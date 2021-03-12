　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

好市多用餐區一堆佔位聊天！她怒了「教育非常失敗」意外引戰

▲▼ 好市多 。（圖／資料照）

▲好市多熟食販售區的用餐坐位經常一位難求。（示意圖／資料照）

網搜小組／鄺郁庭報導

每到吃飯時間，好市多用餐區總是一位難求。一位女網友就在臉書《爆廢公社二館》貼文，說她去好市多的時候，發現很多人明明用完餐卻不走，還佔著位子聊天，痛批「教育真的非常非常失敗。」話題意外引爆兩派意見，有人直呼這樣相當缺德，但也有網友表示，好市多就沒限制用餐時間，想坐也只能等了。

「現在的教育真的非常的可憐，一點公德心都沒有……」這位女網友文中抱怨，很多在用餐區吃飯的人明明吃完了，卻還佔著位子聊天，說自己等一個位子等了半小時，也發現很多人都是吃完了卻不離座，「現場的顧客不是站著吃，就是端著食物在排隊，現在的教育真的非常非常失敗。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

看到貼文後，有人心有戚戚焉，也忍不住一吐怨氣，「外出給個方便，要聊天可以找別的地方」、「帶回家吃不好嗎」、「上次在別的地方遇過，明明已吃完要離開，看到人過去旁邊等，馬上拿紙慢慢擦……然後硬是再拖個5分鐘，跟等機車格一樣難等」、「台中不用會員所以一堆非會員霸佔用餐區啊XD！」

但也有網友表示，好市多本來就沒規定用餐時間，「沒有人規定吃完一定要馬上走吧」、「我會選擇外帶或去其他地方吃飯，沒必要浪費時間在這等根本等不到的位置，就別氣啦」、「畢竟沒規定限時～位置是給『需要的人』用的」、「老實說，我個人非常討厭用餐時候別人直接站在我旁邊等位置，我用餐還要頂著你的眼光壓力吃飯嗎？」

ET快訊
「海關充公大拍賣」開20年到底賣什麼？　網曝小房間有壓箱寶
快訊／「即將在古亭站殺人」　北捷接獲恐攻電郵警方戒備中
獨／侯佩岑媽當小三被罵爆　黃子佼曝錄影實況
快訊／台中夫妻外出沒回家　兒子找到已成雙屍
驚悚影片曝！女掛11F外牆「氣墊還沒鋪好」下秒墜地亡

