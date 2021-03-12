　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

直擊／奈良美智展今開幕！上午9點「門前擠百人」　頭香昨晚10點就到

▲▼奈良美智展覽上午9點已經破百人排隊。（圖／記者林育綾攝）

▲奈良美智展覽今在關渡美術館展出。（圖／記者林育綾攝，下同）

記者林育綾、張乃文／台北報導

首度來台的《奈良美智特展》於今（12）日在關渡美術館展出！首日吸引大批粉絲排隊觀展，搶頭香的民眾表示，自己昨（11）晚10點就抵達現場。而觀展同時也要注意特展禁止攝影，奈良美智是為了讓觀眾能「好好沈浸在作品中」，若有拍照的行為，勢必會影響觀展體驗。

《奈良美智特展》展出首日，《ETtoday新聞雲》記者實地走訪現場，上午9點就已經破百人排隊，現場各年齡層聚集，大部分為中年人居多；而搶頭香的民眾更是前一晚10點就已經抵達，想第一眼見證奈良美智的作品。場內雖有人流管制，但不限制觀展時間，動線則採只進不出。

[廣告]請繼續往下閱讀...

奈良美智為了特展堅持親自來台，經歷了14天隔離檢疫和7天自主管理，其餘時間幾乎都在佈展，或是一個人四處走晃，沒人知道他的行程動向，充分展現這位藝術家擅於內省、獨立自主的性格，就連主辦單位文化總會，常常也是看著奈良在Twitter的分享才知道他的動態，給予充分的空間。

▲▼奈良美智展覽上午9點已經破百人排隊。（圖／記者林育綾攝）

▲▼展覽上午9點已經破百人排隊。

▲▼奈良美智展覽今在關渡美術館展出。（圖／記者林育綾攝）

而台灣特展首站在臺北藝術大學的「關渡美術館」舉行，據悉場地也是由奈良美智親自挑選，希望能帶給台灣觀眾「儀式感」。要看展覽，必須搭車或開車遠離市區，進入近郊，這種跟城市拉開距離的清幽，跟他在日本東北的家鄉有某種相似的連結，而民眾看完作品後，還能欣賞關渡的美景，延續展覽帶來的感觸。

