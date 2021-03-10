　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

和成欣業助前線防疫　基隆獲20部「臉護士智能防疫防護裝置」

▲和成欣業助前線防疫 基隆獲20部「臉護士智能防疫防護裝置」。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲和成欣業助前線防疫，基隆獲20部「臉護士智能防疫防護裝置」。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

和成欣業股份有限公司為協助基隆市政府推動防疫工作，特別捐贈20部「臉護士智能防疫防護裝置」，9日上午舉辦捐贈儀式，代表接受捐贈的市長林右昌除感謝和成企業的用心，也將把機器分配給所有防疫前線單位，強化防疫管制工作。

林右昌指出，和成欣業股份有限公司是國內的知名企業，為了協助市政府進行防疫工作，特別捐贈了20部的「臉護士智能防疫防護裝置」，這項裝備整合自動臉部辨識、體溫偵測、自動酒精噴器於一體，大幅減少人員體溫測量等距離接觸，將依各單位需求，分配給市府及基隆市第一線各區公所等單位，以利強化防疫管制。

▲和成欣業助前線防疫 基隆獲20部「臉護士智能防疫防護裝置」。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲「臉護士智能防疫防護裝置」，這項裝備整合自動臉部辨識、體溫偵測、自動酒精噴器於一體。

林右昌表示，在接受和成欣業股份有限公司捐贈的防疫防護裝置之前，市府只能由同仁在門口以額溫槍進行人工測量，如今有了這套防疫利器，對於市府的防疫工作可說是事半功倍，他特別代表市府感謝和成欣業公司回饋社會的用心。

9日上午的捐贈儀式，由和成集團邱立堅董事長率領和成菲律賓公司邱柏君董事長、陳世傑總經理及康水豎副總經理代表出席，林右昌在代表受贈之後，也回贈感謝狀給邱董事長，邱董事長則表示，希望藉由該公司捐贈的這批「臉護士智能防疫防護裝置」（LENUS），能有助於市府各單位的防疫工作，更希望社會趕快恢復正常。

► 美麗最大的祕密

ET快訊
快訊／莊凌芸媽媽發聲了！「討厭在家沒自己空間」生前IG被起底
13歲少年剝皮分屍6歲童！藏屍15天淡定上學　陸母泣血PO長
江宏傑福原愛鬧婚變　恩愛同框巨幅廣告無預警撤了
喝牛奶是要乳牛一直懷孕？　內行曝解答

