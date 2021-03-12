女登山客「祖靈聖山」踩空　枋警＋義消輪揹...歐兜邁出動！

▲枋寮警分局歸崇派出所警員梁棠碩找來原住民義消，輪流將女登山揹下山 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

謝姓女登山客和友人攀爬「石可見山」時因踩空造成腳受傷，枋寮警方獲報找來熟悉山區地形義消人員上山救援，由於山區路途崎嶇蜿蜒，騎著機車不斷吶喊找人，終於找到謝女，並利用大型樹枝將傷腳固定，輪流揹負下山送醫治療，讓她及山友很感動。

▲▼找到傷者、固定受傷腳部。

枋寮警分局歸崇派出所警員梁棠碩日前接獲報案，有登山客攀爬石可見山時因踩空造成腳受傷，梁員方立即連絡熟悉當地地形的居民（原住民義消），一同上山救援，由於山區路途崎嶇蜿蜒，梁員與義消騎乘機車找尋及徒步拉著繩索攀爬不斷找尋呼喊，終於找到傷患謝女。

但因傷勢已無法行走，只好將左腳暫用大型樹枝先行固定住，由於當時天色即將變暗且隨時可能下雨，梁員與義消們遂一起輪流將謝民徒步揹下山，安全下山後，家屬對於員警及居民的熱心感到溫暖，並感懷於心。

分局長簡彥匡對於同仁主動尋找熟悉山地地形的當地居民，上山救援，還在山區險峻的地形將登山客揹下山，展現警察人民保母精神，值得同仁學習。

根據資料，石可見山位在屏東縣春日鄉與來義鄉交界，又稱「岐喀丹山」，為老七佳部落的祖靈聖地，海拔1621公尺，與登山口落差約1100公尺，適合具有登山經驗者。

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