摸黑偷別人家20萬隻蜂來配種　高雄蜂農搬上車下秒就被逮

▲林姓嫌犯跑到那瑪夏青山段產業道路上偷竊12個蜂箱，當場人贓俱獲被逮。（圖／記者吳世龍翻攝）

記者吳世龍／高雄報導

高雄一名74歲林姓嫌犯，為幫飼養的蜜蜂配種，竟動起歪腦筋，跑到那瑪夏山區一處養蜂產業道路竊取12個蜂箱，約有20萬隻蜜蜂，共價值7萬2千元，經民眾報案員警到場搜查，當場人贓俱獲，雖被害人願意原諒，但全案仍需依竊盜罪嫌移送偵辦。

六龜分局為防範宵小趁隙偷走農民辛苦耕作之各項農產品，平日即加強各農地產業道（農）路巡守，以維護山地治安。2日晚間18時50分，接獲民眾報案，在那瑪夏青山段產業道路有可疑人士徘徊，立刻由那瑪夏分駐所所長張鎮宇率員到附近搜查，當場查獲林姓嫌犯自小貨車上竊得蜂箱12箱，內約有20萬隻蜜蜂，價值新台幣7萬2千元。

▲呂姓蜂農在那瑪夏青山段產業道路飼養義大利品種的蜜蜂。（圖／記者吳世龍翻攝）

這名74歲的林嫌供稱，得知呂姓被害人所養的蜜蜂很好，所以才心生歹念，利用人煙稀少時段，將竊取的蜜蜂帶回與他飼養的蜜蜂配種，要讓他的蜜蜂品種變得更好，雖被害人雖原諒林嫌，全案仍需依竊盜罪嫌移送橋頭地檢署偵辦。

呂姓蜂農指出，自己養的蜜蜂是義大利品種，每箱約2萬隻，過去被偷都只有1、2箱，沒想到這次竊賊竟一次竊取12箱，價值約7萬2000元，幸好警方有逮到人，才沒造成損失。

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