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

基隆植樹月開跑　七堵苗圃「發票換樹苗」數量有限送完為止

基隆南榮公墓慎終追遠春祭大典　清明掃墓各項服務措施

和成欣業助前線防疫　基隆獲20部「臉護士智能防疫防護裝置」

「合作共善、大愛人間」慈濟與基隆市府簽訂合作備忘錄

開心！重機考場闖關　基隆3百幼童獲頒交安體驗證書

口罩大廠華新1月捐12萬片　大甲媽遶境再送6千片

公益換租！彰化和興青創基地招商搶手　修繕工程ing僅剩1處7坪地

搶救鳳梨大作戰　台中里長教料理、餐廳業者百顆免費送

搶攻日本市場！花蓮農民團體參與東京食品展　主攻農產加工品

年後轉職熱求職送好運盆裁　永康就業中心提供608職缺

豬豬鬥爭！兇猛2豬跳欄隔空互咬 飼主崩潰急攔阻怒吼：不要打架

郭采潔撕「顧里」標籤..宣布分手　常被說「怪腔怪調」：有拼音老師教我普通話

新竹情侶訂餐「不接外送員電話」　怒嗆快找錢！PO文討拍被罵翻

砂石車無視路障「逆向穿越」硬過　騎士路口等紅燈嚇壞！網驚：太扯

懷孕9周「寶寶沒長腳」心痛引產　2個月後吳鳳夫妻驚：二寶回來了

遭爆同居「美女發言人顏若芳」已婚立委王定宇：只是分租房間

男子騎車70公里為「載癌妻看病」　警攔查竟是通緝犯！結局神展開

腦袋當機！正妹高空彈跳初體驗 她腿軟哭腔交代媽：遺產拿去用

很會炒！「216種炒飯」菜單掀討論 全品項破400↑...網驚：像看榜單

【社畜時代】老闆生日又來了 想當心頭肉就靠這一送｜EP.311

基隆植樹月開跑　七堵苗圃「發票換樹苗」數量有限送完為止

基隆南榮公墓慎終追遠春祭大典　清明掃墓各項服務措施

和成欣業助前線防疫　基隆獲20部「臉護士智能防疫防護裝置」

「合作共善、大愛人間」慈濟與基隆市府簽訂合作備忘錄

開心！重機考場闖關　基隆3百幼童獲頒交安體驗證書

口罩大廠華新1月捐12萬片　大甲媽遶境再送6千片

公益換租！彰化和興青創基地招商搶手　修繕工程ing僅剩1處7坪地

搶救鳳梨大作戰　台中里長教料理、餐廳業者百顆免費送

搶攻日本市場！花蓮農民團體參與東京食品展　主攻農產加工品

年後轉職熱求職送好運盆裁　永康就業中心提供608職缺

試穿網購褲子掉出「帶血OK繃」！　她崩潰險反胃：賣家包進來的？

拜登處理台灣問題　包道格：模糊方式來安撫中國

特斯拉暴力反彈20%！市值增近3兆　快抵銷連五天跌勢

全台大掃黑！槍擊命案頻傳警政署硬起來　823幫派分子被逮　

基隆植樹月開跑　七堵苗圃「發票換樹苗」數量有限送完為止

《華視新聞資訊台》上架CH52北市府有意見　NCC要求補件再議

4檢察長任期將屆滿　接任遴選機制啟動「公開徵選推薦」

幫派犯罪頻傳！新北警強力掃蕩黑幫　檢肅幫派分子53人到案

媽花3天編織主子「偷蛋、踹母雞」強篡寶座　網：貓占雞巢

監委兒、大學副教授涉性侵現身法庭　被害人：希望別再有女性受害

把6公升凡士林打進手臂當巨肌　真人版卜派悲慘現況曝光！

地方熱門新聞

祖先被滅村　日月潭「200年遺跡」乾旱現身

德基水庫新低　水底驚見罕見枯林

嘉義知名川菜館歇業烤鴨成絕響

苗鯉魚潭庫底草原重現　水位創新低

品嚐桃園好咖啡　咖啡小達人報您知

母親節檔期開打　廣三、中友、大遠百化妝品備貨逾50萬組搶客

欣桃新任董座周皓瑜拜會　邱奕勝提建言

安南警與安南銀行聯手阻詐

白天送肉粽喊卡　專家：冤魂送不走

新竹熱門景點增千格停車場

女吃砂鍋魚頭譙抬價！遭監視器打臉

台南地虎頭埤蓄水豐可供一期作

獨／公婆反咬自導自演前空姐夫妻出面了

東港警上電台宣導「五掃二打」　Call in熱絡

更多熱門

相關新聞

慈濟與基隆市府簽訂合作備忘錄

慈濟與基隆市府簽訂合作備忘錄

慈濟慈善基金會與基隆市政府簽訂合作共善備忘錄，雙方未來將會就「慈善關懷、防災教育、生態環保、公益人文」四大計畫的建立而努力，希望在跨界合作之下，與基隆市政府共同合作並打造幸福、健康、永續、充滿愛心的宜居城市。

騎腳踏車闖重機考場　3百幼童獲頒體驗證書

騎腳踏車闖重機考場　3百幼童獲頒體驗證書

加州天普市長公開致謝　花蓮捐物資助姊妹市防疫

加州天普市長公開致謝　花蓮捐物資助姊妹市防疫

22年前蘆洲婦走失花蓮過世　許耀彬助找到家人

22年前蘆洲婦走失花蓮過世　許耀彬助找到家人

通緝犯逃17年落網！曝算命超準：原來貴人是警察

通緝犯逃17年落網！曝算命超準：原來貴人是警察

關鍵字：

基隆和成欣業防疫

讀者迴響

熱門新聞

快訊／加油站驚傳「廁所上吊」！員工打掃見屍嚇傻

福原愛發聲明「1動作」爆切割江宏傑！

國中妹情傷4F墜下！「頸下全癱」拒食2個月　媽崩潰：不要救了

祖先被滅村　日月潭「200年遺跡」乾旱現身

台版神鬼交鋒　18歲渣男扮醫榨乾甜美護理師

他贈弟802萬「照顧餘生」　就醫遭丟包還截肢

快訊／莊凌芸「我一直被冷凍」公司回應了

凱特看完梅根專訪「很沮喪」

侯佩岑母遭正宮抓包過程曝光！名嘴爆2女開戰

71歲老翁精力太強！　小31歲人妻「3年生2胎」

愷樂自囚1年近況　對羅志祥有心結

中壢深夜送肉粽！緊急貼公告

阿北捷運看A片忘記插耳機　妹子笑到狂抖　

史上最爽訂單！外送員拿到商品3倍費用

打死眼鏡蛇　基隆男遭判刑

更多

最夯影音

更多
豬豬鬥爭！兇猛2豬跳欄隔空互咬 飼主崩潰急攔阻怒吼：不要打架

豬豬鬥爭！兇猛2豬跳欄隔空互咬 飼主崩潰急攔阻怒吼：不要打架
郭采潔撕「顧里」標籤..宣布分手　常被說「怪腔怪調」：有拼音老師教我普通話

郭采潔撕「顧里」標籤..宣布分手　常被說「怪腔怪調」：有拼音老師教我普通話

新竹情侶訂餐「不接外送員電話」　怒嗆快找錢！PO文討拍被罵翻

新竹情侶訂餐「不接外送員電話」　怒嗆快找錢！PO文討拍被罵翻

砂石車無視路障「逆向穿越」硬過　騎士路口等紅燈嚇壞！網驚：太扯

砂石車無視路障「逆向穿越」硬過　騎士路口等紅燈嚇壞！網驚：太扯

懷孕9周「寶寶沒長腳」心痛引產　2個月後吳鳳夫妻驚：二寶回來了

懷孕9周「寶寶沒長腳」心痛引產　2個月後吳鳳夫妻驚：二寶回來了

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲毛毛商城換季5折區

寵物雲毛毛商城換季5折區

【出清5折】寵物雲毛毛商城全面換季出清中

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面