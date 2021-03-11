買賣鑽石引殺機！他被砍一刀掏槍「擊斃助陣男」遭判16年

▲有多項前科的張男，因鑽石糾紛而開槍殺死前往助陣的小張。（圖／記者陳凱力翻攝）



記者陳凱力／新竹報導

新竹一名張姓男子因買賣鑽石發生糾紛，與吳男相約談判，沒想到過程擦槍走火，吳男拿刀先砍向張男，張男則拿槍反擊，卻誤傷吳男友人小張，小張慘遭一槍斃命，當場流血致死，新竹地院依殺人罪判處張男有期徒刑16年。

判決書指出，張男與吳男因為鑽石買賣發生糾紛，遂約吳於2020年2月29日前往新竹縣湖口鄉一處民宅談判，雙方談判破裂，張則要求吳要在3月1日凌晨3點前把鑽石商帶去。

當日凌晨4點，張吳會面，沒想到雙方一言不合開始動手，吳男先拿出武士刀朝張男揮砍，導致張男右手前臂開放性傷口，張男則邊逃邊掏出槍，在手臂受傷、無法精準控槍的情況朝吳男開了一槍，沒想到卻打中吳的友人小張，小張左外側胸部遭命中，子彈貫穿兩側肺臟及主動脈，當場倒地不起，最後大量出血當場死亡。

▲消防人員抵達現場時，小張男已失血過多，當場死亡。

法官審酌，曾有違反麻醉藥品管理條例、藥事法、賭博、竊盜、偽造文書、毒品、妨害公務、贓物、毀損、非法持有具殺傷力槍枝等多項前科的張男，素行不佳又非法持有改造手槍及子彈，對於社會秩序及治安危害甚鉅，只因鑽石買賣糾紛而與對方發生衝突，在遭持刀砍傷後，竟因不甘心，而無視他人生命價值，開槍行兇，致使無辜小張不幸中彈身亡，情節重大、犯罪手段兇狠，嚴重影響社會治安。

考量張男犯後雖主動自首投案，然未完全坦認犯罪，但與家屬試行和解，家屬最後雖同意和解金額，但雙方卻未對給付方案有所共識，導致置至今仍和解未成，因此依殺人罪判刑16年。

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