26歲女假遛狗真偷車　警「以狗追人」1天不到就抓到她

▲陳姓女嫌犯行竊時總是帶著小狗佯裝在遛狗，再伺機尋找鑰匙未拔走之機車下手行竊。（圖／記者吳世龍翻攝）

記者吳世龍／高雄報導

高雄市杉林區山仙路一帶日前發生一起機車竊盜案，警方獲報後，「以狗追人」鎖定犯嫌特徵，擴大調閱路口監視器，迅速在24小時內偵破竊案，找回失竊的機車，失主涂姓女子還特地在臉書地方社團發文，感謝警方積極偵辦的效率和辛勞，將員警們的敬業態度散播出去。

杉林分駐所表示於1日夜間19時許，一名涂小姐神情緊張跑到派出所報案，指出停於家門口前的機車遭竊，警方根據涂女敘述的時間、地點等線索後擴大調閱路口監視器，發現犯嫌身邊都會跟著一隻小狗，研判是她帶著飼養的小狗一起作案，於是「以狗追人」鎖定犯嫌特徵，隨後發現24歲陳姓女犯嫌為竊盜慣犯，且經常在旗山一帶犯案，行竊時總是帶著小狗，佯裝在遛狗，實際上是在勘察地形，伺機尋找鑰匙未拔走之機車，再伺機趁四下無人之時騎走。

▲被害人在臉書地方社團發文，感謝杉林分駐所所長及所有同仁們，給他們按個讚。（圖／記者吳世龍翻攝）

隔天(2)日下午14時許，警方在杉林區清水路發現陳女騎乘失竊機車載著愛犬閒晃，立刻上前逮捕，當場人贓俱獲，經偵訊後，將她依竊盜罪嫌移送偵辦。警方將機車發還給涂姓女子時，涂女的喜悅表情全寫在臉上，並在臉書地方社團發文表示：特別感謝杉林分駐所所長及所有同仁們，給他們按個讚。

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