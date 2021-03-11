把握今明好天氣！明晚轉涼微雨　下週2道東北季風撩北台

▲今晨新竹、苗栗因較強「輻射冷卻」影響，最低溫出現在新竹關西鎮的14.4度。（圖／翻攝中央氣象局）

記者葉國吏／綜合報導

把握今明好天氣，北台灣明天晚上東北季風增強，又要轉為雲多偶有雨的天氣型態，這一波將會持續到下週日晚間，回暖3天後、下週三又有另一波東北季風報到，北台灣再轉偶有雨天氣。

氣象專家吳德榮於「三立準氣象· 老大洩天機」指出，今晨新竹、苗栗因較強「輻射冷卻」影響，最低溫出現在新竹關西鎮的14.4度。

[廣告]請繼續往下閱讀...

今、明(12日)兩天東北季風減弱，北台灣明顯回暖；各地晴時多雲、白天舒適微熱早晚涼。今日各地氣溫：北部16至27度，中部16至30度，南部16至32度，東部15至29度。

▲最新(10日20時)歐洲中期預報中心(ECMWF)模式，模擬週六(13日)8時前12小時累積雨量圖(左圖)顯示，降雨主要在東北季風迎風面，背風面幾無降雨。模擬下週三(17日)20時前12小時累積雨量圖(右圖)亦顯示，降雨有類似的分布。（圖／翻攝三立準氣象· 老大洩天機）

明晚起東北季風略增強，大約影響至下週(14)日白天。週末兩天北海岸、大台北山區及東半部有局部短暫雨；大台北、東半部雲量多，新竹以南仍為多雲時晴的天氣。

北台灣略轉涼，中南部白天微熱早晚涼。下週(14)日晚起至下週二(16日)，東北季風減弱，西半部天氣好轉為多雲時晴，東半部偶有局部短暫雨的機率；北台灣明顯回暖，各地白天舒適微熱早晚涼。下週三(17日)另一波東北季風略增強，北海岸、大台北山區及東半部偶有局部短暫雨的機率，其他各地仍為多雲時晴。