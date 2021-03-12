北台今晚變天轉涼微雨　霧鎖竹苗中！西半部空品紅色警報

▲台灣今晚東北季風增強，北海岸、近山區地區有雨。（圖／翻攝中央氣象局，下同）

記者葉國吏／綜合報導

北台灣今晚東北季風增強，北海岸、近山區地區有雨，週末大台北地區雲量增多、溫度轉涼，不過下週四前天氣好轉回溫，北台灣高溫上看30度。另外，今晨西半部空氣品質不佳，新竹縣市、苗栗縣、台中市還有濃霧發生，要多加注意。

氣象專家吳德榮於「三立準氣象· 老大洩天機」指出，今(12)日各地晴時多雲、白天舒適微熱早晚涼。各地氣溫：北部15至25度，中部16至30度，南部16至32度，東部15至29度。傍晚起東北季風漸增強，北海岸、大台北近山區及東半部降雨機率漸提高，轉有局部短暫雨。

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▲今(12)日臺灣西半部地區及金門、馬祖易有局部霧或低雲影響能見度，今晨新竹、苗栗、臺中能見度不足200公尺，請注意。

週末(13、14日)兩天東北季風增強，但水氣少、故影響輕微；北海岸、大台北山區及東半部偶有局部短暫雨的機率；大台北及東半部雲量增多，新竹以南仍為多雲時晴的天氣。北台灣略轉涼，中南部白天微熱早晚涼。

下週(14)日晚起至下週四(18日)，東北季風減弱，西半部天氣好轉為多雲時晴，東半部偶有局部短暫雨的機率；北台灣明顯回暖，各地白天溫暖微熱(北部高溫近30度，中南部更升至32度左右)、早晚稍涼。下一波鋒面下週五(19日)才逐漸南下，其結構、影響狀況，各國模式仍在調整，需持續觀察。

▼今(12日)晨4：30累積雨量圖顯示，東半部局部地區仍有零星少量降雨(左圖)；4時空氣品質指標顯示，西半部空品不佳(中圖)，並有局部濃霧(右圖)。（圖／翻攝三立準氣象· 老大洩天機）