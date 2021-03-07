男網友滿口「寶貝」獻殷勤　新北熟女跨境投資遭詐百萬

▲圖為刑事警察局外觀。（圖／資料畫面）

記者張君豪／台北報導

刑事局表示，新北市一名45歲王姓熟女在去年11月透過臉書認識一名陌生男子主動加好友，該李姓男子自稱在香港控股公司上班，隨後雙方互加LINE聊天，李男每天大獻殷勤，讓王女以為遇上真命天子，並邀約王女匯款進行公司的控股投資，王女前後匯款超過1百萬元，事後才驚覺中了詐騙集團陷阱。

▲刑事局7日對近日流行的假交友詐騙騙局提出預警 。（圖／記者張君豪翻攝）

新北市1名45歲王姓熟女，去年年11月中旬在臉書遇到陌生男主動加好友，對方自稱在香港某控股公司上班，雙方互加Line聊天，李男每天貼心問候、大獻殷勤，讓王女以為遇上真命天子。

李男後來向王女表示：公司有內線消息，誘騙王女投資，王女匯款後就傳送「寶貝辛苦了」的暖心簡訊；王女先後匯款3次共計新臺幣1百多萬元，等到發現對方事後不肯匯回獲利金額，聲稱須加付稅金、保證金才能領回，才驚覺中了詐騙集團的溫柔陷阱。

刑事局指出，該類「假交友」跨國詐騙集團經常謊稱是香港、澳門等地的海關人員、投資顧問、彩金公司主管等，透過臉書、交友APP等網路社交軟體，鎖定年齡35歲至55歲的台灣熟女行騙，警方呼籲網路交友最好秉持「見面再談，匯錢免談」原則，不要被網友單方面的說詞沖昏頭，以免賠了錢財又傷心，有任何疑問也歡迎撥打165反詐騙諮詢專線查證。

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