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直擊／周末看奈良美智展！上午9點「門前擠3百人」　孕婦挺肚支持

▲▼ 奈良美智特展。（圖／記者崔至雲攝）

▲奈良美智特展湧上大批民眾排隊入場。（圖／記者崔至雲攝）

記者崔至雲／台北報導

首度來台的《奈良美智特展》昨日起在關渡美術館展出，首日吸引大批粉絲排隊，人數甚至一度達到800人，讓主辦方緊急公告呼籲「暫緩前往」。而今（13）日是開展後遇到第一個周末，不到9點，美術館門口就集結上百位名眾，現場除了家長帶著小孩、年輕人帶著爸媽外，還發現有孕婦頂著大肚子前來觀展支持。

奈良美智為了特展堅持親自來台，經歷了14天隔離檢疫和7天自主管理，而台灣特展首站在台北藝術大學的「關渡美術館」，也是由奈良美智親自挑選，希望能帶給台灣觀眾「儀式感」。要看展覽，必須搭車或開車遠離市區，進入近郊，這種跟城市拉開距離的清幽，跟他在日本東北的家鄉有某種相似的連結，而民眾看完作品後，還能欣賞關渡的美景，延續展覽帶來的感觸。

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▲▼ 奈良美智特展。（圖／記者崔至雲攝）

▲奈良美智特展在關渡美術館展開。（圖／記者崔至雲攝）

《ETtoday新聞雲》記者今日實際到美術館，開展時間為上午10點，但大約9點半左右，就已湧上300多位民眾排隊準備入場，有人鋪上野餐墊坐在地上等待、有家長帶著小朋友到現場、也有孕婦挺著大肚子支持。經詢問現場民眾發現，不少民眾不到8點就到現場排隊，就希望能親眼觀賞大師巨作。

事實上昨日展出首日，也是一早就湧入排隊人潮，甚至在11點就已超過800人排隊等候，讓主辦單位緊急公告「暫緩前往」。為了維持良好觀展體驗，控管展場內約維持45人，雖不限制觀展時間，但展覽動線「只出不進」，估計每小時大約可消耗約90至150人。主辦方也呼籲，展期至6月20日，有3個月的時間，民眾不用急於一時，也建議可加入官方Line帳號，能先查詢「預計等候時間」。

▲▼ 奈良美智特展。（圖／記者崔至雲攝）

▲▼ 奈良美智特展湧上百位民眾排隊入場。（圖／記者崔至雲攝）

▲▼ 奈良美智特展。（圖／記者崔至雲攝）

另外，如果只是想購買周邊商品，建議可以利用線上商城，不一定要親自到展場。這次有許多森美術館「Star展」周邊，如海報、蠟燭、拼圖、徽章、托特包等，其中托特包最熱門，而海報也有多人收藏。值得注意的是，奈良美智此次特別設計的「台灣限定商品」還在製作當中，目前尚未開賣。
 

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