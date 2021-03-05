　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

在家就能寄貨！全家「收貨通」來了　免服務費、全台16縣市都能用

▲▼全家收貨通擴大服務。（圖／業者提供）

▲全家收貨通擴大至全台16都提供服務。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

因疫情大大影響消費者購物習慣，「網購」儼然成為消費主戰場，看準賣家有大量出貨之需求，全家今年1月推出全新「收貨通」服務確定擴大使用範圍，3月8日起全台北、中、南16縣市都可用，只要先於線上申請並繳費，就可叫車到指定地點收件，最低門檻50件即可到府收貨還免收服務費，提供更方便的寄貨服務。

▲▼全家收貨通擴大服務。（圖／業者提供）

▲賣家在家就可叫車寄貨，門檻最低需寄出50件。

為解決重大節慶有大量出貨之需求，全家今年1月強勢推出「收貨通」服務，提供賣家以線上方式申請、繳費完成後，即可叫車至指定地點收件，且任何地方皆可，而經2個月測試及優化，3月8日起確定擴大服務及範圍，包括只要50件就可到府收件，服務範圍擴展至北、中、南16都、310個行政區都可使用，且還免收費服務費，就為提供更好用、省時的宅配服務。

而3月8日起至31日還有優惠活動，期間單筆申請收貨通服務並完成收件之賣家，即送50元購物金、累積滿250件再送250元購物金。

▲▼7-11快收便。（圖／7-11提供）

▲7-11推全新「快收便」服務。（圖／業者提供）

另，同為搶攻宅經濟，7-11也宣布自3月8日起推出全新「快收便」服務，強打低門檻、免收費、數位化申請以及專車到府收件4大特色，讓創業者不僅能省時、省力還能省錢，且為歡慶新服務上線，上線初期使用7-11快收便線上申請到府收件，只要單次申請滿50件就能「免費到府收件」，3月8日至4月30日還加碼推出優惠活動，期間申請累計滿300件就送100個寄件專用袋，滿600件送200個，以此類推。

【你可能也想看】

►菜單上找不到！麥當勞、摩斯「極神秘銅板漢堡」　30元就能吃到
 ►隱藏版菜單！新北超浮誇「燒肉麵線」　肉鋪全滿還送法式溏心蛋
 ►放了荔枝肉、Q彈晶球！CoCo夢幻「櫻花冰沙」登場　49門市限定喝

►我們的美麗就用白紙黑字寫下來

ET快訊
獨／麵線妹比基尼辣照曝！「爆渾圓半球」揭好身材秘訣
「股市教父」粉絲投資大敗　怒嗆騙子「讓你屋毀人亡」索賠百萬
「還記得高三性侵的女生嗎？」金志洙3度爆惡行　受害者老公現身
獨／正妹麵線老闆娘「三圍曝光」！仍單身公布3大擇偶條件

