　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

擋不住瘋迷因：傳奇AV女優米婭卡莉法與桑德斯同框！

▲▼擋不住的迷因：Pornhub傳奇女優米婭卡莉法與桑德斯同框。(圖／翻攝自Instagram)

▲▼擋不住的瘋迷因：Pornhub傳奇女優米婭卡莉法也要跟桑德斯同框！(圖／翻攝自Instagram)

國際中心／綜合報導

美國新任總統拜登、副總統賀錦麗周三(20日)在華府宣誓就職。冠蓋滿京華、云云眾多的出席者當中，唯有略帶點「斯人獨憔悴」滄桑感的民主黨重量級參議員桑德斯(Bernie Sanders)，散發出最奪目的「真我的風采」。

79歲的桑德斯一襲「路人」風格的灰色厚重大衣、孤零零的一個人坐在摺疊椅上。他手上戴著花色圖案的羊毛手套、腋下還 夾著一個牛皮紙袋郵件，彷若待會還要去郵局辦事似的。

富強烈疏離感的畫面，迅速爆紅成為「網路迷因」(meme，指某樣東西被模仿、再造、傳遞)，網友紛紛發揮創意製作各種網路迷因圖，當中包括曾被全球最大A片網站Pornhub 認證為「年度首席AV女優」的米婭卡莉法(Mia Khalifa)。

同樣瘋迷因圖的米婭卡莉法，把自己的比基尼照跟桑德斯的畫面合成，讓兩人同框，並且在周四(21日)PO出了這張新的迷因照。

今年27歲的米婭目前已經從AV界引退，但她的Instagram帳號仍擁有2260萬粉絲。她這番PO照更讓粉絲們嗨翻，留下數以千計的留言。

米婭同時在照片下加註了文字，她開玩笑說，這位佛蒙特州參議員對在寒風中只穿著比基尼及頭戴毛線帽的她，一點也不憐香惜玉，依然一派無動於衷。她寫道：「因為男女平權的關係，他沒有把自己的外套讓給我穿。」

我想，若是在真實情境中，深具社會主義人道精神的桑德斯，是絕對不會讓楚楚可人的米婭在凛冽寒風中「凍」未條的！

▲桑德斯出席總統就職典禮時的原圖。(圖／翻攝自Twitter@ChanSteele)

桑德斯出席總統就職典禮時的原圖。(圖／翻攝自Twitter@ChanSteele)

▲▼擋不住的迷因：Pornhub傳奇女優米婭卡莉法與桑德斯同框。(圖／翻攝自Instagram)

Pornhub傳奇女優米婭卡莉法。(圖／翻攝自Instagram)

