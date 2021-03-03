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分擔家計！半盲生為全盲洗腎母擺攤賣地瓜　侯友宜親自表揚

▲▼新北市長侯友宜大讚柯權祐在逆境中仍自我成長。（圖／新北市教育局提供）

▲新北市長侯友宜大讚柯權祐在逆境中仍自我成長。（圖／新北市教育局提供，下同）

記者邱茀濱／綜合報導

目前就讀三民高中的柯權祐近乎半盲，他心疼全盲母親忍受洗腎煎熬之際，又必須擺攤賺錢維持生計，便主動利用課餘時間，從小幫母親賣地瓜、水果，孝行感動萬人。他去年榮獲全國孝行獎後，今年又獲選國語日報社主辦「2020兒童少年好Young人物」全國5位獲獎者之一，新北市長侯友宜今（3）日特別表揚柯權祐，並大讚他是學子表率。

出生不久就罹患眼球震顫及斜視的柯權祐，目前診斷有黃斑部病變、紅斑部積水、眼球震顫等嚴重視覺障礙，近乎半盲。而他的母親則患有視障、糖尿病與腎疾，除了定期洗腎外，還須擺攤賺錢維持生計。

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儘管先天條件不佳，柯權祐從不怨天尤人，並將生活中的不如意和挫折當作上天對他的磨練。導師胡妤慧說，「權祐在校上課表現認真，努力完成課業，無需家長擔心；擔任小老師與打掃工作非常負責，盡力完成任務，面對同儕的不理解，展現出堅強的韌性，還常常講笑話給師長和同儕聽，希望大家都能快樂常歡笑。」

▲▼新北市長侯友宜大讚柯權祐在逆境中仍自我成長。（圖／新北市教育局提供）

值得注意的是，柯權祐曾表示「要盡自己的力量幫助他人，幫助他人最快樂。」侯友宜表示，權祐雖先天身體障礙，卻能積極樂觀，堅強克服困境，對內盡心幫父母分勞解憂，對外還能發揮同理心、慷慨助人，展現少見的勇氣及胸懷，值得成為所有學生的榜樣。3日還特別於市政會議表揚權祐在逆境中仍自我成長，足為學子之表率。

據悉，國語日報社自2005年起，從當年度新聞報導中，選出「品德勇氣」、「多才多藝」、「社會參與」和「人生價值」四類兒少好Young人物。兒童少年好Young人物，意味著「好榜樣」兒少人物，透過好Young兒少樹立的榜樣、激勵人心的故事，展現年輕一代的生命力、價值觀與影響力。「2020兒童少年好Young人物」於全國僅選出5位獲獎者，其中柯權祐同學獲得品德勇氣項目好Young人物。

▲▼新北3位學子獲全國孝行獎。（圖／新北市教育局提供）

▲柯權祐去年榮獲全國孝行獎。（圖／新北市教育局提供）

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