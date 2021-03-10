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限量10萬份！超商推罪惡親子丼　「燒鰻魚+雞腿丁」雙主菜一次吃

▲▼全家推干貝XO醬黃金蛋炒飯、親子鰻魚丼。（圖／業者提供）

▲超商最新親子鰻魚丼限量開賣。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

鰻魚飯第二波來了！說到日本國民美食「鰻魚」可是夏天消暑、冬天進補的好食材之一，不僅日本人超就連台人也十分喜歡。今年1月全家就化身「鰻魚專賣店」推出多款罪惡鰻魚料理，其中，玉子鰻魚飯可是平均每分鐘就賣出3個，夯到不行，這次第二波「親子鰻魚丼」強勢登場，不僅放了燒製鰻魚還有雞腿丁，雙主菜一次吃到飽，全台限量只有10萬份。

▲▼全家推干貝XO醬黃金蛋炒飯、親子鰻魚丼。（圖／業者提供）

▲同步開賣鼎泰豐聯名干貝XO醬黃金蛋炒飯。

全家鰻魚飯第二彈來了，這次推出全新「親子鰻魚丼」，選用日本白鰻進行3段式燒製，搭配炙烤雞腿丁、柴魚醬以及親子滑蛋，雙主菜就是要讓民眾吃得滿足，全台限量只有10萬份，鰻魚控把握機會吃一波。另，這次也再度找來餐飲品牌「鼎泰豐」合作打造最新「干貝XO醬黃金蛋炒飯」，嚴選干貝、金華火腿、蝦米等食材製成干貝XO醬後，搭配肉絲、蛋炒飯，層次超豐富，即日起也限量開賣了。

▲▼7-11起司季。（圖／業者提供）

▲7-11起司季。

另，7-11近日也強勢推出「百變起司博覽會」，網羅超過20款起司商品搶攻起司的心，首推這碗找來40年老字號味味肉燥湯麵合作的「辣起司風味泡麵」，濃郁湯頭香辣夠味再搭配經典肉燥，打造全新風味，還有全新的「起司四重奏熱狗堡」，使用了切達、高達、摩佐及帕瑪森4種起司打造而成，加熱後口感鹹香濃郁還會牽絲，趕緊衝嚐鮮。

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