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

奈良美智特展場內上限45人！LINE官帳可查「預計等候時間」

高麗菜「2顆5元」網心疼　農委會：「種太多」價格回穩難

鐵板麵「不用煎台炒」走味？　老饕曝迷人精髓：最香了

夜深送餐到公墓旁涼亭！外送員嚇到「滴兩滴」　網笑：確定是人？

好市多用餐區一堆佔位聊天！她怒了「教育非常失敗」意外引戰

台中妹叫小黃！上車見「副駕有坐人」愣了　結局心臟爆擊：很浪漫

莊人祥：AZ疫苗最快9天後開打　約有3、4成醫護願意打

清明連假返鄉人多！金馬澎「第二波加班機」3／15起開放訂票

想包色網美神鞋！人妻計劃通「全身濕也開心」秒破滅　網卻喊羨慕

法國男入境2個月才確診⋯「足跡仍在調查」！莊人祥：恐染疫7周↑

復合罔腰？鳳梨鼠薯：不可能！　再爆紅粉絲漲20萬..最想見主播邱薇而

彰化縣府「椿象懸賞令」每片5元　超強抓卵達人狂捕單日賺37500

蕭敬騰遭問：身高還是171？..秒爆粗口XD　曝藝人「每個都謊報」現場查周董.阿信身高

教妹妹刷牙、口紅「當糖果含」！　哥哥當跟屁蟲一整天...妹妹氣瘋

搭Uber拒戴口罩！白目女辱種族　朝司機臉「狂咳3下」竟還搶手機

翁立友還原雞排妹5指控..「我在捧她餒！」　記者會拒見她..全因自己不知情：我睡著了

羅漢魚一見把拔...衝刺討摸摸！互動超有愛！會玩球、默契靠下巴

不爽切車失敗！3壯漢衝上前攔車　下車飆髒話...挨告強制+公然侮辱

三寶騎士未戴安全帽+勇敢闖紅燈　無辜女遭撞飛...目擊者：北七喔？

機車狂鑽縫超車！結局追撞慘摔　騎士前撲倒地...網：本日最療癒

奈良美智特展場內上限45人！LINE官帳可查「預計等候時間」

高麗菜「2顆5元」網心疼　農委會：「種太多」價格回穩難

鐵板麵「不用煎台炒」走味？　老饕曝迷人精髓：最香了

夜深送餐到公墓旁涼亭！外送員嚇到「滴兩滴」　網笑：確定是人？

好市多用餐區一堆佔位聊天！她怒了「教育非常失敗」意外引戰

台中妹叫小黃！上車見「副駕有坐人」愣了　結局心臟爆擊：很浪漫

莊人祥：AZ疫苗最快9天後開打　約有3、4成醫護願意打

清明連假返鄉人多！金馬澎「第二波加班機」3／15起開放訂票

想包色網美神鞋！人妻計劃通「全身濕也開心」秒破滅　網卻喊羨慕

法國男入境2個月才確診⋯「足跡仍在調查」！莊人祥：恐染疫7周↑

快訊／古亭站驚傳預告殺人　北捷配合調查正常營運

北京不「肛」了？　入境隔離者「肛拭子」檢測陸續取消

如何思考決定你投資盈損　理財成功得先克服「這個」

于子育大談師生戀！　演「黃嘉千女兒」：她有母愛光芒

趙小僑引產聽到「寶寶哭聲」　默契對視劉亮佐卻笑了

索沙連3年扛富邦悍將開幕先發　對戰中信兄弟有優勢

Netflix擬嚴禁「非同住者」共用帳號！　進行新測試要求用戶認證

「你能力比較好」工作7成都他扛...只調薪1千　網一面倒勸離職

25歲老婆「從沒有月經」…醫一查傻眼：她是男生　新婚尪陷絕望

打掉重練整頓台南安平治安　四分局新卸任分局長布達交接

踮腳短裙女「白皙屁股蛋」露出　網激動：沒穿內褲！

生活熱門新聞

妹子夾髮捲趴趴走　網狠酸：顏值扛不起

美星巴克求助　台博士拿下吸管訂單

台灣亞特蘭提斯！翡翠水庫藏沉睡35年碧山國小

福原愛遭酸公主！住日6年網友：理解她想逃

搜男友LINE都無出軌...正宮「一開蝦皮」綠炸

下波八卦更驚人！12星座「1週運勢」曝

北市高職傳性霸凌！男學生當眾脫褲用下體頂人臉

高麗菜2顆5元　一輛貨車全血汗賣

別再買烤雞了！3樣好市多隱藏美食超推坑

幼教師月薪43K「明細超狂曝光」！網見地點驚呆

最討厭台灣哪一點？網一面倒狂指「2問題」

鳳梨鼠薯私下超ㄍ一ㄥ！薯弟再爆他破處內幕

士林夜市慘況　網：老闆比客人多

雙馬尾嬌小正妹開大卡車！網友神出她IG

更多熱門

相關新聞

別再買烤雞了！3樣好市多隱藏美食超推坑

別再買烤雞了！3樣好市多隱藏美食超推坑

許多人到好市多（Costco），除了添購生活用品，更難以抗拒美食的誘惑，但就有一位女網友在《Dcard》發文「別再買烤雞了！好市多的隱藏美食討論」，說爸媽每次去好市多，不是買烤雞就是買貝果，偶然看到美食YouTuber介紹，忍不住發起討論「大家還有什麼私心推薦的隱藏版美食嗎？」

機車考照見超狂1幕　他直搖頭！

機車考照見超狂1幕　他直搖頭！

Ford Ranger黑甲騎兵限量版開賣

Ford Ranger黑甲騎兵限量版開賣

辣媽被孩偷拍！猛拉絲襪「真實樣貌」曝

辣媽被孩偷拍！猛拉絲襪「真實樣貌」曝

12萬金主現身！她好市多連買2次「理由羨炸」

12萬金主現身！她好市多連買2次「理由羨炸」

關鍵字：

好市多costco美食熟食用餐區佔位爆廢公社二館

讀者迴響

熱門新聞

捕獲大魚請全村　吃完一秒掉地獄

林月雲瞞侯佩岑私下見女婿！「說我愛你」6親密互動曝

侯佩岑母把癌末男友「還元配」　缺席喪禮還拿遺產

64人命喪西餐廳！「古代幽靈船」停火場上空　傳載滿百人才開

國二女遭硼砂毒害！母氣炸曝法官「叫我3萬元和解」

國二女水壺遭3度灌硼砂！同學竟喊：我可以去她葬禮

妹子夾髮捲趴趴走　網狠酸：顏值扛不起

梁朝偉躺長凳「叫不醒還口吐白沫」

手機有安裝「這10款App」快刪　恐盜你銀行帳號

黑狗受傷「自己進獸醫院求救」

美星巴克求助　台博士拿下吸管訂單

洋派女婚禮被「台灣1習俗」逼到崩潰

林俊傑4億豪宅內部首曝光　連王嘉爾都嚇到

身分證中2碼！花蓮飯店抽免費住宿

郁方深夜震怒：某銀行爛透了！

更多

最夯影音

更多
復合罔腰？鳳梨鼠薯：不可能！　再爆紅粉絲漲20萬..最想見主播邱薇而

復合罔腰？鳳梨鼠薯：不可能！　再爆紅粉絲漲20萬..最想見主播邱薇而
彰化縣府「椿象懸賞令」每片5元　超強抓卵達人狂捕單日賺37500

彰化縣府「椿象懸賞令」每片5元　超強抓卵達人狂捕單日賺37500

蕭敬騰遭問：身高還是171？..秒爆粗口XD　曝藝人「每個都謊報」現場查周董.阿信身高

蕭敬騰遭問：身高還是171？..秒爆粗口XD　曝藝人「每個都謊報」現場查周董.阿信身高

教妹妹刷牙、口紅「當糖果含」！　哥哥當跟屁蟲一整天...妹妹氣瘋

教妹妹刷牙、口紅「當糖果含」！　哥哥當跟屁蟲一整天...妹妹氣瘋

搭Uber拒戴口罩！白目女辱種族　朝司機臉「狂咳3下」竟還搶手機

搭Uber拒戴口罩！白目女辱種族　朝司機臉「狂咳3下」竟還搶手機

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲毛毛商城換季5折區

寵物雲毛毛商城換季5折區

【出清5折】寵物雲毛毛商城全面換季出清中

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面