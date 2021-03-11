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實在「猴賽雷」　偷竊他人機車上外套警方傳喚到案

▲台南市警佳里分局據報，調閱監視器查出莊姓男子涉嫌重大，依法傳訊到案說明，並依竊盜罪嫌送辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市警佳里分局據報，調閱監視器查出莊姓男子涉嫌重大，依法傳訊到案說明，並依竊盜罪嫌送辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

1名莊姓男子，行竊他人放在機車上的外套，台南市警佳里分局據報，調閱監視器查出他涉嫌重大，依法傳訊到案說明，並依竊盜罪嫌送辦，被害人獲悉破案直稱實在「猴賽雷」，要給警方大大的讚。

▲台南市警佳里分局據報，調閱監視器查出莊姓男子涉嫌重大，依法傳訊到案說明，並依竊盜罪嫌送辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市佳里警分局佳里派出所3月9日接獲110報案稱，龍來超市前有民眾需要協助，線上巡邏警力前往查處，警方到達現場後，報案人黃男向警方表示，約早上8時許他將外套置於機車上後就離去前往工作，待約下午2時許工作結束後要騎乘機車時，卻發現車上外套不見了，於是報案尋求警方協助。

▲台南市警佳里分局據報，調閱監視器查出莊姓男子涉嫌重大，依法傳訊到案說明，並依竊盜罪嫌送辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

警方聽完被害人的敘述後立刻啟動調查機制，由所長陳建宏指示巡佐凃瑩隆、警員賴淑貞擴大調閱路口及店家周遭監視器，誓要以最快的速度破案，絕不讓順手牽羊之人逍遙法外。

透過警方抽絲剝繭及鍥而不捨沿途調閱監視器，終於發現關鍵畫面並鎖定一名騎乘機車的莊姓男子涉嫌重大，警方隨即通知莊男到案說明，莊男對於犯行坦承不諱，全案依竊盜罪嫌函送台南地檢署偵辦。

對於警方不到24小時立即破案的效率，黃男表示實在「猴賽雷」阿！並給予積極協助偵辦的佳警一個大大的讚。

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