噁肚大叔偷書店「3千新書當垃圾賣」　擅拆鄰居信件＋打手槍

記者邱中岳／台北報導

北市1名男子，住在中山區林森北路一處大樓，竟然將樓下的書店門口的3千本新書，用推車推走拿到資源回收場變賣，甚至還在管理員室旁偷翻住戶信件，氣得大樓住戶表達不滿。

據了解，22歲的王姓男子在農曆年前在管理員室打手槍，但離譜行徑還不只一樁，在1月底還跑到自宅的大樓5樓書店，將堆在店門口的3千本新書推到資源回收場變賣。

▲王姓男子竟直接將5樓書店門口的3千本書偷走。（圖／記者邱中岳翻攝）

但資源回收場員工表示，當時王姓男子推著3千本書來變賣，認為這些書「來路不明」，所以拒絕收取，王姓男子直接將書丟在資源回收場門口，但書店人員事後仍找不到失竊書籍。

警方不排除王姓男子與資源回收場員工有人說謊，目前除了朝竊盜罪嫌偵辦之外，也將釐清失竊的3千本書下落。

▲王姓男子幾乎都在管理員室後方的沙發，還偷拆住戶信件。（圖／記者邱中岳翻攝）

王姓男子傻眼行徑還不止於此，王男長期躲在管理員室後方開放空間的沙發上，卻趁管理員不在時，將住戶的信件箱打開，並拆開住戶的信件偷看，最後住戶忍無可忍報警，警方訊後依法將王男依妨害秘密罪嫌送辦。

▲王男還會偷翻管理員桌子的東西，並直接打開來翻看。（圖／記者邱中岳翻攝）

王姓男子還會趁管理員不在時偷翻管理員桌子，最後被管理員發現，還惱羞成怒，竟然斥責管理員之外，還推椅子摔東西。

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