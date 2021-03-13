奈良美智主動追加展品！為台灣增到超過50件　唯一裝置藝術來歷驚人

▲奈良美智特展。（圖／©YOSHITOMO NARA／主辦單位－文化總會提供）

記者林育綾／台北報導

《奈良美智特展》來台引發關注！展品多達50多件，據悉是他特別為了台灣主動追加，主辦看到名單時也深受感動；而唯一的大型裝置作品《Fountain of Life》超有來頭，也是追加，從藏家借調，遠從瑞士運送來台，讓不少粉絲親睹直說「沒有遺憾了！」

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▲奈良美智特展，展品多達50多件。（圖／©YOSHITOMO NARA／主辦單位－文化總會提供）



主辦單位文化總會副秘書長喻小敏接受《ETtoday新聞雲》電訪時表示，這次《奈良美智特展》原先沒有規劃這麼多件展品，從一開始預計10多件，最後多達50多件，是奈良美智為了台灣特別追加，尤其還展出他從1980年代左右起的早期作品，讓觀眾能更了解他創作的重要過程、風格轉變，也可以感受到他對台灣滿滿的誠意。

▲奈良美智特展唯一裝置作品《Fountain of Life》。（圖／©YOSHITOMO NARA／主辦單位－文化總會提供）

而特展唯一的大型裝置作品《Fountain of Life》更是大有來頭，這件作品首次正式發表在2001年，是奈良美智從德國學成後，返回離開12年的日本，在橫濱舉行首次展覽的創作。他先用保麗龍削出模型，再以FRP製作，這次特別帶來台灣展示的裝置，是以2001年為原型的「再製作」版本。

《Fountain of Life》背後有一個含義是「如果你忘記我，我也不在意」，這個「你」其實是他與「童年的自己」對話。而「淚水」的汨汨水聲，若在展場安靜的狀態下就能聽見，也是展覽唯一會發出聲音的作品。

喻小敏分享，這是奈良美智後來才追加的作品，特別跟藏家借調，而借展過程也有些曲折，雖然藏家樂意合作，但在極爲緊迫的時間壓力下，要與紐約、曼谷、瑞士溝通許多細節，又要能搭上疫情期間有限的航班，在許多同事與協力夥伴的協助下，最後能不負藝術家所託，完成使命。在3月2日晚上，《Fountain of Life》從瑞士順利運抵桃園機場，收到消息的當下，心情激動不已！

▲奈良美智特展。（圖／©YOSHITOMO NARA／主辦單位－文化總會提供）



她也說，《Fountain of Life》淚水自兒童緊閉的雙眼汨汨滑落臉頰，落入咖啡杯裡，又再次化為淚水，循環不息，象徵奈良與童年告別，邁入新的創作階段。「奈良特別追加這件作品，或許是想要在20年後的現在，回望當時剛剛在國際藝壇受到矚目的自己」。

而在作品的周圍地板上，還貼了「禁止進入」的膠帶，拉出空間維護展品。奈良美智更親筆在膠帶上以中文、英文寫著「不要走進去喔」並塗鴉，成為創作的一部分。

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奈良美智特展（ YOSHITOMO NARA ）

日期：2021年03月12日至2021年06月20日 （週一、國定假日休館）

時間：10:00 – 17:00 ( 實際最後入場時間，將視現場排隊人潮及狀況進行調整 )

地點：臺北藝術大學關渡美術館2F（112台北市北投區學園路1號）

服務信箱：kdmofa@kdmofa.tnua.edu.tw

服務專線：02-2896-1000 ext.2432（週一至週五10：00 - 17：00）

＊觀展建議：由於特展空間限制為45人，民眾可先加入「奈良美智特展LINE官方帳號」，可預先填寫「防疫實聯制」，並查詢「展覽須知」、「預計等候時間」等資訊。