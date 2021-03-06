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社會 社會焦點 保障人權

9hrs偷7機車！狂男喊「我是齊天大聖孫悟空」還問：可搶警槍嗎

記者邱中岳／台北報導

北市警方接獲線報，1名騎士的機車在迪化街遭竊，警方循線發現嫌犯往林森北路逃逸，隨即啟動警力圍捕，但逮人時嫌犯竟胡說自稱「齊天大聖孫悟空」，甚至還在回派出所路上問警「我可以搶警槍嗎？」警方當場無言，最後清查該嫌9小時狂偷7機車代步。

▲▼北市竊嫌9小時狂偷7機車代步，還自稱齊天大聖孫悟空。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲1名男子專偷鑰匙未拔的機車行竊，竟然9個小時狂偷7部機車代步。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方調查，家住新店的48歲李姓男子，從5日晚上8時許開始，在北投中央路偷走機車，騎至士林士東路後又偷走另一台機車代步，又在6日凌晨12時許在北投自強路偷機車換乘，凌晨2時許又在石牌路偷機車，直到凌晨3時許在北投崇仁路5度下手行竊。

李姓嫌犯不斷的偷機車，沿路尋找目標，在北投偷完機車後又騎車至大同區延平北路，在凌晨4時許下手偷第6部機車，最後直到迪化街再度偷走機車時，機車騎士跑到警所報警，警方隨即調閱監視器畫面追人，並發現嫌犯逃往林森北路方向。

▲▼北市竊嫌9小時狂偷7機車代步，還自稱齊天大聖孫悟空。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方最後將人逮捕到案，但面對警方詢問姓名時，李男竟然直呼「我叫齊天大聖孫悟空」，警方當場覺得傻眼，幸好男子身上有帶證件，警方才能確定嫌犯名稱。

但返回警所時，男子又突然問隨行警員「我可以搶警槍嗎？」讓警方當場傻眼，還朝警方嗆聲「給我1百元，我以後就不再台北市犯案」，讓在場警員無言以對。

警方指出，李姓嫌犯鎖定鑰匙沒拔的車子，並直接帶上車主安全帽後騎走，最後發現新目標後，再將機車隨意丟棄，短短9個小時之內，竟狂偷7台機車代步，警方訊後也將李姓男子依竊盜罪嫌送辦。

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