　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

新北市首推新課綱「自然科實作模擬考」　高二學生搶先體驗

▲▼ 新北市首推新課綱「自然科實作模擬考」　高二學生搶先體驗 。（圖／新北市教育局提供）

▲新北巿邀請各校自然領域教師組成跨校跨科命題小組。（圖／新北市教育局提供）

記者崔至雲／台北報導

新課綱上路後，新增自然領域探究與實作課程，因應大考中心日前宣布，學測與指考均會將自然探究與實作放入相關試題，新北市日前完成新題型紙本測驗研發，將於3月26日邀請公私立高中學校參加全國首次市級自然領域探究與實作模擬考試。

新北市教育局說明，為解決現場教師各自摸索探究與實作命題的壓力，以及確認學生對課程學習內容的理解度，新北巿邀請各校自然領域教師組成跨校跨科命題小組，以自然領域課程綱要的精神，針對探究與實作課程實施內涵，設計新題型紙本測驗，並邀請「大學入學考試中心」教授協助審題，提高試題信度與效度。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼ 新北市首推新課綱「自然科實作模擬考」　高二學生搶先體驗 。（圖／新北市教育局提供）

▲跨領域教師合作進行命題準備。（圖／新北市教育局提供）

教育局說明，新北巿高中自然領域課程發展中心，與國教署「探究與實作課程北區推動中心」合作，已進行半年的試題工作，並邀請大學具有大考命題經驗的教授協助審題修正，同時辦理一系列的自然探究與實作教材教法工作坊。透過研討的過程，不僅精準掌握新課程的學習目標與素養評量原則，更實踐「評量是教學的延伸」的意涵。

▲▼ 新北市首推新課綱「自然科實作模擬考」　高二學生搶先體驗 。（圖／新北市教育局提供）

▲北區推動中心執秘洪逸文帶領工作坊，實踐「評量是教學的延伸」的意涵。（圖／新北市教育局提供）

北區推動中心執秘洪逸文表示，目前各學科中心積極發展探究與實作素養評量，但地方政府透過課程發展組織來推動探究與實作課程，再結合現場教師自主研發相關題型，更可以引導老師由教學到評量的整合，讓學生真正整合落實新課綱精神。

教育局表示，隨著高二學生已經上了一學期的探究與實作課程，更需要確認學生是否了解課程的內涵，本次擴大辦理市級自然探究與實作模擬考試，藉由安排高二學生自由參加考試，後續分析成果可作為各校課程或教學修正之參考，同時可減輕第一線教師的命題壓力，歡迎新北市高中各校自然領域教師上全國教師在職進修資訊網，報名3月9日辦理「自然領域探究與實作模擬考試說明會」，了解相關模擬考試詳情。

