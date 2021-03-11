台三線BMW「棉被裹屍」是活生生打死！　6煞殺人罪起訴

▲台三線去年發生一起自撞車禍，警方接到報案前往處理時，意外發現後座有一具遭棉被裹起來的男屍。（圖／記者陳凱力翻攝）

記者陳凱力／新竹報導

新竹縣橫山鄉台三線2020年11月13日發生一起駭人聽聞的「棉被裹屍」案，一名徐姓男子因與友人彭男發生債務糾紛，竟帶著小弟對他圍毆砍殺，彭男因此死亡，一夥人見無法善後，索性將他以棉被裹屍，棄置在停放於台三線上的彭男愛車後座。新竹地檢署偵結全案，依殺人罪嫌起訴徐男等6人。

起訴書指出，主嫌徐男與死者彭男因200萬元詐欺案贓款分配產生糾紛，遭到彭男暴力追討，還將徐的BMW典當30萬元花光，讓徐發生債務危機，徐男心生怨恨，因此向他展開絕地大反攻。

2020年11月12日晚間，徐男先帶著小弟們前往叔叔官男芎林的一處鐵皮屋逼問彭男要怎麼處理BMW的問題，兩人爆發口角，徐男怒氣衝天，先由同夥湯男以電擊棒不斷電擊彭男身體及大腿，徐自己也徒手狂毆彭，還拿手槍槍托及鐵皮屋內水果刀刀柄，用力敲彭男頭部，彭男臀部、右小腿及右腳踝也遭到數刀穿刺。

▲警方本以為是單純車禍，沒想到打開車門才發現竟是殺人棄屍刑案。



另一名同夥「彭仔」則用長椅板凳敲擊彭男背部、以腳踹頭，彭男遭到極刑，血流不止、倒在地上痛苦呻吟，後來叔叔官男擔心他們動作太大，引起鄰居注意，才要求徐男將彭男帶離。

鄭男開車到鐵皮屋前載徐男，看到彭滿身血、躺在地上痛苦掙扎，還不斷說：「相信我，真的不是我」、「我沒有做，我沒有對不起你」等語，但鄭男仍依徐男指示，開車到彭家尋找財物，因為沒發現什麼值錢的東西，只好連音響、喇叭、電動工具都拿去變賣。

▲彭男因為債務糾紛引發殺機，最後遭到活活打死還棄屍在路上。

13日中午，徐男帶著彭男開車經由台三線時，因為後頭小弟喊了一聲「彭男斷氣了」，徐男急著回頭因此失控自撞中央分隔島發生車禍，一行人擔心引來警察，趕緊將斷了氣的彭男以棉被裹起後，丟棄在白色BMW後座倉皇逃離現場。檢方最後依殺人與幫助殺人等罪嫌起訴徐男與5名共犯。

►「新版小棕瓶」雅詩蘭黛特潤超導全方位修護露 激殺5折超划算

►阿公去喪禮路上被撞翻逃死劫！29歲騎士噴對向 秒遭輾爆頭慘亡



►女騎士曝屍國1湖口段！盲駕撞內側護欄 起身逃對向遭撞飛



►魔老闆殘虐1／囚水電工8年沒給薪！釘書機4針縫舌 耳朵打爛變形



►影／長草廢墟冒白煙 居民毛毛的…里長「探險」傻眼：是孕婦