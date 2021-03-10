下波變天時間曝光　「水氣更多」雨區擴大

▲今東北季風影響，大台北東側、基隆北海岸、宜蘭、花蓮、台東有局部降雨。（圖／資料照／記者林敬旻攝）



記者陳俊宏／台北報導

中央氣象局預報員林定宜表示，周末新一波東北季風影響，水氣相對較多，各地雲量較多，雨區主要在北部、東半部，中部山區因有中層雲也可能有零星降雨。

林定宜接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，今天（10日）東北季風影響，大台北東側、基隆北海岸、宜蘭、花蓮、台東有局部降雨，北部山區也有零星降雨，桃園以南為多雲到晴；清晨台南以北、宜蘭低溫16至18度，其他地區19至21度，北部白天高溫稍下降，苗栗以北、宜蘭20至23度，其他地區24至28度。

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▼今晨0時至5時半累積雨量圖。（圖／氣象局）



林定宜說，周四東北季風減弱，周五再增強，周六、周日東北季風影響，周末水氣相對比較多，各地雲量較多，雨區主要在北部、東半部，中部山區因有中層雲也可能有零星降雨，至於中南部平地依舊多雲到晴，北部高溫稍降1、2度，低溫15度上下；東北季風下周一、下周二減弱。

林定宜提醒，中南部今晨可能會有局部霧或低雲，周四、周五西半部易有局部霧或低雲，其中周五金馬也可能有局部霧或低雲。

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

