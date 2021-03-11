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台灣50年大旱！未來2周降雨機率曝　達人分析「解渴機率」

記者葉國吏／綜合報導　

台灣面臨50年來超級大旱，中部3大水庫德基、石岡壩、霧社蓄水率均跌破1成，台南白河水庫蓄水率更是直接掛零見底，引起全民關注。未來一週有2波東北季風來襲，儘管北台灣水氣會增加，但氣象達人透露，還看不到顯著的降雨條件。

氣象達人彭啟明在臉書發文指出，過去三天台灣的環境風場是顯著的偏東北風，東北部有顯著的地形陣雨，西半部都是晴朗穩定的天氣，今明兩天轉偏東風，東半部雲量仍多，仍有局部地形陣雨，西半部更晴朗穩定，尤其北部會顯著回溫一些，預期會到25-26度，中南部可以到27-30度，有點回溫的感覺，可以好好把握周五周六兩天，不過這樣的天氣型態，西半部的大氣穩定，空氣污染物擴散不易，要留意中南部的空氣品質會略差一些。

▲▼ 德基水庫驚現「水底枯林」創47年新低！　台中人嚇死：從沒見過。（圖／小草工作室授權提供）

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▲德基水庫驚現「水底枯林」創47年新低。（圖／小草工作室授權提供）

下一波改變會在周五晚上，另外一波東北風南下，北部溫度略降，大約和周一到三的情境類似，會延續到周六周日，北部東半部溫度會略降，轉陰沉偶雨的天氣，迎風面偶有局部短暫陣雨，預計北部東半部低溫約到16-17度，白天高溫約19-21度，不算冷，略涼一些。這波東北風水氣不多，降雨很有限，只有東北部有局部的地形陣雨。

而下周一東北風減弱，再度轉為偏東風，北部東半部也會回溫，而中南部這一波的變化幅度較少，感受差異不大。仍要注意空氣品質可能轉差，尤其這樣的大氣條件很容易有霧發生，也容易霧霾合併在一起，但很局部或發生在很特定時間。

▲▼未來2波東北季風無助解渴。（圖／翻攝臉書／氣象達人彭啟明）

▲彭啟明透露，未來2波東北季風，目前還看不到顯著的降雨條件。（圖／翻攝臉書／氣象達人彭啟明）

近期兩周都還是類似微弱東北風不時轉換的天氣，還看不到有顯著降雨的條件，也提醒您要多節約用水，共度難關。當然說很容易做很難，用水量大的企業，本來就是營運成本，能夠回收再利用，多使用幾次來降低成本，也是環境保護的作為，未來氣候變遷下，這類乾旱只會更頻繁發生。

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