3千萬買20克拉鑽「爽賺秒變崩潰」　鑑價達人曝消費不敗心法

▲大千典精品老闆秦嗣林分享買奢侈品的「不敗心法」，並講述了一段買鑽石慘賠千萬的案例。（圖／翻攝臉書秦嗣林粉專）

記者羅志華／台北報導

一位民眾全額貸款買下150萬「墨翠」，經鑑價僅值7萬元崩潰提告，法院判珠寶商應賠142萬餘元，經媒體報導後，時常在節目上鑑定寶物的大千典精品老闆秦嗣林接受《ETtoday新聞雲》訪問，不僅揭露珠寶鑑價機構的秘辛，也分享了買奢侈品的不敗心法，更娓娓道出一樁，3000萬買20克拉鑽以為「賺到」，實際卻慘賠2千多萬的案例。

秦嗣林表示，珠寶界中，有些人將「墨翠白翡」視為極品，但他認為，翡翠就是綠的，顏色過深、過淺都屬非主流的下級品，以本案中的「墨翠」來說，肉眼在一般光線下看就是黑的，要拿手電筒照才會顯綠，「但你總不會戴個首飾，還要隨身帶手電筒吧？」。

由於國內目前在珠寶鑑定方面，沒有相關證照，甚至也沒有統一標準，秦嗣林表示，一件精品在兩個機構鑑定，結果可能會有極大落差，而民間鑑定機構須透過大量接案來營利、累積公信力，相較於僅偶爾送鑑定的民眾，往往會更偏袒珠寶商，「一件價值60分的物件，機構可能鑑定到80分」，而本案珠寶商賣150萬、機構鑑定7萬，可說是相當少見的狀況，也認為不是每個民眾都能那麼幸運、獲法院判賠。

另外，當事人聽信珠寶商說翡翠價值300萬，便以全額貸款花150萬買下，經鑑價才反悔提告，秦嗣林分析，「你可能特別喜歡，或覺得買到現賺，但這些想法，都已偏離理智太多」，呼籲民眾購買珠寶前，一定要做足功課，「可從相關書籍，培養辨識真偽的能力，也可實際走訪珠寶店了解行情」。

秦嗣林建議，與其等發現不對再來撕破臉，不如在購買時，就先與珠寶商打好契約，例如對方喊會到300萬、賣你150萬，你可以談「如果3年後賣不到這個價，對方願多少買回」，要是談到100萬，那你頂多賠50萬。

秦嗣林也分享消費者的不敗心法，認為如果單純買來開心，2、3000塊的東西也就算了，但若想買來投資、收藏卻沒做功課，只單方面聽業者的說法，最好的做法就是「不買」。

在秦嗣林鑑定的案例中，曾有民眾花了3000萬，買下20克拉的鑽石以為賺到，興沖沖地來「獻寶」，卻在得知價值僅數百萬後當場崩潰，讓他印象深刻，「20克拉的鑽石，一般民眾可能以為要1、2億，但其實品質差的，僅價值數百萬」，他認為人生在世難免被騙，勉勵民眾「不怕教學費、只怕沒學到教訓」。

我沒有遲到，是時間遲到了！

300萬墨翠砍半賣！ 他貸款瘋搶「鑑價只值7萬」崩潰提告