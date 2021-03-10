▲基隆植樹月開跑！七堵苗圃「發票換樹苗」數量有限送完為止。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市政府110年度植樹月活動開跑，為鼓勵民眾踴躍參與市容與生態環境之改善，往年相當受到市民歡迎的「發票換樹苗」，將於3月12日到19日在七堵苗圃發放，市府產發處歡迎民眾踴躍參與。

基隆市政府今年植樹月樹苗兌換活動，預計3月12日至19日於上午9時至下午15時於七堵苗圃（七堵區東新街126-1號）受理兌換，民眾憑三張（110年1-2月、3-4月）發票換領苗木1株、每人限領3株（數量預計3000株送完為止，為響應環保將不提供提袋）。

▲民眾憑三張（110年1-2月、3-4月）發票換領苗木1株、每人限領3株。

產業發展處長黃健峰表示，本府為推動樹木保護、生物多樣性及城市綠化工作，每年10月至翌年3月受理本市各機關、學校及鄰里樹苗及花苗植栽計畫申請，每年協助城市環境綠化之苗木約2萬5000棵，並於每年植樹月活動辦理樹苗兌換活動。

黃健峰說，本次提供之苗木種類有: 楓香、紫薇、山櫻花、青楓、小葉赤楠、烏心石、光臘樹、紅淡比、肖楠、苦楝，杜鵑、桂花、七里香、仙丹、鵝掌藤、梔子花、羅漢松、厚葉石斑木等，總計多達18種苗木供民眾免費領取，現場並有苗圃工作人員教授民眾植栽技巧及照顧花木的訣竅。

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