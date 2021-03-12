「喜歡射氣球那來當警察！」　張競怒轟警政署長：頌揚暴力瘋了嗎？

▲警政署透過梗圖宣傳警專招生。（圖／翻攝NPA 署長室臉書，下同）



記者邱茀濱／綜合報導

「NPA 署長室」今（12）日發表警專招生文宣，但仔細一看梗圖卻寫著「喜歡射氣球嗎？那來當警察」，除了引發不少網友批評，連中華戰略學會研究員張競也忍不住發文怒轟，「警政署長，您瘋了嗎？」

台灣警察專科學校40期日前開放招生，報名時間為3月10日至19日，但警政署卻在臉書透過梗圖宣傳招生，並提供招生簡章。不過，圖片顯示，照片分成左右兩部分，包含員警槍擊訓練、市民在夜市射氣球的背影。

「你是每次到夜市都要射氣球的人嗎？那來當警察吧！」的警政署貼文，掀起民眾熱烈討論，有的人揶揄「可是長官會說射了要一直寫報告」、「可是警察真的開槍通常都會被告欸」；也有人吐槽「現實跟理想是差很遠的」、「台灣警察又不能開槍」；但有的人卻怒轟「自以為幽默？這個文案真的不及格～」、「招生竟然用這樣的比喻實在無言....唉」。

張競深夜也在臉書貼文批評，「綠營統治我們這個國家，怎麼會變成如此瘋狂？色情後面緊接著是暴力，昨天軍報副刊登情色文學，今天警政首長臉書貼文頌揚暴力？警政署長，您瘋了嗎？」

他認為，警械不僅是人民保姆的合法器械，也是人民權利最後防線，因此使用上須遵循法條，這不能當作招募的兒戲，「執法部門譁眾取寵，此風萬萬不可長」；加上警務人員很重要的心理抗壓素質，怒轟「政府怎能以如此輕漫態度，縱容警察紀律觀念？」最後還TAG「葉毓蘭委員」盡快出面端正觀念。

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