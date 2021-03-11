地表最狂表揚法！有功基層警坐上局長桌　網笑：階級太小會頭暈

▲新北市警察局局長推出「破案桌」，親自拉開椅子讓有功警坐上局長大位。（圖／翻攝自新北市警察局臉書）



記者陳豐德／新北報導

新北市警察局局長「大仁哥」黃宗仁上任後親民風格廣受基層愛戴，為了強調「人民最大，基層優先」的裡面，近日還邀請板橋破案有功的員警到局長室內，親自拉開局長椅子，讓員警輪流坐坐看以示嘉勉，大仁哥表示「有新北8千多位同仁的日夜打拼，我這把局長椅子才能坐得安穩，何況是你們這些有功人員，豈能不來坐看看？」

過往員警在偵破重大案件時，會收到破案茶、破案咖啡或是破案麵等不同形式的獎勵，由局長親自頒發給有功人員；如今新北市警局將獎勵形式超進化，變為「破案桌」，大仁哥邀請板橋分局後埔派出所的2名員警及所長到局長室，親自拉開椅子，讓有功同仁坐在局長桌上拍照留念，以感謝他們落實線上巡邏查緝到大量毒品，讓攔下的毒品沒機會再去毒害人民，堪稱是地表最狂的破案表揚法。

▼大仁哥接地氣的風格頗受基層愛戴。（圖／翻攝自新北市警察局臉書）



「因為有新北8千多位同仁的日夜打拼，我這把局長椅子才能坐得安穩，何況是你們這些有功人員，豈能不來坐看看？」說完，阿仁哥並肩與同仁合影，談笑間讓人忘卻了剛踏進局長室的肅穆氣氛；大仁哥認為每件案子幕後偵破的種種艱難，而破案這份榮耀，是為了治安的打拼，也回應民眾的期待，更是同仁警職生涯中值得紀念的一份殊榮。

照片曝光後獲得許多好評，底下就有人留言表示「辛苦破案，得到敬重，基層有感」、「最接地氣的局長，讚！」、「坐完會不會暈暈的@@ 我也都不敢坐長官的位子」、「階級太小坐在那個位子上頭會暈眩…」、「最沒距離的局長」、「得民心得天下」、「一線三星警察坐三線三星局長桌，全台應該很少見」。

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