致海底的蛤蜊幾乎都被吃光，養殖戶面臨不敢放苗，又擔憂明年顆粒無收的困境。

根據陸媒報導，由於海星入侵，各地海星商近期大量來到膠州灣，豪邁的收購海星，收購量動輒上噸，海星彷彿成為了膠州灣新興的產業；但是，這背後其實潛藏著許多蛤蜊養殖戶的血淚。

養殖戶李先生表示，碼頭上這些海星都是從蛤蜊養殖區撈上來的，它們主要以貝類為食，因為膠州灣是蛤蜊產區，所以海底大量的養殖蛤蜊成了這些野生海星的糧食，「哪裡有蛤蜊哪裡就有海星，他們吃光蛤蜊之後就會轉移到另外的海域，直到把蛤蜊全吃光，這些海星在被打撈上岸之前，早已吃掉了其自身價值數倍的蛤蜊，讓養殖戶損失慘重。」

養殖戶張先生指出，他養了260多畝的蛤蜊，去年投苗成本大概100萬元（約430萬元新台幣），現在可說是血本無歸，「水產養殖產業本身就不景氣，因為風險較高所以保險行業對其也是敬而遠之，今年受到海星的侵襲，所有的損失只能自己承擔。」

張先生提到，目前到底有多大面積受災其實他們也無法估計，但是相熟的同行基本都已遭受損失，「吃完蛤蜊被捕撈上來銷售的海星至多算是『安慰獎』，不但要動用漁船，還要雇傭潛水員從海底一個一個將海星捕撈上來，不但成本極大而且效率低下，一條漁船配三個潛水員每天大概能打撈5千斤海星（約2.5公噸），但這麼撈下去又不知何時是個頭。」

張先生還說，本來3月是蛤蜊放苗的季節，也是前一年的蛤蜊長成收穫的開始，但現在海底滿是海星，這時候放苗如同給這個海星餵食，但不放苗又會面臨來年顆粒無收的窘境，養殖戶對此均進退兩難，「有海星的海底佈滿了蛤蜊和海蠣子殼，這些可都是我們養的，是我們的血汗錢啊！」

養殖戶趙先生指出，其實早在去年，附近海域就出現海星，那時候海星還很小，大概直徑也只有不到5厘米，養殖戶知道海星對於貝類養殖的危害，所以那時候就開始不斷打撈，但卻杯水車薪，如今這些海星已經長大，直徑達到十幾公分，「海星其實經常出現，但像今年規模這麼大我還是第一次遇到。」紅島

對於如何應對這些突然出現的海星，漁業專家稱目前來看還沒有特別好的辦法，只能通過「笨辦法」把海星撿出來。

報導提到，由於災情嚴重，不少養殖戶已經準備用禁止使用的「地籠網」來捕捉海星，希望能夠得到有關部門的特別許可。

災情曝光後，青島市海洋發展局保障中心主任已前往現場實地調查，並與當地漁民進行了溝通，會在3天之內給出具體的治理措施。