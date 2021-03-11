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基隆文化中心服務再升級　圖書館16日起閉館整修4天

▲基隆文化中心服務再升級 圖書館16日至19日閉館整修。（圖／基隆市文化局提供）

▲基隆文化中心服務再升級，圖書館16日至19日閉館整修。（圖／基隆市文化局提供，下同）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市政府文化局10日宣布，自3月16日至19日進行局部整修，期間將暫停開放文化局圖書館空間。整修期間為使閱讀服務不間斷，除了視聽室照常開放外，將於文化中心第一會議室提供閱報、取預約書、還書及自修服務。此外配合文化中心空間整建工程，文化局將評估工程進度，預計於4月份同步閉館，屆時將設置臨時圖書館，持續服務市民。

文化局長陳靜萍說，位於基隆文化中心內的文化局圖書館，一直是市民使用率及到訪率名列前茅的市內公共空間。為讓服務能更便民，此次局部整修除了汰換老舊櫃檯讓整體環境更加舒適，增設預約取書區分流分區，也增加到館民眾使用的自助性。同時RFID設備的加入，未來也期望在館內的圖書借閱和管理自動化上，能發揮應用優勢。

▲基隆文化中心服務再升級 圖書館16日至19日閉館整修。（圖／基隆市文化局提供）

▲為讓服務能更便民，此次局部整修除了汰換老舊櫃檯讓整體環境更加舒適。

圖書資訊科長鄭婕希表示，閉館期間中正路入口將關閉，民眾統一於義一路入口進出，需要自修、閱報的民眾仍可到第一會議室使用。臨時服務台將照常提供取預約書、還書、辦證等服務，以鼓勵民眾閱讀。

此外，預計於2021年開始進行的文化中心整建計畫，為兼顧閱讀品質並考量民眾安全，文化局圖書館將視工程進度，預計於4月同步閉館。在不讓市民朋友使用圖書資源的權益受到影響的前提下，文化局同步在市內尋找適宜場地設置臨時圖書館，以「持續閱讀服務不打烊」為目標努力，提醒民眾密切注意「基隆市文化局」官網，掌握最新消息。

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