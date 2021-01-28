巴西網紅PO影片太辣　慘遭丈夫轟14槍射殺！

▲▼因為PO影片慘遭丈夫槍殺的網紅伊琳。（圖／翻攝自TikTok)

國際中心／綜合報導

巴西男子坎塔盧佩(Alejandro Antonio Aguilera Cantallupi)與妻子伊琳(Eliane Ferreira Siolin)被發現在一處家庭燒烤區內雙雙死亡，警方認為這對夫妻曾爆發一場致命的爭吵。

伊琳是一名網紅，喜歡在網路上分享她的辣照。據指出，夫妻倆因為伊琳在TikTok上PO出的一段影片爆發爭吵。結果，丈夫當著女兒的面前開槍把妻子射殺。之後，他跟著自殺身亡。

這宗家庭悲劇上周日(24日)發生在巴西南部的蓬塔波朗鎮(Ponta Pora)，該處靠近巴拉圭邊界。35歲的伊琳被發現死在在行燒烤區的後門廊上。她身上至少有14個彈孔，右臂明顯折斷。而坎塔盧佩則被發現他朝自己的頭部開了一槍。

警方在屍體附近找到一把槍、一些子彈和一個備用彈匣。據報導，這對夫妻的6歲女兒目睹了這宗悲劇，後來她被送到親戚的家居住。

當地媒體又說，這對夫妻之所以會爆發爭吵，是因為伊琳把一支火辣影片上傳到熱門影片分享平台TikTok。不過此一說法目前尚未獲得警方證實。

警方發言人費拉茲(Analu Ferraz)說：「據他們相熟的朋友說，這對夫妻經常吵架，甚至在公共場合也不例外。」伊琳是巴西人，但不清楚她的丈夫是是巴西人還是巴拉圭人。

伊琳的TikTok帳號有5.8萬名粉絲。身材豐滿的她，會定期在該平台發布自己的影片，而她通常都是穿著暴露的衣上鏡。此案目前仍在調查中。

在巴西，婦女被家暴的問題十分嚴重。2015年的一項研究顯示，在南美洲這個國家，每7分鐘就有一名婦女遭到家暴。遭受家庭虐待。全國超過70％的女性一生當中都會遭受到某種形式的暴力，而四分之一的女性曾舉發自己曾遭受心理或身體的暴力。

去年，當一名巴西私人教練發現鄰居對著她攝影時，，跟對方爆發爭吵，結果遭對方刺死。目擊者說，鄰居的丈夫作出了致命的一擊。一個月後，另一名巴西女子在市集市上被一名陌生人朝臉部槍擊死亡。