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

在家就能寄貨！全家「收貨通」來了　免服務費、全台16縣市都能用

免費專車到府收件！7-11首創「快收便」3／8登場　4大優點曝

沙丘上的詩意飯店！荷蘭工作室打造純淨淡暖的優雅空間

每人任意買！超商1日限定「咖啡買6送6」來了　開放寄杯也能送好友

美廉社認購百噸鳳梨「成本價開賣」！家樂福跟進力挺「滿千就送」

統一陽光輕盈挑戰泱泱完美達陣⋯曝小資專屬維持氣色「豆漿美人法」

春天來了！換上櫻花口罩浪漫一波　「女神」加持宮廟款準備起來迎遶境

Markas義大利總部華麗變身　以鏤空菱形骨架，敞開盒體建築

超狂台味再一發！必勝客打造「三星蔥卜肉比薩」只賣1個月

挺台農！超商送1萬盒金鑽鳳梨　超市成本價賣鳳梨還推果乾買1送1

又傳離婚！日媒爆福原愛「出軌過夜小王」　江宏傑再駁婚變：不認識那男的

可以開！3萬台幣自製千萬跑車　越南神手90天蹦出「偽‧法拉利」

Lulu一日店員大崩潰「想當主持人」 被收銀機嚇到...2人只買1杯強行追加XD

那個比較漂亮！3歲萌弟想換媽媽 要路邊小姐姐...網：爸開心的呢

陳意涵「要把兒子當桃太郎養」　坐公車撿鞋子..正義魔人嗆：這是侵占

福原愛「不認出軌」親筆信道歉：夫妻共同面對　江宏傑深情喊話「對小愛的愛至今不變」

煞車當油門「啊！」女駕駛沿路叫　攔腰撞路人...祠堂牆壁被衝破洞

傻眼！婦人拆封免洗內褲不結帳　店員解釋衛生疑慮遭回：手有消毒

壯男買「啤酒+甩炮」55元嫌貴！　趁老翁轉身狠甩拳重擊劃傷耳朵

錢薇娟任《全明星運動會》領隊：真的好累！　「從冷笑到心疼」曝藍隊訓練幕後辛酸

在家就能寄貨！全家「收貨通」來了　免服務費、全台16縣市都能用

免費專車到府收件！7-11首創「快收便」3／8登場　4大優點曝

沙丘上的詩意飯店！荷蘭工作室打造純淨淡暖的優雅空間

每人任意買！超商1日限定「咖啡買6送6」來了　開放寄杯也能送好友

美廉社認購百噸鳳梨「成本價開賣」！家樂福跟進力挺「滿千就送」

統一陽光輕盈挑戰泱泱完美達陣⋯曝小資專屬維持氣色「豆漿美人法」

春天來了！換上櫻花口罩浪漫一波　「女神」加持宮廟款準備起來迎遶境

Markas義大利總部華麗變身　以鏤空菱形骨架，敞開盒體建築

超狂台味再一發！必勝客打造「三星蔥卜肉比薩」只賣1個月

挺台農！超商送1萬盒金鑽鳳梨　超市成本價賣鳳梨還推果乾買1送1

超勇快炒店老闆！瓦斯桶變「噴火槍」　他單手拖出店外秒解危機

情緒寫臉上是大忌！職場上「5種人」別當， 被扯後腿還不自知

5月女嬰胸口腋下瘀青一片！托育員狠拉捏推　業者遭罰決定歇業

每37分鐘1人罹乳癌！國健署揭「13危險因子」：酒精也上榜　籲定期篩檢

【廣編】賀寶芙3／6華山健康活躍挑戰決賽　特邀文姿云分享秘訣

滿開椿寒櫻點綴河谷！隱身森林的賞櫻仙境　免費賞冬季限定螢火蟲

【廣編】專為成家打造！兆豐「海悅國際聯名卡」幸福上市

正妹逛通化夜市「下半身僅一條線」！史庫水掉出屁股蛋…路人看傻

獨／辣曬「渾圓北半球+水蛇腰」！正妹麵線闆娘曝維持身材秘訣

勇士菜鳥讚林書豪「遇過最好的人」　曼尼恩頂替柯瑞先發拿9分

尋芳高清片！嫖客「鐵支路」挨家詢價　賣淫女一見狂擠「渾圓」：保證值回票價

消費熱門新聞

免費到府收件！7-11快收便3/8登場

美廉社認購百噸鳳梨　成本價開賣

美式賣場上架XXL拉拉褲再祭特價

超商1日限定「咖啡買6送6」來了

阿達、泱泱接受統一陽光輕盈挑戰

10大療癒設計創意文具　讓文具控失心瘋

全家「收貨通」在家就能寄貨！

必勝客超狂三星蔥卜肉比薩只賣1個月

最萌家庭常備藥日台限定療癒登場

漢堡王「牛排醬燒系列漢堡」新登場

一顆30元！速食店神秘「銅板漢堡」

超商賣場送1萬盒金鑽鳳梨、果乾買1送1

好自在三種新型衛生棉　全聯熱銷

更多熱門

相關新聞

超商1日限定「咖啡買6送6」來了

超商1日限定「咖啡買6送6」來了

上班族囤起來！全家固定每月6日都是1日限定「好咖日」，這個月同樣也推出咖啡優惠了，祭出單品美式、拿鐵通通買6送6，且販售總量不限，每位會員還不限制購買數量，5折優惠買到就是賺到，同樣可寄杯、冷熱互換還能轉贈好友，明（6）日上午10點開賣。

超商賣場送1萬盒金鑽鳳梨、果乾買1送1

超商賣場送1萬盒金鑽鳳梨、果乾買1送1

拉麵布丁超酷！超商最新甜點懶人包

拉麵布丁超酷！超商最新甜點懶人包

COLD STONE「極夢幻冰淇淋」登場

COLD STONE「極夢幻冰淇淋」登場

超商「粉嫩櫻花季」第2件6折登場

超商「粉嫩櫻花季」第2件6折登場

關鍵字：

全家收貨通7-11快收便

讀者迴響

熱門新聞

網傳15歲男激戰50個國中妹！桃園教育局回應了

她好心問暖…下秒慘遭浪漢「公園性侵」

紐西蘭發海嘯警告　呼籲高處避難

國中弟夾30元滷味！老闆「1理由」拒賣

福原愛2度道歉　江宏傑喊話：我對小愛的愛至今不曾改變

日本律師搖頭「福原愛就是出軌」！這1行為成鐵證

福原愛、江宏傑1動作「不合邏輯」

鋼琴仙女彈到一半脫了　大露雪乳螞蟻腰

福原愛早知被偷拍！日媒點出關鍵

不只福原愛！日本3女神「台日婚姻」崩盤

AV女優用肉體付車費！野戰運將影片瘋傳

金素妍真老公出現　嚴基俊：我好渺小

福原愛辛酸現況曝光！閨蜜怒：她在台灣每天哭

福原愛「啊～」餵食高帥男！

福原愛撇偷吃　網揭過夜開2房5矛盾

更多

最夯影音

更多
又傳離婚！日媒爆福原愛「出軌過夜小王」　江宏傑再駁婚變：不認識那男的

又傳離婚！日媒爆福原愛「出軌過夜小王」　江宏傑再駁婚變：不認識那男的
可以開！3萬台幣自製千萬跑車　越南神手90天蹦出「偽‧法拉利」

可以開！3萬台幣自製千萬跑車　越南神手90天蹦出「偽‧法拉利」

Lulu一日店員大崩潰「想當主持人」 被收銀機嚇到...2人只買1杯強行追加XD

Lulu一日店員大崩潰「想當主持人」 被收銀機嚇到...2人只買1杯強行追加XD

那個比較漂亮！3歲萌弟想換媽媽 要路邊小姐姐...網：爸開心的呢

那個比較漂亮！3歲萌弟想換媽媽 要路邊小姐姐...網：爸開心的呢

陳意涵「要把兒子當桃太郎養」　坐公車撿鞋子..正義魔人嗆：這是侵占

陳意涵「要把兒子當桃太郎養」　坐公車撿鞋子..正義魔人嗆：這是侵占

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

第二屆東森盃設計創意大賽

第二屆東森盃設計創意大賽

想賺獎金嗎？想秀一下自己的創意嗎？東森盃設計創意大賽190萬獎金等你來拿！

寵物雲毛毛商城優惠5折區

寵物雲毛毛商城優惠5折區

【限時5折】歡慶東森寵物雲毛毛商城正式開幕

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面