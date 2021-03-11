想吃快+1！超罪惡「鹹甜奶油乳酪肉桂捲」超商就能吃到　只賣到4／1

▲超商吃得到奶油乳酪肉桂捲。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

肉桂捲控搶吃！看準近來掀起的肉桂捲風潮，超商也宣布開賣這顆世界麵包冠軍推出的超罪惡新品「奶油乳酪肉桂捲」，鬆軟肉桂捲淋上了奶油乳酪，甜中帶鹹的絕妙口感，不管是當早餐還是下午茶通通沒問題，即日起至4月1日限定開賣，會員還可免費獲得中熱美式1杯。

▲奶油乳酪肉桂捲只在全家買得到。

肉桂捲超商就吃得到了，全家即日起至4月1日開賣世界麵包冠軍陳耀訓打造的超夯新品「奶油乳酪肉桂捲」，鬆軟又香甜的肉桂捲淋上了鹹奶油乳酪，光是外型就讓人口水直流，大口咬下甜中帶鹹，下午茶來上一顆搭配咖啡，滿足到不行，即日起正式開放預購，且只要是會員還可免費獲得Let's Café熱美式中杯1杯，4月14日前以APP隨買跨店取送出。

另，7-11日前也找來飛燕牌煉乳推出這款「飛燕煉乳炸銀絲卷」，在南部限定開賣就話題不斷，後為滿足其他地方民眾，擴大至全台門市通通都買得到，加熱後的銀絲卷淋上飛燕煉乳罪惡爆表，麵包鬆軟加上甜滋滋的煉乳，讓人一口接一口，且份量十足，1份中就有3等份。

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