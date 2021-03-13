8旬翁自家跌倒呼聲漸微　「消防隊破門＋警方移車」即刻救援

▲8旬翁自家跌倒，消防架梯破門、警方排除路障合力救出。（圖／民眾提供）

記者高堂堯／南投報導

南投一名8旬老翁日前不慎在自家跌倒，無力出門就醫，鄰居聽到求救聲後報案求援；消防隊員架梯從二樓破壞門窗後進入，警方則及時排除停放擋住路口的車輛，雙方合作將老翁送醫急救，挽回一條寶貴生命。

中興警分局指出，這名83歲老伯當時在中興新村大埤街的住家中突然跌倒，只能躺在地上呻吟求救，所幸被鄰居聽到，趕緊撥打110報案求援。

▲8旬翁自家跌倒，警消合力救出。（圖／民眾提供）

光明派出所警員鍾仁傑當時正進行勤區查察，獲報後立即趕赴現場，本想進門察看，但大門深鎖，等消防隊救護人員抵達後，在門外呼喚老翁姓名以判定其健康狀況，發現聲量漸小、情況一度危急；警消雙方討論後，由消防人員以工作梯攀爬至二樓，並用油壓剪破壞鐵窗後，才得以進入屋內救人。

警方指出，不巧該戶巷口有人停車，導致救護車無法通行，因此及時查詢車籍資料排除路障，終於順利將老伯送往草屯佑民醫院急救，目前身體狀況已好轉穩定，家屬和鄰居都對警方和消防隊合力救援大表感謝與讚許。

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