金包里文教中心興建營運移轉案公告招商　3／18舉辦招商說明會

▲「金包里文教中心興建營運移轉案」公告招商，3／18舉辦招商說明會。（圖／基隆市政府提供，下同）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市政府積極推動民間企業參與公共建設，於2021年3月10日公告「金包里文教中心興建營運移轉案」，公告至2021年6月7日止，共計90個日曆天。竭誠歡迎有意願參與之投資人至「財政部推動促參司」下載招商文件、歡迎各界踴躍參與投標。

基隆市政府指出，本案基地為基隆市政府位於新北市金山區之土地，鄰近中山路、中興路、自強路口，面積約0.97公頃。土地使用分區為教育休閒專用區，建蔽率40%、容積率160%。本案依促進民間參與公共建設法採BOT方式辦理，將開發為金包里文教中心，提供政府公務、企業團體培訓使用，期待結合北海岸周邊文化及特產，帶領遊客體驗在地旅行，成為北海岸文教旅遊勝地。

▲基隆市政府位於新北市金山區之土地，鄰近中山路、中興路、自強路口。

基隆市政府說，要求興建可容納200人之會議廳、分組培訓空間及至少80個房間之住宿空間，並由投資人規劃提案，契約期間合計50年（興建期5年、營運期45年）。經過招商之可行性評估及先期規劃，本案預估投資金額將達新臺幣5億元以上。

基隆市政府為方便潛在投資人了解本案，訂於2021年3月18日下午2時，在基隆長榮桂冠19樓北側咖啡廳（基隆市中正區中正路62-1號19樓）舉辦招商說明會，採線上報名：https://pse.is/3c85hm，或洽基隆市府財政處洪先生02-2420-1122分機1726、精營工程顧問有限公司許先生02-2721-6080分機702報名。

財政部推動促參司網站：http://ppp.mof.gov.tw

▲基隆市政府位於新北市金山區之土地面積約0.97公頃。

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