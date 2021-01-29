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性女精編體驗卡：砲友名字、日期、有否高潮全都錄！

▲性女傳奇：Mollie Miller。(圖／翻攝自TikTok)

▲▼網友對米勒擁有數量龐大的卡片非感到非常驚訝。(圖／翻攝自TikTok)

國際中心／綜合報導

她是「性女」、也是「勝女」，但絕對不是「剩女」。過去10年來， 苿莉•米勒(Mollie Miller)都會使用卡片記錄下她的約會歷史，並寫下了她和眾多男人發生「一夜情」、「多夜情」的時間、地點、以及期間所發生的故事，當中包含許多私密的細節。

來自美國紐約的米勒透過TikTok，道出了她過去10年中遇到的男人以及彼此之間的浪漫故事。她解釋說，自己會按照時間順序編列卡片，在上面寫上名字、日期和一些「關鍵指標」(例如兩人是否都有高潮、或是雙方方是否都喝醉了)。 她還把這些性體驗分為兩類：好棒棒或是可怕的。不過米勒說，這跟「分等級」和「打分數」無關。

米勒上傳的影片吸引了1000萬次點擊觀看。PO出第一支影片後的熱列反應，激發了米勒的興趣，接下來就推出了了一系列迷你影片，深入探討她的性愛史。

在其中一支影片中，她說：「這可能有點尷尬，但我心裡還是過不了這個坎。我在去年6月時遇到了一個男人，他是一名討海人。他每周都會接受Covid-19檢測。我們每兩到三個禮拜見一次面，但有一陣子他卻拒絕見面。」

「後來他回來了，他說：『很對不起，但是我有點事情需要解決。』那天晚上我們待在一家旅館裡，有了一場很棒的性愛。」

「到了去年11月6日，我在Instagram上收到了一名女孩傳來的訊息。該名女孩問我是否曾跟某某男子睡了。我回答說：『是的，過去半年來我一直斷斷續續地和他睡覺。』」對方又說：『我是他的女朋友，我已經跟他在一起有一年了。』原來我變成了小三！」

網友觀眾對米勒擁有數量龐大的卡片非感到非常驚訝，並且評論說，他們期待聽聽到接下來的每一個小故事。一個網友說：「別害羞，開一個系列吧！ 我對這些故事很感興趣。」另一名網友說：「我想聽每一個小做事、每一個人和你的評分。」

▲網友觀眾對米勒擁有數量龐大的卡片非感到非常驚訝。(圖／翻攝自TikTok)

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