▲全國第一！基隆平價幼兒園突破近7成，林右昌：投資教育是最值得。（圖／基隆市政府提供，下同）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市政府積極擴展平價教保服務，2021年一口氣增加5所非營利幼兒園，市長林右昌11日一早特別前往位於正濱國中的「成長非營利幼兒園」視察，指示施工團隊務必如期如質完工，讓全新落成的幼兒園，成為正濱社區在地的新亮點。林右昌表示，目前基隆市2-5歲幼兒計9840名，已入園幼兒計7207名，入園率73.24%，其中就讀公幼、非營利及準公共化等平價幼兒園之幼兒計有4,984名，佔全市入園幼兒比率高達69.1％，為全國第一名。

林右昌指出，「成長非營利幼兒園」新建工程斥資7152萬元，有別於一般校舍方正的刻板形象，整體建築物採六邊形結構搭建，搭配大面積開窗導入戶外光景，讓孩子就像小蜜蜂一樣穿梭其中，預計2021年8月可以啟用，也希望能趕在新的學年度之前開放招生。

▲正濱國中「成長非營利幼兒園」，將成為正濱社區在地的新亮點。

林右昌說，除位於仁愛區的南榮非營利幼兒園率先招生外，今年更透過爭取中央前瞻計畫經費，於暖暖區、中正區、中山區、安樂區再增4所非營利幼兒園，全市非營利幼兒園名額由242名增加至926名，將使公幼、非營利及準公共化等平價幼兒園名額達到5668名，預計佔全市入園幼兒比例將突破七成，傲視大台北首都生活圈。

林右昌則表示，市府大力推廣公幼、非營利及準公共化等平價幼兒園，希望能夠減輕家長的負擔，讓家長可以把孩子安心地交給平價幼兒園，尤其目前的2500元月費，將在2022年降低為2000元，對家長而言是一大福音，5間非營利幼兒園都將在今年上半年完工開放招生，在5月1、2日與基隆市的公幼、準公幼同步辦理線上招生及報到作業。

教育處長林祝里表示，非營利幼兒園結合了公立及私立幼兒園的優點，寒、暑假期間持續提供托教服務，平日亦有課後延托服務，今年8月起每月收費2500元（免收註冊費），且2022年8月將再降價為每月2000元，第二胎加碼補助每月1000元，第三胎幼兒、低收入戶及中低收入戶子女免費。

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