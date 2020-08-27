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2020新竹「自造者嘉年華」　9月5、6日清大登場

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▲新竹市長林智堅組裝小車 。（圖／新竹市政府提供）

▲新竹市長林智堅組裝小車 。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

喜歡科技、實作朋友有福了，新竹市政府將在下月第一個周末舉辦「2020新竹自造者嘉年華會」，現場將有無動力軌道小車DIY體驗、立體藝術創造、3D列印等總計35個互動體驗的攤位，可讓民眾體驗觸控投影機等，新竹市長林智堅邀請大小朋友闔家參與，藉由體驗手作，激發創意。

勞工處表示，「2020新竹自造者嘉年華會」今年將有工作坊，教導民眾花2小時實作水火箭、泡棉發射器等，還能將實品參加各式競賽，今年最大亮點就是無動力車競賽，無動力車可簡單製作而成，2.5公尺高、17公尺長的軌道絕對很刺激。

林智堅今化身創客，他與培英國中小創客賴葳葳、易瑾昕利用寶特瓶製作成無動力小車，還一起競賽。3台無動力小車從2.5公尺高、17公尺長的軌道滑下，僅有市長的小車順利抵達終點，其餘兩台分別脫離軌道、輪胎滑落。「2020新竹自造者嘉年華會」策展人賴信吉解說，小創客可能製作無動力小車比較粗心，才無法抵達終點，「失敗為成功之母」，創客精神就是從錯誤中去學習，透過「真正實作、執行」去摸索，而非只是看書或聽老師講解。

林智堅表示，今年已是第五年舉辦「自造者嘉年華」，累積超過三萬人參加活動，目的就是持續培育創新人才，希望maker實現創意、將好點子變成好生意，他也誠摯邀請大家在9月5、6日來到清大這邊參加活動。

林智堅說，新竹市府投入超過4800萬鼓勵支持maker，包含與清大、工研院合作成立「創新產業加速中心」，另還有青年自造者聚落培育計畫，並於培英、虎林國中成立「國中小自造教育中心」，從小就鼓勵孩子發揮創客精神與實作能力，還提供「中小企業創業便利貸」讓年輕朋友在新竹實現夢想，也帶來豐沛的就業機會。市府還提供「便利貸」協助中小企業貸款，政府作為企業的擔保人，讓企業能不被資金所困，創意成型、生意成真，像是以3D列印技術聞名的普羅森團隊，就有與市府便利貸申請700萬元，目前市佔率更排名世界前三。

新竹市勞工處表示，今年有9個體驗工作坊及11個競賽活動，總計有超過1000位名額，民眾可體驗立體藝術創造、3D列印及數位設計創作工作坊等。另外，水火箭競賽、飛行器大挑戰及泡綿彈發射器活動等創客競賽，讓Maker體驗實作及團隊腦力激盪，並於過程中培養邏輯思考能力。互動藝術品與創客攤位多達35個，讓參加者體驗創意實現的過程，跨領域整合科學、工程、藝術等創新，享受動手做的美好。

賴信吉也說，每年自造者嘉年華不僅是將創客精神傳承給參展小創客們，更讓攤位的各類創客們，相互相流，他們有人專精於3D列印，有人則是專攻AI投影機等，讓各類創客激發更多創意。

勞工處長黃錦源表示，10月將辦理「2020新竹X梅竹黑客松」青年新創競賽活動，期待青年激發創意、創新能量，「新竹青年自造者聚落(Makerspace)培育計畫」也持續推出青年創新創業課程，藉由不同活動與課程之引導，培育跨域人才，提升職業能力。市民朋友可於官網瀏覽活動資訊，亦可撥打1999市民服務專線或洽詢勞工處青年發展科。

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