擋不住瘋迷因：傳奇AV女優米婭卡莉法與桑德斯同框！

▲▼擋不住的瘋迷因：Pornhub傳奇女優米婭卡莉法也要跟桑德斯同框！(圖／翻攝自Instagram)

國際中心／綜合報導

美國新任總統拜登、副總統賀錦麗周三(20日)在華府宣誓就職。冠蓋滿京華、云云眾多的出席者當中，唯有略帶點「斯人獨憔悴」滄桑感的民主黨重量級參議員桑德斯(Bernie Sanders)，散發出最奪目的「真我的風采」。

79歲的桑德斯一襲「路人」風格的灰色厚重大衣、孤零零的一個人坐在摺疊椅上。他手上戴著花色圖案的羊毛手套、腋下還 夾著一個牛皮紙袋郵件，彷若待會還要去郵局辦事似的。

富強烈疏離感的畫面，迅速爆紅成為「網路迷因」(meme，指某樣東西被模仿、再造、傳遞)，網友紛紛發揮創意製作各種網路迷因圖，當中包括曾被全球最大A片網站Pornhub 認證為「年度首席AV女優」的米婭卡莉法(Mia Khalifa)。

同樣瘋迷因圖的米婭卡莉法，把自己的比基尼照跟桑德斯的畫面合成，讓兩人同框，並且在周四(21日)PO出了這張新的迷因照。

今年27歲的米婭目前已經從AV界引退，但她的Instagram帳號仍擁有2260萬粉絲。她這番PO照更讓粉絲們嗨翻，留下數以千計的留言。

米婭同時在照片下加註了文字，她開玩笑說，這位佛蒙特州參議員對在寒風中只穿著比基尼及頭戴毛線帽的她，一點也不憐香惜玉，依然一派無動於衷。她寫道：「因為男女平權的關係，他沒有把自己的外套讓給我穿。」

我想，若是在真實情境中，深具社會主義人道精神的桑德斯，是絕對不會讓楚楚可人的米婭在凛冽寒風中「凍」未條的！

▲桑德斯出席總統就職典禮時的原圖。(圖／翻攝自Twitter@ChanSteele)

▲Pornhub傳奇女優米婭卡莉法。(圖／翻攝自Instagram)