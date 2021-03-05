在家就能寄貨！全家「收貨通」來了　免服務費、全台16縣市都能用

▲全家收貨通擴大至全台16都提供服務。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

因疫情大大影響消費者購物習慣，「網購」儼然成為消費主戰場，看準賣家有大量出貨之需求，全家今年1月推出全新「收貨通」服務確定擴大使用範圍，3月8日起全台北、中、南16縣市都可用，只要先於線上申請並繳費，就可叫車到指定地點收件，最低門檻50件即可到府收貨還免收服務費，提供更方便的寄貨服務。

▲賣家在家就可叫車寄貨，門檻最低需寄出50件。

為解決重大節慶有大量出貨之需求，全家今年1月強勢推出「收貨通」服務，提供賣家以線上方式申請、繳費完成後，即可叫車至指定地點收件，且任何地方皆可，而經2個月測試及優化，3月8日起確定擴大服務及範圍，包括只要50件就可到府收件，服務範圍擴展至北、中、南16都、310個行政區都可使用，且還免收費服務費，就為提供更好用、省時的宅配服務。

而3月8日起至31日還有優惠活動，期間單筆申請收貨通服務並完成收件之賣家，即送50元購物金、累積滿250件再送250元購物金。

▲7-11推全新「快收便」服務。（圖／業者提供）

另，同為搶攻宅經濟，7-11也宣布自3月8日起推出全新「快收便」服務，強打低門檻、免收費、數位化申請以及專車到府收件4大特色，讓創業者不僅能省時、省力還能省錢，且為歡慶新服務上線，上線初期使用7-11快收便線上申請到府收件，只要單次申請滿50件就能「免費到府收件」，3月8日至4月30日還加碼推出優惠活動，期間申請累計滿300件就送100個寄件專用袋，滿600件送200個，以此類推。

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