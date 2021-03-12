奈良美智特展8個隱藏彩蛋！大眼娃娃出現時間、安靜才能聽見的聲音

記者林育綾／台北報導

首度來台的《奈良美智特展》3月12日起在關渡美術館舉行！奈良美智也在先前堅持親自到台灣布展，將空間規劃視為「創作的一部分」。此次共展出50多件作品，能完整瞭解奈良的創作歷程、風格演變，本文也整理「8個隱藏彩蛋」，揭開特展不為人知的幕後，更能體會他在台灣特展的用心。

▲《奈良美智特展》3月12日～6月20日在關渡美術館舉行。（圖／記者林育綾攝）

[廣告]請繼續往下閱讀...

1、從場地到空間都用心營造「儀式感」

奈良美智為了親自布展，早在2月中就到訪台灣，經歷14天隔離檢疫、7天自主健康管理，完成後又匆匆趕赴美國準備下一個展覽。而他堅持來台，就是因為將空間規劃、觀展動向、作品佈局都視為「創作的一部分」。

據悉，奈良甚至特地改變了入口位置，當觀眾一進場，會先看見幾幅層疊感的小型素描畫作，在心情上稍作沈靜，才會步入主要空間，看見2幅重要作品：《月光小姐Miss Moonlight》以及他為台灣特別創作的《朦朧潮濕的一天 Hazy Humid Day》。而這樣的規劃，連步伐、節奏都特別經過考量。

首站選在臺北藝術大學的「關渡美術館」，人們必須遠離市區，進入近郊，這種跟城市拉開距離的清幽，與他在日本東北的家鄉有某種相似的連結，奈良美智認為這種體驗也能帶給大家一種「儀式感」，是他想傳遞的感受，看完展還能欣賞美景，延續觀賞作品後的感觸。

▲選在臺北藝術大學的「關渡美術館」，也是奈良美智希望傳遞給觀眾一種「儀式感」。（圖／記者林育綾攝）



2、《Miss Moonlight》背景不是黑色，差點成為繪畫終點

奈良美智在2011年311大地震後，很長一段時間無法作畫，他自認2017年的《Midnight Truth》是震災後自我繪畫的高峰；而《月光小姐Miss Moonlight》在2020年早春完成，「是在沒有任何期待下，從沒有冀望中誕生的，最期待誕生的作品」；也是他在2011年震災之後，一邊苦惱著各種事情，淡然畫下的作品，甚至一度認為是自己「繪畫的終點」。

奈良透露，《Miss Moonlight》像是對他說「已經可以休息也沒關係了喔」，作品完成時，還有種被幸福包圍的感覺。

令人驚訝的是，開幕記者會導覽人員透露，其實《Miss Moonlight》的背景不是真正的黑色，站在作品前方仔細凝視就會發現；而且奈良美智並非先勾勒線條再去填色，是將背景與人物同時作畫。

閉著雙眼的女孩，象徵著「自我內省」，與旁邊張眼的《朦朧潮濕的一天 Hazy Humid Day》互相回應。《Miss Moonlight》除了與奈良對話，他也期待能與觀眾對話。

▲奈良美智特展，左為《朦Hazy Humid Day》、右為《Miss Moonlight》。（圖／©YOSHITOMO NARA／主辦單位－文化總會提供）

3、《Hazy Humid Day》懷著對台灣的感受：朦朧與潮濕

《Hazy Humid Day》是奈良美智特別為台灣創作的新作品，全球首度曝光，尺寸達220*195公分，他花了10天左右，在開展前一個月前繪製完成，20天前才空運送達台灣。

他透露，當時答應展覽邀約，就覺得必須要畫出一幅能夠與《Midnight Truth》匹敵的作品，也曾經因為太焦急，怎樣都畫不好。後來轉換心情，自然而然產生了要再畫一幅足以相稱的作品的熱情。

「在純白的畫布前，開始想很多事。那並非像是要忍受壓力的思考，而是更自在地接受《Miss Moonlight》、回應提問般的作品」。

這幅是抱著「對多次造訪過的台灣的想法」所完成的畫，雖然看似時程很趕，但因為心裡有充分的餘裕，加上從秋天開始累積的心情，自然而然投射到畫面上。他表示，在這種感覺之下完成的畫，是真正的水準，也是最真實的自己，「可以說是現在的我最好的作品」。

▲總統蔡英文欣賞奈良美智為台灣特地創作《Hazy Humid Day》。（圖／主辦單位–文化總會提供）

作品傳遞的朦朧感，是十分重要的感受，潮濕也是他對台灣的深刻印象。而「睜眼」的女孩與一旁閉眼、內省的《Miss Moonlight》形成對話，彷彿重新面對外界，象徵覺醒。奈良特地為台灣創作此畫，也讓總統蔡英文十分感動。

而《Miss Moonlight》和《Hazy Humid Day》所在的展間，裡頭收錄的全都是奈良美智在311大地震發生後的作品。

▲這個展間，收錄的全都是奈良美智在311大地震發生後的作品。（圖／©YOSHITOMO NARA／主辦單位－文化總會提供）

4、「50多件作品」完整瞭解奈良美智，「大眼娃」出現時間點曝光！

《奈良美智特展》總共收錄從1984年至今，約50多件作品，據悉原本展品數量沒有規劃這麼多，是奈良希望讓台灣的觀眾更瞭解他的創作，才特別增加。

透過這次特展，能觀察到他的創作風格演變軌跡，包括窺見他童年的記憶，許多「符號」埋藏在他1984年起的幾幅繪畫中，像是三角屋頂房子、雙葉植物，到90年都不斷出現。

還有1988年奈良到德國留學，作品風格明顯轉換，接著他開始探索個人創作風格，畫作從三度空間感，轉變為二度空間感。尤其後來知名的「大眼娃娃」形象，出現的時間點落在2001年前後。