主辦單位文化總會副秘書長李厚慶表示，這次奈良美智特展周邊，在展場購買只提供現金交易，但11點會公布線上購買網址，民眾可以多利用。

此外，這2天剛好學校進行考試，加上校園腹地小，因此建議民眾搭乘大眾運輸前往，同時提醒大家排隊注意音量，以免影響考生。

你可能也想看

奈良美智特展8個隱藏彩蛋！大眼娃娃出現時間、安靜才能聽見的聲音

奈良美智特展禁攝影原因曝！精密佈局入口　空間也是創作一部分

奈良美智親選「關渡美術館」原因：想給台灣觀眾「儀式感」

奈良美智特展搶先看！311震災後繪畫心情、「想著台灣」創作首曝光

7張圖看懂「奈良美智特展」懶人包！展覽免費入場、禁拍照錄影

ET快訊
他捕獲3公斤大魚豪氣請全村　吃完一秒掉地獄：百萬美金沒了
梁朝偉躺長凳「叫不醒還口吐白沫」　港星曝現場混亂狀況
前空姐提油燒夫現況曝光！老公面臨截肢

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

Uber Eats遭合作店家控「欠款」憂營運出狀況！業者回應了

鹹甘涮嘴的特別滋味！　開箱「鹽地小番茄」好吃秘密

奈良美智特展8個隱藏彩蛋！大眼娃娃出現時間、安靜才能聽見的聲音

西半部灰濛濛！空品40測站「紅色警示」 　竹苗以北午後有望好轉

直擊／奈良美智展今開幕！上午9點「門前擠百人」　頭香昨晚10點就到

奧客搭公車掏百鈔逼找80元　被拒怒嗆「司機服務態度很差」

10年蟑螂屋變「侏儸紀公園」！壁虎家族完美保存　網友不敢直視

西半部空品紅色警報！鄭明典驚曝：幾乎是靜風　彭啟明籲別外出

部桃案863傳一家7口！護理師壓力大到哭　無法親送媽媽心留遺憾

奈良美智特展懶人包！「等候時間、規則、周邊商品」資訊一次看

復合罔腰？鳳梨鼠薯：不可能！　再爆紅粉絲漲20萬..最想見主播邱薇而

彰化縣府「椿象懸賞令」每片5元　超強抓卵達人狂捕單日賺37500

蕭敬騰遭問：身高還是171？..秒爆粗口XD　曝藝人「每個都謊報」現場查周董.阿信身高

教妹妹刷牙、口紅「當糖果含」！　哥哥當跟屁蟲一整天...妹妹氣瘋

搭Uber拒戴口罩！白目女辱種族　朝司機臉「狂咳3下」竟還搶手機

不爽切車失敗！3壯漢衝上前攔車　下車飆髒話...挨告強制+公然侮辱

翁立友還原雞排妹5指控..「我在捧她餒！」　記者會拒見她..全因自己不知情：我睡著了

羅漢魚一見把拔...衝刺討摸摸！互動超有愛！會玩球、默契靠下巴

三寶騎士未戴安全帽+勇敢闖紅燈　無辜女遭撞飛...目擊者：北七喔？

機車狂鑽縫超車！結局追撞慘摔　騎士前撲倒地...網：本日最療癒

Uber Eats遭合作店家控「欠款」憂營運出狀況！業者回應了

鹹甘涮嘴的特別滋味！　開箱「鹽地小番茄」好吃秘密

奈良美智特展8個隱藏彩蛋！大眼娃娃出現時間、安靜才能聽見的聲音

西半部灰濛濛！空品40測站「紅色警示」 　竹苗以北午後有望好轉

直擊／奈良美智展今開幕！上午9點「門前擠百人」　頭香昨晚10點就到

奧客搭公車掏百鈔逼找80元　被拒怒嗆「司機服務態度很差」

10年蟑螂屋變「侏儸紀公園」！壁虎家族完美保存　網友不敢直視

西半部空品紅色警報！鄭明典驚曝：幾乎是靜風　彭啟明籲別外出

部桃案863傳一家7口！護理師壓力大到哭　無法親送媽媽心留遺憾

奈良美智特展懶人包！「等候時間、規則、周邊商品」資訊一次看

新手女駕駛載老公撞進小7畫面曝！關東煮+茶葉蛋配滿地碎玻璃　

網友見面竟是癱瘓男！她零彩禮甘願嫁「每天端屎端尿」：很幸福　

Uber Eats遭合作店家控「欠款」憂營運出狀況！業者回應了

台灣水果賣出去了！　蘇貞昌：鳳梨等4水果進軍東京奧運

曾莞婷時裝週「跩臉走秀」氣場全開！ 下台認了加鞋墊：矮得太突兀

林管處3千顆苗木贈台東東海岸3鄉鎮　首站成功鎮拉序幕

馬英九讚國民黨改革成功　江啟臣：黨主席責任是在低谷時挺住

