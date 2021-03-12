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奈良美智特展急宣告「暫緩前往」！800人排隊爆滿、周邊祭出限購令

▲▼奈良美智展覽今在關渡美術館展出。（圖／記者林育綾攝）。

▲奈良美智展覽今在關渡美術館展出。（圖／記者林育綾攝）。

記者林育綾／台北報導

《奈良美智特展》於今 (3/12)開展，現已大排長龍，截止目前約800人排隊等待，等待時間約需3小時，爲顧及觀展品質，主辦單位文化總會發布「本日請暫緩前來觀展」，《奈良美智特展》展期自即日起至6月20日，有3個月的時間供民眾安排前往觀展，請民眾不急於第一天前往。

▲▼奈良美智特展首日排隊人潮爆滿，主辦緊急在上午11點發布「暫緩前來」公告。（圖／文化總會）

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▲▼奈良美智特展首日排隊人潮爆滿，主辦緊急在上午11點發布「暫緩前往」公告。（圖／文化總會）

▲▼奈良美智特展首日排隊人潮爆滿，主辦緊急在上午11點發布「暫緩前來」公告。（圖／文化總會）

同時，主辦也祭出周邊商品限購令，每樣商品每人「限購2件」，且展覽現場只提供「現金交易」，目前有海報、蠟燭、拼圖、徽章、托特包⋯等，其中托特包最熱門，而海報也有多人收藏，12款有部分已經賣完，不過線上商城還會有。值得注意的是，奈良美智此次特別設計的「台灣限定商品」還在製作當中，目前尚未販售。

主辦表示，奈良美智周邊線上商城將於今（12）日中午12點開放，無論是現場或線上，同樣每人每樣限購2件，「如果只是想購買周邊商品，建議民眾可以利用線上商城，不用親自前往展場」。

▲▼奈良美智特展。（圖／©YOSHITOMO NARA／主辦單位－文化總會提供）

▲▼奈良美智特展。（圖／©YOSHITOMO NARA／主辦單位－文化總會提供）

▲▼奈良美智特展。（圖／©YOSHITOMO NARA／主辦單位－文化總會提供）

展覽主要是希望讓民眾能觀賞奈良美智的作品，而為了維持良好觀展體驗，展場內約維持35人，不限制觀展時間，但展覽動線「只出不進」，目前每小時約可消耗約90至150人，若是進場後直接逛周邊，就沒辦法回頭再逛展覽。

《ETtoday新聞雲》今採訪現場民眾，有奈良美智粉絲表示，有些人「一進場就直衝周邊商品區」，造成商品區十分擁擠，而這些人也無法再回頭看展，對這種情況感到傻眼。另外他們對於「還沒有台灣限定周邊」感到很失望；不過直誇「展覽非常棒」，可以感受到作品陳設的儀式感，是真的非常喜歡奈良老師的作品，才特地前來。

▲▼奈良美智展覽10點開始入場。（圖／記者林育綾攝）。

▲奈良美智展覽現場管制人流。（圖／記者林育綾攝）。

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奈良美智特展（ YOSHITOMO NARA ）
日期：2021年03月12日至2021年06月20日 （週一、國定假日休館）
時間：10:00 – 17:00 ( 實際最後入場時間，將視現場排隊人潮及狀況進行調整 )
地點：臺北藝術大學關渡美術館2F（112台北市北投區學園路1號）
服務信箱：kdmofa@kdmofa.tnua.edu.tw
服務專線：02-2896-1000 ext.2432（週一至週五10：00 - 17：00）

＊觀展建議：由於特展空間限制為35人，民眾可先加入「奈良美智特展LINE官方帳號」，可預先填寫「防疫實聯制」，並查詢「展覽須知」、「預計等候時間」等資訊。

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