6塊雞塊、冰炫風買1送1！麥當勞「暖春優惠券」來了　最多省2671元

▲麥當勞買1送1來了。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

買1送1用起來！人氣速食品牌「麥當勞」最新「暖春優惠券」來了，不僅祭出6塊麥克鷄塊、OREO冰炫風等夯品全「買1送1」，還有早餐加1元多1杯飲料、多種套餐組合等超過60種選擇，整張最高狂省2671元，且不限制使用次數，就是要讓麥粉一路吃到爽，即日起至4月13日限定登場。

▲麥當勞暖春優惠券整張狂省2671元。（圖／業者提供）

麥當勞「暖春優惠券」強勢登場，這次可是祭出10大選項、超過60種優惠選擇，其中，最吸睛的就是6塊麥克鷄塊、OREO冰炫風、特選那堤、大杯飲料通通買1送1，還有百元起套餐組合，只要用100元就能爽吃1個漢堡加薯條、雞塊及飲品，根本吃到就是賺到，早餐部分更有加1元即享33元飲品任選，整張優惠券最高狂省2671元，即日起至4月13日限定使用，且只要出示電子版優惠券，無論哪種優惠都可重複使用，這個月絕對要省一波吃到飽。

▲▼頂呱呱最新電子優惠券整整3月都能用。（圖／頂呱呱提供）

另，頂呱呱於3月份也推出整個月的「午茶電子優惠券」，這次不僅有地瓜薯條、阿勇雞塊、35元飲品及甜甜包「買1送1」，另外還有5款限定優惠套餐，即日起至3月31日每日上午11時至下午5時只要出示畫面即可購買，同品項限購1份。

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