31歲宅男搭上NFT熱潮！投資NBA虛擬球員卡　半年爽賺5.7億變巨富

美印太司令示警中國恐6年內攻打台灣　邱國正：國軍不會未演先轟動

中國式醃泡菜法！「裸男泡黃水撈菜」太衝擊　韓網哭喊：不敢吃了

隆成巨乳後男客狂上門！ 她在門口貼靈符求...保佑卻招來淒慘後果

生活熱門新聞

美星巴克求助　台博士拿下吸管訂單

下波八卦更驚人！12星座「1週運勢」曝

妹子夾髮捲趴趴走　網狠酸：顏值扛不起

台灣亞特蘭提斯！翡翠水庫藏沉睡35年碧山國小

福原愛遭酸公主！住日6年網友：理解她想逃

北市高職傳性霸凌！男學生當眾脫褲用下體頂人臉

高麗菜2顆5元　一輛貨車全血汗賣

士林夜市慘況　網：老闆比客人多

最討厭台灣哪一點？網一面倒狂指「2問題」

鳳梨鼠薯私下超ㄍ一ㄥ！薯弟再爆他破處內幕

小6被女大生「吃掉」　鳳梨得意認了

雙馬尾嬌小正妹開大卡車！網友神出她IG

12萬金主現身！她好市多連買2次「理由羨炸」

福原愛已輸！網指1關鍵：江大獲全勝

更多熱門

相關新聞

奈良美智特展「8個隱藏彩蛋」

奈良美智特展「8個隱藏彩蛋」

首度來台的《奈良美智特展》3月12日起在關渡美術館舉行！奈良美智也在先前堅持親自到台灣布展，將空間規劃視為「創作的一部分」。此次共展出50多件作品，能完整瞭解奈良的創作歷程、風格演變，本文也整理「8個隱藏彩蛋」，揭開特展鮮為人知的幕後，更能體會他在台灣特展的用心。

蔡英文出席特展爆料：蔡想想沒咬奈良美智

蔡英文出席特展爆料：蔡想想沒咬奈良美智

奈良美智親選展場原因曝！想傳達儀式感

奈良美智親選展場原因曝！想傳達儀式感

奈良美智特展搶先看！想著台灣作品曝光

奈良美智特展搶先看！想著台灣作品曝光

關鍵字：

奈良美智人潮

讀者迴響

熱門新聞

侯佩岑母把癌末男友「還元配」　缺席喪禮還拿遺產

國二女水壺遭3度灌硼砂！同學竟喊：我可以去她葬禮

郁方深夜震怒：某銀行爛透了！

林俊傑4億豪宅內部首曝光　連王嘉爾都嚇到

美星巴克求助　台博士拿下吸管訂單

黑狗受傷「自己進獸醫院求救」

她轟小姑拿200萬遺產！呂秋遠5點打臉：好自私

下波八卦更驚人！12星座「1週運勢」曝

妹子夾髮捲趴趴走　網狠酸：顏值扛不起

台灣亞特蘭提斯！翡翠水庫藏沉睡35年碧山國小

前空姐瞞家暴令：靈魂伴侶可遇不可求

身分證中2碼！花蓮飯店抽免費住宿

她大男友13歲…未來婆婆「霸凌阻結婚」3年

福原愛遭酸公主！住日6年網友：理解她想逃

罔腰跨坐男友按摩　網狂盯腹部「凸肚大消風」

更多

最夯影音

更多
復合罔腰？鳳梨鼠薯：不可能！　再爆紅粉絲漲20萬..最想見主播邱薇而

復合罔腰？鳳梨鼠薯：不可能！　再爆紅粉絲漲20萬..最想見主播邱薇而
彰化縣府「椿象懸賞令」每片5元　超強抓卵達人狂捕單日賺37500

彰化縣府「椿象懸賞令」每片5元　超強抓卵達人狂捕單日賺37500

蕭敬騰遭問：身高還是171？..秒爆粗口XD　曝藝人「每個都謊報」現場查周董.阿信身高

蕭敬騰遭問：身高還是171？..秒爆粗口XD　曝藝人「每個都謊報」現場查周董.阿信身高

教妹妹刷牙、口紅「當糖果含」！　哥哥當跟屁蟲一整天...妹妹氣瘋

教妹妹刷牙、口紅「當糖果含」！　哥哥當跟屁蟲一整天...妹妹氣瘋

搭Uber拒戴口罩！白目女辱種族　朝司機臉「狂咳3下」竟還搶手機

搭Uber拒戴口罩！白目女辱種族　朝司機臉「狂咳3下」竟還搶手機

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲毛毛商城換季5折區

寵物雲毛毛商城換季5折區

【出清5折】寵物雲毛毛商城全面換季出清中

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面