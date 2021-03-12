喜歡射氣球「來當警察」　張競痛批：警政首長頌揚暴力瘋了嗎？

▲警專招募文宣，「喜歡射氣球嗎？來當警察」引發爭議。（圖／取自NPA 署長室臉書）

記者林彥臣／綜合報導

「NPA 署長室」臉書近年發布的社群宣傳哏圖，因為風格大多相當幽默有趣，相當受到網路世代年輕網友的歡迎，一直是警民社群互動的最佳範例，不過最新的宣傳哏圖「喜歡射氣球嗎？那來當警察」，卻引發爭議。對此戰略學者張競甚至痛批，「警政首長臉書貼文頌揚暴力？警政署長，您瘋了嗎？」

「NPA 署長室」臉書發表一則貼文，主題是「警察專科學校40期熱血招生中」，並且引言表示，「你是每次到夜市都要射氣球的人嗎？那來當警察吧！」。附圖的圖片中則寫下，「喜歡射氣球嗎？那來當警察」。

中華戰略學會研究員張競表示，「今天警政首長臉書貼文頌揚暴力？警政署長，您瘋了嗎？警械使用須遵循法條，那個不能當作招募的兒戲！執法部門譁眾取寵，此風萬萬不可長，警械是人民保姆合法器械，更是人民權利最後防線，警務人員心理抗壓素質何等重要，政府怎能以如此輕漫態度縱容警察紀律觀念」。

▲網友找出美國與日本的警察招募文宣，台灣的文宣顯得美學品味相當低落。（圖／翻攝自臉書）



除了內容引發爭議之外，還有網友比較美國與日本的警察招募文宣，質感宛如電影劇照，相較之下，也顯得台灣的招募文宣美學品味相當低落。

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