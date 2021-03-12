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奈良美智「原來不是她」！61歲大叔身份網驚呆　只畫小孩原因曝光

記者林育綾／台北報導

奈良美智日前來台灣布展，引發國人關注，許多網友才驚覺，原來這位藝術家不是「她」！由於奈良的作品以「大眼娃娃」形象聞名，叛逆又帶點童趣，再加上他長期低調，讓很多人誤以為這位藝術家是女性，實際上是一位童心未泯的大叔，現年已61歲。

▲▼奈良美智特展來台，奈良美智在影片中對台灣觀眾說話。（圖／主辦單位–文化總會提供）

▲奈良美智真實身份是大叔，讓很多網友吃驚。（圖／主辦單位–文化總會提供）

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《奈良美智特展》即日起至6月20日在「關渡美術館」開展，而奈良為了親自布展，特別提早在2月中就來台，經歷14天隔離檢疫、7天自主健康管理，完成後又匆匆趕赴美國準備下一個展覽。

雖然沒有公開現身，不過主辦單位文化總會特別錄製了一段影片，讓奈良對台灣觀眾說話；沒想到很多網友吃驚，「原來奈良不是那個『她』」、「一直以為奈良美智是女生」、「以為他長得就像他畫的小女孩一樣」、「還好不是只有我不知道」。

▲▼《奈良美智特展》首度來台。（圖／「奈良美智特展」Facebook）

▲奈良美智的作品以「大眼娃娃」形象聞名。（圖／©YOSHITOMO NARA／「奈良美智特展」Facebook）

奈良美智出生於1959年，是二戰後日本第一代「鑰匙兒童」，小時候父母都必須外出工作，繪畫成了他面對孤獨的出口，而他的藝術啟蒙來自一間唱片行，愛聽次文化音樂，也喜歡用隨手可得的媒材創作，像是筆記本撕下來的紙、瓦愣紙、信封套⋯等，稱為「看板繪畫」系列。有時寫上「No War」、「Stop the bombs」等標語，彷彿以安靜的方式宣示自我意識，帶點叛逆感，直到現在他都還喜歡這種創作方式。

此外過去他曾說，畫中的小孩「其實沒有性別」，那是自我內心的投射和「自畫像」，就連他自己也說不出為什麼只畫小孩。

不過人們看著他的作品，彷彿也能聽見搖滾、龐克、民謠音樂，看到他即使長大成人，仍不斷透過創作與童年的自我對話，還能感受到藏於大叔外表下，內在的「叛逆童心」。

▲▼奈良美智特展。（圖／©YOSHITOMO NARA／主辦單位－文化總會提供）

▲奈良美智經常畫孩童。（圖／©YOSHITOMO NARA／主辦單位－文化總會提供）

例如這次特展中的大型裝置作品《Fountain of Life》，背後有一個含義是「如果你忘記我，我也不在意」，這個「你」其實就是他「童年的自己」。而「淚水」象徵著生命之泉、情感的根源，若在展場安靜的狀態下，還能聽見潺潺水聲，也是展覽唯一會發出聲音的作品。

▲▼奈良美智特展。（圖／©YOSHITOMO NARA／主辦單位－文化總會提供）

▲《Fountain of Life》是奈良跟童年的自己對話。（圖／©YOSHITOMO NARA／主辦單位－文化總會提供）

奈良美智開始畫「大眼娃娃」的時間點大約在2001年前後，這次特展總共收錄他從1984年至今，約50多件作品，能觀察到他的創作風格演變軌跡。

展覽的亮點，還包括首次在海外展出的新作《月光小姐Miss Moonlight》，以及他特別為台灣創作的《朦朧潮濕的一天 Hazy Humid Day》更是全球首度曝光。抱著「對多次造訪過的台灣的想法」所完成的畫，奈良認為是真正的水準，也是最真實的自己，「可以說是現在的我最好的作品」。

▲▼奈良美智特展。（圖／©YOSHITOMO NARA／主辦單位－文化總會提供）

▲奈良美智特展，左為《Hazy Humid Day》、右為《Miss Moonlight》。（圖／©YOSHITOMO NARA／主辦單位－文化總會提供）

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奈良美智特展（ YOSHITOMO NARA ）
日期：2021年03月12日至2021年06月20日 （週一、國定假日休館）
時間：10:00 – 17:00 ( 實際最後入場時間，將視現場排隊人潮及狀況進行調整 )
地點：臺北藝術大學關渡美術館2F（112台北市北投區學園路1號）
服務信箱：kdmofa@kdmofa.tnua.edu.tw
服務專線：02-2896-1000 ext.2432（週一至週五10：00 - 17：00）

＊觀展建議：民眾可先加入「奈良美智特展LINE官方帳號」，填寫「防疫實聯制」，並查詢「預計等候時間」等資訊。

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