好市多用餐區一堆佔位聊天！她怒了「教育非常失敗」意外引戰

▲好市多熟食販售區的用餐坐位經常一位難求。（示意圖／資料照）

網搜小組／鄺郁庭報導

每到吃飯時間，好市多用餐區總是一位難求。一位女網友就在臉書《爆廢公社二館》貼文，說她去好市多的時候，發現很多人明明用完餐卻不走，還佔著位子聊天，痛批「教育真的非常非常失敗。」話題意外引爆兩派意見，有人直呼這樣相當缺德，但也有網友表示，好市多就沒限制用餐時間，想坐也只能等了。

「現在的教育真的非常的可憐，一點公德心都沒有……」這位女網友文中抱怨，很多在用餐區吃飯的人明明吃完了，卻還佔著位子聊天，說自己等一個位子等了半小時，也發現很多人都是吃完了卻不離座，「現場的顧客不是站著吃，就是端著食物在排隊，現在的教育真的非常非常失敗。」

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看到貼文後，有人心有戚戚焉，也忍不住一吐怨氣，「外出給個方便，要聊天可以找別的地方」、「帶回家吃不好嗎」、「上次在別的地方遇過，明明已吃完要離開，看到人過去旁邊等，馬上拿紙慢慢擦……然後硬是再拖個5分鐘，跟等機車格一樣難等」、「台中不用會員所以一堆非會員霸佔用餐區啊XD！」

但也有網友表示，好市多本來就沒規定用餐時間，「沒有人規定吃完一定要馬上走吧」、「我會選擇外帶或去其他地方吃飯，沒必要浪費時間在這等根本等不到的位置，就別氣啦」、「畢竟沒規定限時～位置是給『需要的人』用的」、「老實說，我個人非常討厭用餐時候別人直接站在我旁邊等位置，我用餐還要頂著你的眼光壓力吃飯嗎？」