ET快訊
寒舍創辦人長子蔡伯府驟逝　享年48歲
「強烈冷空氣」將襲台！　急凍時間點出爐

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

「馬來西亞環球小姐」驚傳新冠確診　得知後嚇得發抖！

性侵未成年女學員　韓裔奧運跆拳道教練10項罪名成立

跟川普一樣！澳洲女車神變身AV女優　慘遭社群媒體封鎖

「棍」不夠用！曲棍球教練妻性侵兒11歲隊友　判刑10年

厚工！女模全裸日光浴　淫警出動直升機偷拍　獲賠760萬

時機歹歹！英航空姐網上招攬好色客　賣春兼賣原味內褲

英國醫院提供「處女膜檢查」！世衛：不準確、侵犯人權

囚「鳥」！豪放女「慾」警，跟囚犯發生性關係達7個月

體慾課？女教師性侵14歲男學生　每周兩次，長達7個月

好想是那條魚！光溜溜的「魚美人月曆」，跟你袒裎相見

25歲員警執勤...剛出派出所50m　慘遭左轉小黃撞倒「右大腿骨折」

三寶男突左切...他嚇翻狂按喇叭 下秒雙方爆口角：會不會騎車啊

暖業者開保時捷「載100杯手搖」　五股直送部桃！為醫護人員打氣

美國男打哈欠「下巴掉下來」！ 嘴巴無法閉合半夜衝急診求救

華晨宇被爆「和張碧晨瞞婚生子」　堂哥發聲疑揭真相：妖風四起

趙小僑網購吐「高個子困擾」　買短版上衣「胸部都快遮不住了」

華晨宇認了當爸！與張碧晨生下一女　她隱瞞生產「剝奪了花花身為父親的權利」

黃仁燁想尿尿..靠車銀優幫脫褲子　「她是我堂姊」文佳煐素顏衝男友懷裡

獨子過世、65歲伯扛家經濟重擔 「駕照考13次」終過關他秒露燦笑

40歲張柏芝《姐姐2》再唱《星語心願》　後台爆哭「唱不好」...那英一句話diss超直白

擋不住瘋迷因：傳奇AV女優米婭卡莉法與桑德斯同框！

消川普的「音」！「美國之音」正副台長雙雙被炒魷魚！

印尼波音737空難　失事矛頭指向「自動油門系統」故障

慧眼看天下／拜登掀能源大戰 美中電動車角力開始？

快訊／又有足球巨星染疫！皇馬主帥席丹確診

上任三把火！拜登快速剷除川普前朝「三惡人」

「全球最美」以色列19歲嫩模女兵　親曝與富三代熱戀滿1年！

軍人衣櫥藏裸女！臭味傳出才踢爆　高層疑共諜設「甜蜜陷阱」竊密

新娘甜抹臉頰奶油…新郎怒砸3層蛋糕！　現場賓客嚇呆：要離婚了

無症狀害朋友染疫！她在家隔離崩潰自殺「以死謝罪」：都我的錯

髮色毀白色毛巾「賠600元」！女公審旅館取暖　慘遭網友逆襲罵爆

黃土水「胸像雕塑」亮點揭秘！東海大學教授：不只是像不像的問題

弱智男遭灌醉殺害！遺體賣掉「換屍送火葬」　起因竟是一個願望

吳進興／新冠檢驗費用　基層醫檢師與檢測單位真的受補貼了嗎？

石木欽案》林鈺雄／公務員執行職務知悉同事可能涉貪　不用告發犯罪嗎？

「禮讓行人」遭追撞！他求對方作證被秒拒　猛翻白眼：太心寒了

悲傷！這一年來12位大聯盟名將過世　球迷悼念：在天堂組隊

擋不住瘋迷因：傳奇AV女優米婭卡莉法與桑德斯同框！

部桃緊急淨空！醫護深夜護送轉院…畫面曝光千人哭了

石木欽案》邱顯智／年輕銀行員含冤死！莫再包庇「司法襯衫宴飲團」

崔宇植「我有演寄生上流」嚇瘋外國房客　廚房忙翻還在皮..李瑞鎮：把他拉出去

國際熱門新聞

甜叫老公起床　她被潑滾水痛到昏厥

自責無症狀害友染疫！她隔離期自殺「以死謝罪」

老阿姨同居8鮮肉如後宮！聯手小王虐殺男友

菲空姐開趴慘死！警認性侵卻遭撤職：房內全精液

拜登快速剷除川普前朝「三惡人」

AV女優米婭卡莉法與桑德斯同框！

川普被消音！美國之音正副台長走路

女提早回家　發現陌生人住天花板

軍人藏裸女　高層疑共諜設陷阱竊密

媽踩斷新生兒頸骨！美動物園長頸鹿寶寶搶救不治

印尼波音737空難　失事疑點曝光

即／環太平洋7.0大地震！未發海嘯

即／又有足球巨星染疫！皇馬主帥席丹確診

醫「趴睡」猝逝　全身緊穿防護衣

更多熱門

相關新聞

桑德斯「皺眉翹腳坐台下」秒淪迷因圖

桑德斯「皺眉翹腳坐台下」秒淪迷因圖

美國總統拜登、副總統賀錦麗20日宣誓就職。佛蒙特州參議員桑德斯（Bernie Sanders）也出席，但因曾經投入民主黨初選，一舉一動備受矚目。他皺眉翹腳坐在台下的照片立刻被做成迷因圖（meme）惡搞瘋傳，那副樣式可愛的連指手套（mittens）也成為網友熱議話題。

前AV女優卡莉法轉戰直播！超爽收入曝光

前AV女優卡莉法轉戰直播！超爽收入曝光

AV男優太會唱！被挖出真的是歌手　他認了

AV男優太會唱！被挖出真的是歌手　他認了

AV女優一天領6位數　吳夢夢揭3關鍵

AV女優一天領6位數　吳夢夢揭3關鍵

獨／吳夢夢每天收30張屌照　曝台灣男勃起長度

獨／吳夢夢每天收30張屌照　曝台灣男勃起長度

關鍵字：

AV女優米婭卡莉法Mia Khalifa桑德斯meme迷因

讀者迴響

熱門新聞

即／寒舍創辦人長子蔡伯府驟逝　享年48歲

快訊／張碧晨坦承生下女兒　孩子爸華晨宇

藍心湄「高鐵上吃便當」被提醒防疫！高EQ讓網友服了

百萬YouTuber影片點閱「不到10萬」！網指1關鍵回不去

周志浩開會離席！陳時中：緊急狀況

直播主上餐廳被酸「沒穿內褲」

明起變溼冷　早晚低溫探12°C

華晨宇認了當爸：是的，我們有一個孩子

華晨宇「有了女兒為什麼不結婚」？張碧晨洩端倪

女把錦鯉煮來吃　「丟掉很浪費」

即／桃園一家四口　一氧化碳中毒亡

華晨宇女兒名字曝光！單手抱娃報戶口

毛孩挖到可愛金塊　主人一看嚇壞

張碧晨名字被狂搜！6年前就認識華晨宇…緋聞都是真的

游否希被罵「靠北」又挨告結果出爐

更多

最夯影音

更多
25歲員警執勤...剛出派出所50m　慘遭左轉小黃撞倒「右大腿骨折」

25歲員警執勤...剛出派出所50m　慘遭左轉小黃撞倒「右大腿骨折」
三寶男突左切...他嚇翻狂按喇叭 下秒雙方爆口角：會不會騎車啊

三寶男突左切...他嚇翻狂按喇叭 下秒雙方爆口角：會不會騎車啊

暖業者開保時捷「載100杯手搖」　五股直送部桃！為醫護人員打氣

暖業者開保時捷「載100杯手搖」　五股直送部桃！為醫護人員打氣

美國男打哈欠「下巴掉下來」！ 嘴巴無法閉合半夜衝急診求救

美國男打哈欠「下巴掉下來」！ 嘴巴無法閉合半夜衝急診求救

華晨宇被爆「和張碧晨瞞婚生子」　堂哥發聲疑揭真相：妖風四起

華晨宇被爆「和張碧晨瞞婚生子」　堂哥發聲疑揭真相：妖風四起

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城新春下殺優惠！

寵物雲商城新春下殺優惠！

錯過再等一年【新春優惠】寵物雲商城限時專區優惠6折！全館滿2,000現折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面