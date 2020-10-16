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2020設計自造展10月17日登場 幫助年輕人實現夢想

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▲「州廳城堡」是學員黃煒喬、許碧芸兩人聯合創作設計之作品。（圖／新竹市政府提供）

▲「州廳城堡」是學員黃煒喬、許碧芸兩人聯合創作設計之作品。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者 蔡文綺／新竹報導

2020設計自造展即將於10月17至23日在清大創新育成大樓1樓正文展演廳展出。新竹市政府結合享印學堂，邀請全台各地的科技與藝術跨領域團隊參與，透過此次展示平台，看見設計自造的創新與發展。新竹市長林智堅期待並鼓勵新創團隊在地扎根，鏈結青年加入創客的行列，在自造者的空間中。

林智堅表示，為協助青年開創職涯可能，市府積極推動自造者培育課程，並且結合清華大學，打造青年基地，提供年輕人優質的創業場域，也希望能透過產、官、學、研等多方合作，提供青年與在地藝術家能夠有更多互相激盪、競逐與創作的機會。因此，也期待本次的設計自造展，能夠帶給市民不一樣的人生視野。

展件中頗為吸睛的「iOPEN—中風機械手」，是張開發想製成的輔具作品，用來協助中風患者手部張開，以利進行大量的抓握訓練，提高日常生活獨立性。來自成大健康照護科學研究所的他，既是職能治療師也是自造者，他表示，職能治療需要依據個人需求去創造客製化復健輔具，這理念與Maker精神很像，在創作、發想作品時，納入「人」的需求與特性，製作適合使用的物品。張開認為3D列印或其他自造創新技術的多元運用，能為職能治療開啟新篇章。

「州廳城堡」是本市今年「創客工藝與文創商品製作職訓班」學員黃煒喬、許碧芸兩人聯合創作設計之作品。他們運用雷射切割，在木板上製造出深淺不一的效果，作品整體呈暖色調，經典雅致。電子與電機背景的黃煒喬，一直懷抱著創業夢想，期能應用雷射切割技術，設計屬於自己的模型品牌。他鼓勵對於創業有興趣的朋友們，可以多多利用市府提供的職訓課程與創業輔導，善用政府的資源，勇敢追夢。

由三軍總醫院陳加恩及林志謙兩位3D列印設計師共同改良製成防疫面罩，其製作技術除了支援國內防疫需求之外，也透過線上交流，分享台灣使用3D列印技術製作經驗，協助多國自造防疫物資，獲得廣大的迴響，充分展現台灣的創客(Maker)精神。

新竹市政府勞工處處長黃錦源指出，產業變動快速，創新技術推陳出新，創客(Maker)精神不僅是推動著青年發揮創意及實踐能力，更使動手做的精神向下扎根，打造更多元與專業的就業管道，特別適合有志創業的朋友們，發展自己的斜槓人生。

勞工處表示，今年除了積極辦理自造者培育活動之外，為有效因應後疫情時代，「2020新竹X梅竹黑客松」青年新創競賽將於10月24日至25日在清華大學體育館舉行，期望透過創客解題的方式，讓熱血青年能針對衛生、就業、經濟與政府服務等面向提出方案，搭起政府與市民的橋樑，培育跨域人才，提升職業能力。更多活動資訊，可洽詢勞工處青年發展科。

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