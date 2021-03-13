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吃好市多「壽司、烤雞與濃湯」　3人腹瀉送急診！她嚇：吃完藥又拉

▲▼Costco好市多，網友吃完鮭魚酪梨壽司，掛急診吐了三次又拉肚子（圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說）

▲原PO除了吃壽司，還有吃烤雞與濃湯！（圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說）

網搜小組／劉維榛報導

桃園一名女網友爆料，日前買了好市多鮭魚壽司、烤雞與濃湯，準備晚餐要與另2位親友享用，怎料吃完過幾小時，出現上吐下瀉的狀況，就連其他2位親友也掛急診。文章曝光後，引發眾多網友關注，許多網友回應吃了壽司都沒事，懷疑原PO是否保存方法有問題。而好市多官方回應，「介入了解中」。

一名女網友在臉書《Costco好市多 商品經驗老實說》透露，11日去中壢賣場買了一盒鮭魚酪梨壽司21入組合，烤雞與濃湯當晚餐，直到晚上7時30分左右，與兩位親友一起用餐，吃完後都沒事，怎料幾個小時後，「肚子越來越漲，頭暈想吐，自行催吐吐了一點...」

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原PO發現越來越不對勁，當下決定叫救護車求救，結果根本災難一場，「還沒寫病歷表就吐了一大堆，吃完藥又馬上吐，這天夜裡吐了三次，打了兩袋點滴，折騰了一夜天亮才自行返家，吃完藥後又瘋狂拉肚子。」

▲▼Costco好市多，網友吃完鮭魚酪梨壽司，掛急診吐了三次又拉肚子（圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說）

▲當晚三人都掛急診！（圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說）

原PO強調，總共三人都有同樣腹瀉狀況，「都分別拉肚子掛急診」，如今身體好轉一些，原PO想求問，「我想知道是，我們運氣不好買到不新鮮的食物，還是也有其他受害者？」「有人也有遇過類似的情況嗎，而好市多是怎麼處理的呢？」

文章曝光後，底下網友熱議，「滿常買這個壽司組合的，到沒遇過吃完之後不舒服的情況，祝福早日康復」、「3/7在汐止店買了一模一樣的壽司，頭好壯壯沒問題喔」、「記得拿診斷證明書，通知衛生局查」、「結帳時間到7:30過了多久？還有濃湯跟烤雞哩？可疑因素太多 怎麼確定是壽司的問題？」「沒說購買時間及保存方式」。

對此，《ETtoday新聞雲》向好市多官方求證，好市多行銷副總經理王友玫回應，目前已介入確認中。

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