ET快訊
快訊／福原愛爆出軌！　過夜小王全被拍

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

千元有找！桃園妹逛好市多「秒買愛迪達白鞋」　網見鞋帶造型嗨了

加油站洗發票3年！員工嘆「罵都罵不走」　3原因沒轍...網看傻眼

你打得到嗎？新冠疫苗「10大優先施打對象」一張圖秒看懂

單身狗汪汪！有大學4年「沒交過女友的嗎？」　網哭爆：嗆我嗆夠沒

陳時中曝首批AZ疫苗「到貨意義」　曝不會從桃園先打原因！

台灣首批11.7萬劑AZ疫苗終於抵台　林佳龍曝光背後運送SOP

1人打2份工！女友想當「出租女友」幫家人還債　他痛心轟：不會原諒

大媽被讓座！照酸「現在年輕人喔~」　她理智線秒斷...開戰了

國籍航空「放寬檢疫5+9」　交通部已送管理規範「待指揮中心核定」

疫苗抵台前一小時才知情！陳時中曝「運送過程」：是落地交貨

女友惡整穿火辣爆乳裝單獨出門！ 法國男友狂塞衣怒吼：只能給我看

警持槍圍捕影片曝！連轟20多槍 綁匪「美術館附近中彈」身亡

「圍棋女神」黑嘉嘉14秒床片曝光！　吻聲全被拍…掌鏡男命令：親我一下

BMW違停陸配婦起底！陪酒當小三　人夫不付父喪葬費買4千萬車房給她

鍾漢良遇譚松韻就踢鐵板！　洞房夜要「體面」..結果不給親唷

好心收留1個月...李嫌背叛擄富商　警圍捕連轟19槍！綁匪中彈身亡

BMW貴婦違停「腿夾反抗」警崩潰！最新側拍片大逆轉：嘴砲男最可惡

高雄仁武15cm雞肉串「只要10元」　老饕爆買一大袋：冷掉也好吃！

BMW被拖吊！違停貴婦肉身阻攔　辱罵警＋抓臉插眼遭辣椒水制伏

蕭敬騰恥度破表！穿黑魔女裝現身西門町　玖壹壹笑瘋：你節目好好玩XD

千元有找！桃園妹逛好市多「秒買愛迪達白鞋」　網見鞋帶造型嗨了

加油站洗發票3年！員工嘆「罵都罵不走」　3原因沒轍...網看傻眼

你打得到嗎？新冠疫苗「10大優先施打對象」一張圖秒看懂

單身狗汪汪！有大學4年「沒交過女友的嗎？」　網哭爆：嗆我嗆夠沒

陳時中曝首批AZ疫苗「到貨意義」　曝不會從桃園先打原因！

台灣首批11.7萬劑AZ疫苗終於抵台　林佳龍曝光背後運送SOP

1人打2份工！女友想當「出租女友」幫家人還債　他痛心轟：不會原諒

大媽被讓座！照酸「現在年輕人喔~」　她理智線秒斷...開戰了

國籍航空「放寬檢疫5+9」　交通部已送管理規範「待指揮中心核定」

疫苗抵台前一小時才知情！陳時中曝「運送過程」：是落地交貨

新台幣收盤升值6.1分　收在28.258元

吳念軒追大7歲莫允雯！　她羞曝：人生還沒試過弟弟

中信兄弟上半季門票開賣　熱區假日票價550元

國民黨團委員會協調陷僵局　鄭麗文請辭黨團書記長

中國大推疫苗外交？　政協發言人郭衛民：說明安全性和有效性

2021新的一年人際關係會一路狂飆嗎？來測看看妳的人際運勢如何？

Nissan Sentra行李廂「拉柄」有何用？自帶夜光效果的救命設計

林淑芬質疑跑票再犯停權效期　中評會：指本屆立委任內

《永生戰》與韓同步4／15上映確定了！　最新劇照公開

NBA放寬限制！雙向合約球員可打季後賽　勇士、熱火等隊皆受益

水蜜桃快蹦出！真理褲妹「邪惡視角」　縫卡住...網噴鼻血：姿勢100分

生活熱門新聞

媳婦不願守活寡...公公霸氣喊：我扛！

巧克力新制　大波露要改名了

福原愛婚姻「有裂痕」！通靈大師揭關鍵

國民黨洩鳳梨技術？網揭：是綠營里長

全台最長姓名再換人！財神衰神的寶貝小心肝

最美博士遭威脅「讓妳懷孕」　噁男預約看診

今全台有雨！　2波鋒面接力…1圖秒懂最新變天時間

爆乳鋼琴YouTuber露臉了！網呆：鼻子歪的

百萬年薪給妻還要幫洗碗　人夫想放生

爽工月薪6萬　他卻嚇到想離職

什麼才藝最廢　眾網齊點1技能

首批AZ新冠疫苗來了！10：25大韓航空班機運抵台灣

快訊／玉山下「3月雪」！　銀白世界積雪3公分

台北女友逼買捷運宅　拒與公婆同住

更多熱門

相關新聞

大學生「擠爆欄杆」集體墜樓7死　驚悚影片曝

大學生「擠爆欄杆」集體墜樓7死　驚悚影片曝

南美洲玻利維亞一所大學2日發生恐怖墜樓事件，數十名學生擠在4樓走廊上抗議，沒想到欄杆竟應聲斷裂，數名學生直接摔下樓，造成至少7人死亡、4人重傷。從曝光的影片可以看到，現場尖叫聲四起，還有人緊抓著快掉下去的女學生不放，救了她一命。

北漂族租內科15K套房！網曝1替代：省很多

北漂族租內科15K套房！網曝1替代：省很多

侯友宜赴新北交控中心關心路況

侯友宜赴新北交控中心關心路況

撞見男友性侵妹妹　她挺孕肚毀掉姊妹情

撞見男友性侵妹妹　她挺孕肚毀掉姊妹情

新北市交通局台南取經

新北市交通局台南取經

關鍵字：

新北市新課綱自然科模擬考高二學生

讀者迴響

熱門新聞

大學生「擠爆欄杆」集體墜樓7死　驚悚影片曝

《少林足球》大師兄74歲老態曝光　悼念吳孟達

翁立友雞排妹「真相片」遭兜售500萬！

她背COACH包在台北大學散步　遭壯男「搶劫＋拖行」

媳婦不願守活寡...公公霸氣喊：我扛！

趙駿亞施暴美法院判刑入獄16個月　恐怖情人起底

《天之驕女》片尾曲被譙難聽 主唱回應了

快訊／日媒爆福原愛、江宏傑協議離婚！

BMW違停貴婦起底！陪酒當小三...人夫撒4千多萬包養

峮峮胖太多「擠出一大團肉」　粉絲嚇歪：騙人！

綁匪兒認屍畫面曝！勒贖金流凍結查扣逾千萬

遭婆婆霸凌！她帶子離家…收「拋棄繼承信」

撒基努妻車內「被翻出保險套」！

趙駿亞爆施暴在美坐牢　公司看新聞才知

剛出生被丟！汪長成34KG巨萌神獸

更多

最夯影音

更多
女友惡整穿火辣爆乳裝單獨出門！ 法國男友狂塞衣怒吼：只能給我看

女友惡整穿火辣爆乳裝單獨出門！ 法國男友狂塞衣怒吼：只能給我看
警持槍圍捕影片曝！連轟20多槍 綁匪「美術館附近中彈」身亡

警持槍圍捕影片曝！連轟20多槍 綁匪「美術館附近中彈」身亡

「圍棋女神」黑嘉嘉14秒床片曝光！　吻聲全被拍…掌鏡男命令：親我一下

「圍棋女神」黑嘉嘉14秒床片曝光！　吻聲全被拍…掌鏡男命令：親我一下

BMW違停陸配婦起底！陪酒當小三　人夫不付父喪葬費買4千萬車房給她

BMW違停陸配婦起底！陪酒當小三　人夫不付父喪葬費買4千萬車房給她

鍾漢良遇譚松韻就踢鐵板！　洞房夜要「體面」..結果不給親唷

鍾漢良遇譚松韻就踢鐵板！　洞房夜要「體面」..結果不給親唷

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

第二屆東森盃設計創意大賽

第二屆東森盃設計創意大賽

想賺獎金嗎？想秀一下自己的創意嗎？東森盃設計創意大賽190萬獎金等你來拿！

寵物雲毛毛商城優惠5折區

寵物雲毛毛商城優惠5折區

【限時5折】歡慶東森寵物雲毛毛商城正式開幕

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面