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白色夢幻風暴席捲南台灣！製程不加一滴水高顏值鮮乳土司　美味搶購大戰即將開打

▲▼統一瑞穗鮮乳土司PREMIUM情境拍攝。（圖／記者周宸亘攝）

▲精品級土司「瑞穗鮮乳土司PREMIUM」3/9開始在7-11台南、高雄限定門市開賣。（圖／記者周宸亘攝，下同）

消費中心／綜合報導

台灣人愛吃麵包，味道單純經典、能隨心選搭配料的土司，更是不少人的早餐良伴，不只成為麵包烘焙店的長紅商品，近來全台也吹起土司專賣店熱潮，就連量販店、連鎖超商都推出自家獨門土司，加入這場土司大戰中。其中去年一上市就掀起搶購旋風、幾乎令所有土司控趨之若鶩的就是「瑞穗鮮乳土司PREMIUM」，以講究原料、高工藝烘焙技術製成的美味土司，僅在北部少量限定門市販售，每回一上架立刻被掃光，只要手腳慢了一點就錯過，大嘆有夠難搶；今年這款口碑爆棚的「瑞穗鮮乳土司PREMIUM」終於在南台灣也買得到，鎖定7-11超商3家特定門市，就能品嚐到精品級的輕奢美味。

▲▼統一瑞穗鮮乳土司PREMIUM情境拍攝。（圖／記者周宸亘攝）

▲限量美味的「瑞穗鮮乳土司PREMIUM」，每回只要一上架就被火速掃貨。

能在全台競爭激烈的土司市場中脫穎而出，一上市就獲得消費者口碑一致盛讚、造成瘋搶的「瑞穗鮮乳土司PREMIUM」，其人氣秘密就在於使用100%瑞穗鮮乳製成的鮮乳種，而且生產製程中不加一滴水，也不添加香料、乳化劑等添加物，取而代之的是加入曾獲得評選冠軍的北歐芬蘭發酵奶油，並搭配法國進口鮮奶油，一入口就嚐得到鮮乳滿滿的香濃味，以及奶油帶來的淡雅鹹甜香味。儘管不加一滴水、只用鮮乳的製作過程難度超高，但秉持職人精神以二次發酵、三道壓延手法烘焙出的「瑞穗鮮乳土司PREMIUM」，手感依舊扎實有彈性，豐富乳脂更讓土司在撕開的那瞬間，看得到一絲一絲的美麗紋理，口感則是蓬鬆綿軟，小麥香味與鮮乳香在嘴裡久久不散。

▲▼統一瑞穗鮮乳土司PREMIUM情境拍攝。（圖／記者周宸亘攝）

▲「瑞穗鮮乳土司PREMIUM」以自製鮮奶種加奶油製成，因製程中不加一滴水讓製作難度大大提升。

「瑞穗鮮乳土司PREMIUM」更在外觀上經過反覆嘗試，調整出視覺和口感皆能完美呈現的2.8公分厚刻度，搭配土司奶油白色、邊角金黃的誘人色澤，就是要讓民眾不論是在成分、口感、味道和厚度上，吃下的每一口都能感受到土司帶來的舌尖極致奢華享受。果然成功擄獲大票網友和土司控們的心，「太好吃，超怕買不到」、「吃起來非常香，好滿足」、「單吃就吃得到最純粹的美味」，更有網友大讚「連土司邊都好吃」、「好好吃，一吃就停不下來」。

▲▼統一瑞穗鮮乳土司PREMIUM情境拍攝。（圖／記者周宸亘攝）

▲由奶油白和金黃色組成的「瑞穗鮮乳土司PREMIUM」，除了視覺誘人，入口後更是吃得到滿滿奶香味。

困難又繁複的製作過程，需要相當高超的烘焙工藝技術，讓「瑞穗鮮乳土司PREMIUM」的損耗率驚人，因此每天產出的數量非常少，去年甫推出時只能在Semeur聖娜買得到，近來則在7-11少數北部限定店鋪販售；讓眾多南部粉絲熱烈敲碗，許願「瑞穗鮮乳土司PREMIUM」也能在南部上架，為了回應這份熱情，「瑞穗鮮乳土司PREMIUM」終於要在南台灣的7-11超商特定門市開賣，分別是台南高鐵南站門市、台南陽光城門市、高雄揚揚門市。3家門市供應為數不多的香濃絲滑輕奢土司，勢必將在南台灣再掀一波排隊搶購熱潮，喜歡土司的人絕對要光速入手，一個遲疑只能眼睜睜看土司落入別人手裡。

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