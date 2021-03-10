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1圖看去年雨下錯地方　水庫乾到見底！他揭「颱風來不來很矛盾」

記者陳俊宏／台北報導

去年雨下錯地方！氣象專家吳德榮分享「颱風季7至9月的氣候平均雨量圖」表示，這是台灣很重要的水資源；去年8月西南部雖有明顯降雨，但大多在平地。至於目前水庫水量還能支持多少天民生用水？水利署說，在5月底前供水無虞，但仍呼籲全民共同節約用水，共度50年來抗旱關鍵期。

2020年西北太平洋共有21個颱風生成，中央氣象局發了5次颱風警報，包括5月的黃蜂颱風、8月的哈格比、米克拉和巴威颱風，這4次都是海上警報，11月的閃電颱風則是海上陸上警報。

 一圖秒懂「颱風季水庫大補帖」。（圖／翻攝「三立準氣象· 老大洩天機」專欄）

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▲吳德榮說，颱風季7至9月的氣候平均雨量圖（上圖）顯示，有很多的降雨是分布在各水庫的集水區；去年7至9月各水庫的集水區的累積雨量明顯偏少，8月西南部雖有明顯降雨，但大多在平地。（點圖可放大／翻攝「三立準氣象· 老大洩天機」專欄）

吳德榮在「三立準氣象• 老大洩天機」專欄提到，颱風季7至9月的氣候平均雨量圖顯示，有很多的降雨是分布在各水庫的集水區，可見是很重要的水資源；去年西北太平洋颱風總數21個，5次的警報對台灣影響皆很輕微，故去年7至9月各水庫集水區的雨量明顯偏少，8月西南部雖有明顯降雨，但大多在平地。

吳德榮分析，進入秋冬後，翡翠及新山水庫因在東北季風迎風面，還有可觀的進水，故水情正常；而背風面新竹以南則已進入乾季，以致目前缺水嚴重，「可見颱風來與不來對台灣而言是很矛盾的，來多了帶來風災、雨災；不來則會有旱災的後遺症。」

▲▼ 德基水庫驚現「水底枯林」創47年新低！　台中人嚇死：從沒見過。（圖／小草工作室授權提供）

▲▼德基水庫水量創47年新低，還驚見「水底枯林」。（圖／小草工作室授權提供）

▲▼ 德基水庫驚現「水底枯林」創47年新低！　台中人嚇死：從沒見過。（圖／小草工作室授權提供）

根據水利署即時水情統計，截至10日，寶山第二水庫蓄水率剩11.6%、永和山水庫11.5%、明德水庫10.6%、鯉魚潭水庫14.9%、德基水庫9.7%、曾文水庫15.2%，至於翡翠水庫仍有87.9%。

而目前水量還能支持多少天民生用水？水利署官員表示，中央及地方啟動抗旱水井、桃竹幹管及新竹海淡廠等三大方案，確保民生及產業用水，在5月底前供水無虞，但仍呼籲全民共同節約用水，共度50年來抗旱關鍵期。

▼曾文水庫水情拉警報，水庫底部已成青青草原。（圖／攝影師呂竑毅提供）

▲曾文水庫水情拉警報，水庫底部已成青青草原。（圖／攝影師呂竑毅提供）

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