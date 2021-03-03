新北市首推新課綱「自然科實作模擬考」　高二學生搶先體驗

▲新北巿邀請各校自然領域教師組成跨校跨科命題小組。（圖／新北市教育局提供）

記者崔至雲／台北報導

新課綱上路後，新增自然領域探究與實作課程，因應大考中心日前宣布，學測與指考均會將自然探究與實作放入相關試題，新北市日前完成新題型紙本測驗研發，將於3月26日邀請公私立高中學校參加全國首次市級自然領域探究與實作模擬考試。

新北市教育局說明，為解決現場教師各自摸索探究與實作命題的壓力，以及確認學生對課程學習內容的理解度，新北巿邀請各校自然領域教師組成跨校跨科命題小組，以自然領域課程綱要的精神，針對探究與實作課程實施內涵，設計新題型紙本測驗，並邀請「大學入學考試中心」教授協助審題，提高試題信度與效度。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲跨領域教師合作進行命題準備。（圖／新北市教育局提供）

教育局說明，新北巿高中自然領域課程發展中心，與國教署「探究與實作課程北區推動中心」合作，已進行半年的試題工作，並邀請大學具有大考命題經驗的教授協助審題修正，同時辦理一系列的自然探究與實作教材教法工作坊。透過研討的過程，不僅精準掌握新課程的學習目標與素養評量原則，更實踐「評量是教學的延伸」的意涵。

▲北區推動中心執秘洪逸文帶領工作坊，實踐「評量是教學的延伸」的意涵。（圖／新北市教育局提供）

北區推動中心執秘洪逸文表示，目前各學科中心積極發展探究與實作素養評量，但地方政府透過課程發展組織來推動探究與實作課程，再結合現場教師自主研發相關題型，更可以引導老師由教學到評量的整合，讓學生真正整合落實新課綱精神。

教育局表示，隨著高二學生已經上了一學期的探究與實作課程，更需要確認學生是否了解課程的內涵，本次擴大辦理市級自然探究與實作模擬考試，藉由安排高二學生自由參加考試，後續分析成果可作為各校課程或教學修正之參考，同時可減輕第一線教師的命題壓力，歡迎新北市高中各校自然領域教師上全國教師在職進修資訊網，報名3月9日辦理「自然領域探究與實作模擬考試說明會」，了解相關模擬考試詳情。