▲和成欣業助前線防疫，基隆獲20部「臉護士智能防疫防護裝置」。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

和成欣業股份有限公司為協助基隆市政府推動防疫工作，特別捐贈20部「臉護士智能防疫防護裝置」，9日上午舉辦捐贈儀式，代表接受捐贈的市長林右昌除感謝和成企業的用心，也將把機器分配給所有防疫前線單位，強化防疫管制工作。

林右昌指出，和成欣業股份有限公司是國內的知名企業，為了協助市政府進行防疫工作，特別捐贈了20部的「臉護士智能防疫防護裝置」，這項裝備整合自動臉部辨識、體溫偵測、自動酒精噴器於一體，大幅減少人員體溫測量等距離接觸，將依各單位需求，分配給市府及基隆市第一線各區公所等單位，以利強化防疫管制。

▲「臉護士智能防疫防護裝置」，這項裝備整合自動臉部辨識、體溫偵測、自動酒精噴器於一體。

林右昌表示，在接受和成欣業股份有限公司捐贈的防疫防護裝置之前，市府只能由同仁在門口以額溫槍進行人工測量，如今有了這套防疫利器，對於市府的防疫工作可說是事半功倍，他特別代表市府感謝和成欣業公司回饋社會的用心。

9日上午的捐贈儀式，由和成集團邱立堅董事長率領和成菲律賓公司邱柏君董事長、陳世傑總經理及康水豎副總經理代表出席，林右昌在代表受贈之後，也回贈感謝狀給邱董事長，邱董事長則表示，希望藉由該公司捐贈的這批「臉護士智能防疫防護裝置」（LENUS），能有助於市府各單位的防疫工作，更希望社會趕快恢復正常。

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