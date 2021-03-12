直擊／奈良美智展今開幕！上午9點「門前擠百人」　頭香昨晚10點就到

▲奈良美智展覽今在關渡美術館展出。（圖／記者林育綾攝，下同）

記者林育綾、張乃文／台北報導

首度來台的《奈良美智特展》於今（12）日在關渡美術館展出！首日吸引大批粉絲排隊觀展，搶頭香的民眾表示，自己昨（11）晚10點就抵達現場。而觀展同時也要注意特展禁止攝影，奈良美智是為了讓觀眾能「好好沈浸在作品中」，若有拍照的行為，勢必會影響觀展體驗。

《奈良美智特展》展出首日，《ETtoday新聞雲》記者實地走訪現場，上午9點就已經破百人排隊，現場各年齡層聚集，大部分為中年人居多；而搶頭香的民眾更是前一晚10點就已經抵達，想第一眼見證奈良美智的作品。場內雖有人流管制，但不限制觀展時間，動線則採只進不出。

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奈良美智為了特展堅持親自來台，經歷了14天隔離檢疫和7天自主管理，其餘時間幾乎都在佈展，或是一個人四處走晃，沒人知道他的行程動向，充分展現這位藝術家擅於內省、獨立自主的性格，就連主辦單位文化總會，常常也是看著奈良在Twitter的分享才知道他的動態，給予充分的空間。

▲▼展覽上午9點已經破百人排隊。

而台灣特展首站在臺北藝術大學的「關渡美術館」舉行，據悉場地也是由奈良美智親自挑選，希望能帶給台灣觀眾「儀式感」。要看展覽，必須搭車或開車遠離市區，進入近郊，這種跟城市拉開距離的清幽，跟他在日本東北的家鄉有某種相似的連結，而民眾看完作品後，還能欣賞關渡的美景，延續展覽帶來的感觸。

主辦單位文化總會副秘書長李厚慶表示，這次奈良美智特展周邊，在展場購買只提供現金交易，但11點會公布線上購買網址，民眾可以多利用。

此外，這2天剛好學校進行考試，加上校園腹地小，因此建議民眾搭乘大眾運輸前往，同時提醒大家排隊注意音量，以免影響考生。

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