而奈良美智的大型作品《背後藏刀》在2019年香港蘇富比當代藝術拍賣中以1.95億港元（約新台幣7.6億）成交，打敗草間彌生、村上隆，讓他一舉成為日本最貴藝術家。事實上透過這次特展能發現，早在1991年「拿刀的女孩」就已經出現。

▲此次特展共展出50多件作品，完整瞭解奈良美智從1984年至今風格。（圖／©YOSHITOMO NARA／主辦單位－文化總會提供）



5、展覽沒有文字介紹，不想用尺度限制觀眾

展場除了標示年份之外，幾乎沒有任何文字敘述及介紹，據瞭解，奈良美智其實不希望觀眾受到「尺度的限制」，所謂的尺度，包括作品名字、尺寸、創作細節⋯等資訊。他在為作品命名時一向簡單，也不會在展場特別強調，原本聽說連年份都不打算標示。

▲展場幾乎沒有文字介紹。（圖／©YOSHITOMO NARA／主辦單位－文化總會提供）

6、不喜歡露面與受訪，展覽禁止攝影的原因

《奈良美智特展》規定繁多，而他向來也不喜歡公開露面、接受媒體訪問，很多人可能會誤解為是藝術家性格難搞，實際上接觸過的人都說他很靦腆、健談、好相處。

而不喜歡接受訪問的原因，就是因為更喜歡「讓作品直接跟人們對話」。至於特展「全面禁止攝錄影」，除了是維護智慧財展權，還有一個原因是奈良美智希望讓觀眾能「好好沈浸在作品中」，如果有拍照的行為，勢必會影響觀展體驗，也無法專心沈浸於欣賞作品。

▲特展唯一的大型裝置作品《Fountain of Life》會流淚。（圖／©YOSHITOMO NARA／主辦單位－文化總會提供）

7、會流淚的作品，展場安靜時「能聽見聲音」

特展唯一的大型裝置作品《Fountain of Life》，象徵著生命之泉、情感的根源，背後有一個含義是「如果你忘記我，我也不在意」，這個「你」其實是他與「童年的自己」對話。而「淚水」的潺潺水聲，若在展場安靜的狀態下就能聽見，也是展覽唯一會發出聲音的作品。

《Fountain of Life》首次正式發表在2001年，是奈良美智當時從德國學成後、返回日本的作品，用保麗龍削出模型再以FRP製作。而這次特別帶來台灣展示的裝置，是以2001年為原型的「再製作」版本。

在作品的周圍地板上，還貼了「禁止進入」的膠帶，拉出空間維護展品。奈良美智更親筆在膠帶上以中文、英文寫著「不要走進去喔」並塗鴉，成為創作的一部分。

▲奈良美智原來不是「她」，網友震驚是大叔。（圖／主辦單位–文化總會提供）

8、真實身份驚呆網友！「看板繪畫」用瓦愣紙就能創作

最後這一點，其實不能算是彩蛋，不過確實讓許多網友驚呆了！由於奈良美智過去的作品以「大眼娃娃」形象出名，讓很多人以為作品是女孩，畫家也是女性，沒想到真實身份竟然是一位今年61歲的「大叔」。

奈良美智出生於1959年，是二戰後日本第一代「鑰匙兒童」，小時候父母都必須外出工作，繪畫成了他面對孤獨的出口，而他的藝術啟蒙來自一間唱片行，愛聽次文化音樂，也喜歡用隨手可得的媒材創作，例如：筆記本撕下來的紙、瓦愣紙、信封套，他稱為「看板繪畫」系列，有時寫上「No War」、「Stop the bombs」等標語，彷彿以安靜的方式宣示自我意識，帶點叛逆感，直到現在他都還喜歡這種創作方式。

▲奈良美智喜歡用隨手可得的媒材創作。（圖／©YOSHITOMO NARA／「奈良美智特展」Facebook）

此外畫中的小孩其實沒有性別，是他自我內心的投射、自畫像，就連他自己也說不出為什麼只畫小孩。不過人們看著他的作品，彷彿也能聽見搖滾、龐克、民謠音樂，也能看見他即使長大成人，仍不斷與「童年的自己」對話，呈現於作品中。如今的創作，都能感受到藏於大叔內在的「叛逆童心」。

《奈良美智特展》3月12日～6月20日於關渡美術館展出，更確定會在7月、11月加碼，移師至高雄市立美術館、台南市立美術館展出，展覽為免費入場。

奈良美智特展（ YOSHITOMO NARA ）

日期：2021年03月12日至2021年06月20日 （週一、國定假日休館）

時間：10:00 – 17:00 ( 實際最後入場時間，將視現場排隊人潮及狀況進行調整 )

地點：臺北藝術大學關渡美術館2F（112台北市北投區學園路1號）

服務信箱：kdmofa@kdmofa.tnua.edu.tw

服務專線：02-2896-1000 ext.2432（週一至週五10：00 - 17：00）

＊觀展建議：由於特展空間限制為35人，民眾可先加入「奈良美智特展LINE官方帳號」，可預先填寫「防疫實聯制」，並查詢「展覽須知」、「預計等候時間」等資訊。

你可能也想看

直擊／奈良美智展今開幕！上午9點「門前擠百人」 頭香昨晚10點就到