土城鵝肉店遭縱火老闆痛失愛妻還遭訴　二審逆轉無罪

▲對鵝肉店縱火造成2死3傷慘劇，3嫌犯當時遭逮捕。（圖／記者陳豐德翻攝）

記者吳銘峯／台北報導

新北市土城區知名鵝肉店「鼎玉鉉」，2017年底疑似因債務糾紛，遭蔡興旺等3人縱火，造成2死3傷的慘劇。老闆林見發的妻子，也死在大火中。但檢方指控，鵝肉店因缺乏滅火器、逃生路線又被阻擋，因此依「過失致死罪」對林見發提起公訴，一審判刑7月，但上訴二審後，高等法院11日逆轉改判無罪。可上訴。

鼎玉鉉因為林見發的三兒子與人有債務糾紛，債務人唆使蔡興旺討債，蔡男討債不成，就帶著林姓、黃姓2名同夥前往潑漆錄影。但因為朝櫃台烹煮區直接潑灑，摻有松香水的油漆接觸到火源，瞬間引發大火，導致許姓老闆娘和張姓廚師死亡，另一名林姓廚師也有全身45％的二、三度灼傷，另外2人輕傷。

檢警調查後，認為蔡男等人有殺人的不確定故意，因此依殺人罪對3人提起公訴。一審將主謀蔡男重判無期徒刑，其餘2人分別判刑15年、13年。二審、更一審也認定殺人不確定故意，但3人陸續賠償，因此減輕，最後更一審將蔡男判刑15年、林男判刑13年，另外改依妨害自由罪將黃男判刑1年2月。全案上訴最高法院，去年3月間駁回上訴定讞。

死者張姓廚師的家屬，認為店內缺乏滅火器，老闆有過失致死之虞，提出告訴，檢方偵辦後，也對林見發提起公訴。

一審認定鵝肉店的店面1樓沒有放置滅火器，2樓窗戶也因招牌的關係，遭到封阻，阻礙逃生。導致火災發生時，火勢迅速蔓延而無法撲滅，消防人員也難以及時進入搶救，才會造成嚴重死傷結果，因此一審法院認定負責人林見發有過失，判刑7月。但案件上訴二審後，高等法院卻出現不同見解，11日逆轉改判無罪。可上訴。

▼案發當時，一名女性住戶困在3樓求救。（圖／記者陳豐德翻攝）